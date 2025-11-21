मैं आप पर भरोसा क्यों करूं? दिल्ली धमाके के आरोपी की किस मांग पर भड़क उठा दिल्ली HC
दिल्ली में लाल किले के पास हुए कार धमाके में आत्मघाती हमलावर उमर उन नबी की मदद करने वाला आरोपी दसीर बिलाल वली 10 की एनआईए की हिरासत में है।
दिल्ली में लाल किले के पास हुए कार धमाके में आत्मघाती हमलावर उमर उन नबी की मदद करने वाला आरोपी दसीर बिलाल वली 10 की एनआईए की हिरासत में है। आज दिल्ली हाई कोरट ने उसकी ओर से दायर एक याचिका पर सुनवाई की जिसमें उसने अपने वकील से मिलने की मांग की थी। हालांकि कोर्ट ने उसे एनआईए के हेडक्वार्टर में अपने वकील से मिलने की इजाजत देने से इनकार कर दिया।
जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा ने आज इस मामले में कोई भी आदेश देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि आरोपी निचली अदालत का ऐसा कोई आदेश नहीं दिखा पाया है जिसमें इस तरह की याचिका को खारिज किया गया हो। इसलिए, एकल न्यायाधीश ने मामले को निर्णय के लिए निचली अदालत को वापस भेज दिया। जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा ने कहा कि अदालत एक प्रक्रिया का पालन करती है और आरोपी के लिए कोई नई प्रक्रिया नहीं बनाई जा सकती। उन्होंने कहा, आपको लगता है कि मैं अपनी प्रक्रिया बनाऊंगा? मैं नहीं बनाऊंगा। यह कोई विशेष मामला नहीं है। अदालत ने आगे कहा कि आरोपी के वकील के इस बयान पर भरोसा नहीं किया जा सकता कि कि कानूनी मुलाकात की याचिका को निचली अदालत ने मौखिक रूप से खारिज कर दिया है।
अदालत ने कहा, मैं आप पर भरोसा क्यों करूं? कोई आकर मौखिक रूप से कह दे कि इसे खारिज कर दिया गया है, फिर हर कोई हमारे पास आकर कहेगा कि इसे खारिज कर दिया गया है। हम एक प्रक्रिया का पालन करते हैं और हम इसे किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं बदल सकते।