पहाड़गंज के 536 होटलों पर 22 करोड़ का जुर्माना, दिल्ली सरकार ने क्यों मारा पेनाल्टी वाला चाबुक?

संक्षेप:

दिल्ली सरकार ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) को बताया कि ये 536 होटल बीते 11 सालों से अवैध रूप से जमीन के नीचे से पानी (groundwater) निकालते थे। 22.46 करोड़ में से ₹4.36 करोड़ पहले ही वसूले जा चुके हैं।

Jan 26, 2026 11:33 am ISTUtkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
दिल्ली सरकार ने पहाड़गंज के 536 होटलों पर जुर्माने का चाबुक मारा है। इन होटलों पर कुल 22.46 करोड़ की पेनाल्टी लगाई है। दिल्ली सरकार ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) को बताया कि ये 536 होटल बीते 11 सालों से अवैध रूप से जमीन के नीचे से पानी (groundwater) निकालते थे। 22.46 करोड़ में से 4.36 करोड़ पहले ही वसूले जा चुके हैं। सभी होटल बिना अनुमति बोरवेल चलाकर जमीन का पानी इस्तेमाल करते थे।

सरकार को 11 करोड़ का नुकसान

जमीन से अवैध रूप से पानी निकालने की वजह से सरकारी खजाने को लगभग 11 करोड़ का नुकसान हुआ है। दिल्ली के मुख्य सचिव के माध्यम से दी गई इस रिपोर्ट में 9 बड़े इंजीनियरों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का सुझाव दिया गया है। इन पर आरोप है कि 2014 से 2024 के बीच इन्होंने अपनी ड्यूटी सही से नहीं निभाई और इस अवैध काम को होने दिया।

कई होटलों ने 'स्वैच्छिक प्रकटीकरण योजना' (VDS) का हवाला देकर पानी निकालने को सही ठहराया था लेकिन दिल्ली जल बोर्ड ने कोर्ट को बताया कि इस योजना की कोई कानूनी मान्यता कभी थी ही नहीं। फरवरी 2025 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने इस पूरी योजना को एक "घोटाला" (scam) करार दिया था, क्योंकि इसे नियम के अनुसार कभी लागू ही नहीं किया गया था। यह पूरा मामला सामाजिक कार्यकर्ता वरुण गुलाटी की उस याचिका पर चल रहा है, जिसमें उन्होंने पहाड़गंज के होटलों द्वारा बड़े पैमाने पर पानी की चोरी का आरोप लगाया था।

कोर्ट ने पाया कि एक ऐसी योजना के नाम पर धड़ल्ले से जमीन का पानी निकाला गया, जिसका असल में कोई अस्तित्व ही नहीं था। पिछले साल जनवरी में, NGT ने मुख्य सचिव को आदेश दिया था कि वे इस बात की जांच करें कि इससे सरकारी खजाने और पर्यावरण को कितना नुकसान हुआ है और इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों की पहचान करें।

जुर्माने की रकम बढ़ी

पहले दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (DPCC) ने 4.50 करोड़ का जुर्माना लगाया था लेकिन NGT के आदेश के बाद जब नए नियमों के तहत दोबारा गिनती की गई, तो यह जुर्माना बढ़कर 22.56 करोड़ हो गया। सरकार अब बाकी बचे 18.12 करोड़ वसूलने की प्रक्रिया में है। रिपोर्ट में कहा गया है कि हालांकि इंजीनियरों द्वारा किसी "गलत इरादे" के सबूत नहीं मिले हैं, लेकिन उनकी लापरवाही और काम में ढिलाई साफ दिखती है। इसीलिए, इन अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने का प्रस्ताव दिया गया है।

Utkarsh Gaharwar

लेखक के बारे में

Utkarsh Gaharwar
एमिटी और बेनेट विश्वविद्यालय से पत्रकारिता के गुर सीखने के बाद अमर उजाला से करियर की शुरुआत हुई। अमर उजाला में बतौर एंकर सेवाएं देने के बाद 3 साल नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम किया। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हूं। एंकरिंग और लेखन के अलावा मिमिक्री और थोड़ा बहुत गायन भी कर लेता हूं। और पढ़ें
