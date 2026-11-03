पत्नी ने पति, सास-ससुर पर लगाया दहेज के लिए प्रताड़ना का आरोप, दिल्ली कोर्ट से क्यों मिला झटका
महिला ने दहेज के लिए उत्पीड़न और धमकियां दिए जाने का भी आरोप लगाया। महिला ने अपने पति पर उसकी अश्लील तस्वीरें वायरल करने की धमकी देने और उसके पिता से 35 लाख रुपए मांगने का भी आरोप लगाया था
दिल्ली की एक कोर्ट ने पति और ससुराल वालों के खिलाफ एक महिला की घरेलू हिंसा की शिकायत खारिज करते हुए कहा कि केवल प्रताड़ना के आरोप लगाना काफी नहीं है और कानून के तहत राहत पाने के लिए महिला को घरेलू हिंसा की कम से कम एक घटना साबित करनी होगी। न्यायिक मजिस्ट्रेट ऋषिका श्रीवास्तव घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के तहत महिला की ओर से अपने पति, सास-ससुर और परिवार के अन्य सदस्यों के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थीं।
अदालत ने 28 अक्टूबर को दिए फैसले में कहा, याचिकाकर्ता पर यह साबित करने की जिम्मेदारी है कि उसने कम से कम ऐसी किसी घटना का सामना किया है, जो घरेलू हिंसा की परिभाषा के दायरे में आती हो। तभी उसे 'पीड़ित' माना जा सकता है। इस संबंध में केवल आरोप लगाना पर्याप्त नहीं है।
अदालत ने कहा कि कानून के तहत घरेलू हिंसा की परिभाषा व्यापक है, लेकिन याचिकाकर्ता को यह साबित करना होगा कि उसके साथ कम से कम ऐसी कोई घटना हुई है, जो इसके दायरे में आती हो। केवल आरोप लगा देना काफी नहीं है। अदालत ने कहा कि महिला ने अपने दावों के समर्थन में कोई सबूत पेश नहीं किया इसलिए उसके आरोप अप्रमाणित और असिद्ध रहे।
क्या था महिला का आरोप?
महिला ने आरोप लगाया था कि शादी के दौरान उसे शारीरिक, यौन और भावनात्मक प्रताड़ना झेलनी पड़ी। याचिकाकर्ता ने दहेज के लिए उत्पीड़न और धमकियां दिए जाने का भी आरोप लगाया। महिला ने अपने पति पर उसकी अश्लील तस्वीरें वायरल करने की धमकी देने और उसके पिता से 35 लाख रुपए मांगने का भी आरोप लगाया था।
महिला ने संरक्षण और आवास संबंधी आदेश जारी करने, हर महीने 40,000 रुपए गुजारा भत्ता देने और कथित मानसिक प्रताड़ना, भावनात्मक परेशानी और यौन हिंसा के लिए 50 लाख रुपए मुआवजे की मांग की थी। महिला के पति, सास-ससुर और परिवार के अन्य सदस्यों की ओर से पेश अधिवक्ता मनीष भदौरिया ने आरोपों को खारिज किया।
ससुराल वालों का क्या दावा?
उन्होंने दावा किया कि जनवरी 2021 में 10 लाख रुपए में विवाद का निपटारा हो गया था।अदालत को बताया गया कि महिला हर महीने 75,000 रुपए से ज्यादा कमाती थी और अपना सामान लेकर स्वेच्छा से ससुराल छोड़कर चली गई थी।
अदालत ने गौर किया कि महिला को सबूत पेश करने के लिए तीन अवसर दिए गए, लेकिन उसने न तो अपना सबूत हलफनामा दाखिल किया और न ही अपना पक्ष रखने के लिए कोई कदम उठाया। इसके परिणामस्वरूप 26 सितंबर को सबूत पेश करने का उसका अधिकार समाप्त कर दिया गया। अदालत ने कहा कि पति और ससुर के खिलाफ घरेलू हिंसा के आरोप साबित नहीं हो सके, जिसके बाद महिला की याचिका खारिज कर दी गई।
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अदिति शर्मा
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