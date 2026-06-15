दिल्ली कोर्ट का बड़ा फैसला, रेप के दो आरोपियों को कर दिया बरी; क्या वजह
दिल्ली पुलिस ने 2020 के एक मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए रेप के दो आरोपियों को बरी कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि पीड़िता के बयानों पर भरोस नहीं किया जा सकता।
दिल्ली की एक अदालत ने 2020 के गैंगरेप मामले में आरोपी दो लोगों को बरी कर दिया है। अदालत ने कहा कि पीड़िता का बयान पूरी तरह से अविश्वसनीय था और उसमें बातें छिपाई गई थीं और बढ़ा-चढ़ाकर बताई गई थीं। आरोपी सागर और निखिल पर गैंगरेप, आपराधिक धमकी और मारपीट के आरोप थे। 30 मई के आदेश में कोर्ट ने कहा, यह साबित हो गया है कि शिकायतकर्ता महिला का अविश्वसनीय है। इसमें बातें छिपाई गई, विरोधाभास भी दिखा। बाद में कहानी में भी बदलाव किया गया। कोर्ट ने कहा, शिकायतकर्ता का बयान भरोसे के लायक नहीं है और अदालत के मन में उसकी कहानी को लेकर असली शक पैदा होता है।
यह भी साबित हो गया है कि शिकायतकर्ता महिला का बयान पूरी तरह से अविश्वसनीय है, क्योंकि उसमें अहम विरोधाभास, बातें छिपाना, बाद में कहानी में बदलाव करना, बढ़ा-चढ़ाकर बताना और असंगत बातें शामिल हैं। इसलिए, यह बयान भरोसे के लायक नहीं है और अदालत के मन में उसकी कहानी को लेकर असली शक पैदा करता है।
क्या था आरोप?
शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि 22 अक्टूबर 2020 को दो आरोपी उसे सिविल डिफेंस विभाग में उसका ट्रांसफर कराने के बहाने एक गेस्ट हाउस ले गए और उसके साथ रेप किया। अभियोजन पक्ष का दावा है कि एक आरोपी ने कथित तौर पर होटल के कमरे में महिला के साथ रेप किया, जबकि दूसरे ने बाद में उसका यौन उत्पीड़न किया। यह भी आरोप लगाया गया कि आरोपियों ने उसे धमकी दी कि अगर उसने इस घटना के बारे में किसी को बताया, तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे।
सुनवाई के दौरान, अभियोजन पक्ष ने शिकायतकर्ता, होटल कर्मचारियों, पुलिस अधिकारियों और फोरेंसिक एक्सपर्ट्स सहित 21 गवाहों से पूछताछ की। हालांकि जज ने शिकायत करने वाली महिला के बयान में विरोधाभास और कमियां देखीं और कहा कि वह आरोपों को बिना किसी शक के साबित करने में नाकाम रहा। कोर्ट ने इलेक्ट्रॉनिक सबूतों में कमियों पर भी ध्यान दिया, जिसमें जांच के दौरान जब्त किए गए DVR से जरूरी CCTV फुटेज न मिल पाना भी शामिल था।
'अपनी मर्जी से कमरे में गई थी महिला'
कोर्ट ने कहा, गवाह के बयान से यह भी साबित होता है कि महिला आरोपी सागर के साथ अपनी मर्ज़ी से कमरे में गई थी, उस पर किसी भी आरोपी का कोई दबाव या ज़बरदस्ती नहीं थी और उसने रिसेप्शन पर अपनी ID भी दी थी। आरोपी निखिल की तरफ़ से पेश हुए वकील प्रशांत दीवान ने कहा कि शिकायत करने वाली महिला ने उनके मुवक्किल से पैसे ऐंठने के इरादे से उनके ख़िलाफ़ झूठा और बेबुनियाद केस दर्ज कराया था।
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अदिति शर्मा
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