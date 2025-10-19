दिल्ली की CM रेखा गुप्ता पर क्यों किया था हमला, दिल्ली पुलिस ने दायर की चार्जशीट; क्या बताया

संक्षेप: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला करने वाले दोनों आरोपियों के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट दायर की है। चार्जशीट में पुलिस ने बताया है कि दोनों ने सनसनी फैलाने और मशहूर होने के लिए यह हमला किया था।

इस साल अगस्त महीने में राजकोट के एक शख्स ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला किया था। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने शनिवार को चार्जशीट दायर की है। चार्जशीट में पुलिस ने बताया है कि इस मामले के दोनों आरोपियों राजेश सकरिया और तहसीन ने सनसनी फैलाने और मशहूर होने के लिए सीएम रेखा गुप्ता पर हमले की साजिश रची थी।

क्या था मामला मामला 20 अगस्त का है। इस दिन सुबह-सुबह दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता अपने सरकारी आवास पर जनसुनवाई में हिस्सा ले रही थीं। इस दौरान एक शख्स आया और उनपर हमला कर दिया। हालांकि, सुरक्षा गार्ड ने हमलावर को रोक लिया और दिल्ली पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। उस समय हमलावरों ने बताया कि दिल्ली में कुत्तों को बाहर निकालने के आदेश के बाद गुस्से में था, इसलिए उसने दिल्ली की सीएम पर हमला किया था। अब दिल्ली पुलिस ने इस मामले चार्जशीट दायर की और हमले की असली वजह बताई है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि दोनों साजिशकर्ताओं ने सनसनी फैलाने और नाम कमाने के लिए दिल्ली की मुख्यमंत्री पर हमला किया था।

दिल्ली पुलिस द्वारा दायर की गई चार्जशीट में दो आरोपियों राजेश सकरिया और तहसीन का नाम है। इस मामले दिल्ली पुलिस ने मौके पर मौजूद सुरक्षाकर्मियों और स्टाफ सहित कुल 48 लोगों को गवाह बनाया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों पर हत्या की कोशिश, अपराधिक साजिश रचने और सरकारी काम में रुकावट डालने से जुड़ी धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। कोर्ट ने इस मामले का संज्ञान लिया है, अब इस मामले पर 30 अक्टूबर को सुनवाई होगी।