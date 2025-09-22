मेरी रील देखना कम कर दो; अरविंद केजरीवाल को CM रेखा गुप्ता ने क्यों दी ऐसी नसीहत

दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में एक दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता का एक वीडियो शेयर किया था जिसमें वह ईवीएम को लेकर कुछ बात करती नजर आ रही थीं।

दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में एक दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता का एक वीडियो शेयर किया था जिसमें वह ईवीएम को लेकर कुछ बात करती नजर आ रही थीं। इस वीडियो पर अरविंद केजरीवाल ने हैरानी जताते हुए कैप्शन में लिखा था, दिल्ली की सीएम ये क्या कह रही हैं।

दरअसल ये एक 14 सेकेंड का क्लिप था जिसमें एक इंटरव्यू के दौरान चुनाव के दौरान बीजेपी पर ईवीएम हैक करवाने के आरोपों पर सवाल पूछा गया था। इस पर रेखा गुप्ता कहती नजर आ रही हैं कि जब तक 70 सालों से वह ईवीएम हैक कर रहे थे तो कुछ नहीं था, हमने कर लिया तो बुरा लग गया। अरविंद केजरीवाल की तरफ से शेयर किए गए इस वीडियो क्लिप पर अब सीएम रेखा गुप्ता की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने केजरीवाल को नसीहत दी है कि वह उनकी रील देखना बंद कर दें।

उन्होंने कहा, मैं इस मंच से अरविंद केजरीवाल जी को कहना चाहती हूं कि मेरी रील, वीडियो और इंटरव्यू देखना कम कर दो। मुझे लगता है कि सारा दिन मेरी ही रील और वीडियो देखते रहते हो कि मैडम ने कब क्या कहा, कब हाथ ऊपर किया, कब कदम पीछे किए। वहीं देखते रहते हैं कि क्लिप निकालो और डालो, कहीं कुछ तो मिलेगा बोलने के लिए। उन्होंने कहा, अगर इतना ध्यान आपने दिल्ली पर लगा लिया होता तो दिल्ली के लोग इतने त्रस्त और दुखी ना होते। आज भी ध्यान लगाना है तो पंजाब पर लगाओ जो बाढ़ पीड़ित है लेकिन आपकी सरकार कोई सुविधा नहीं दे पा रही। आप कभी किसी गरीब, बाढ़ पीड़ित के साथ नहीं दिखाई दिए, सिर्फ सोशल मीडिया पर रीले ढ़ूंढते रहते हैं।

सीएम रेखा गुप्ता ने ये बात उस वक्त कही जब वह पश्चिमी दिल्ली में बहु-स्तरीय हरि नगर बस डिपो की सोमवार को आधारशिला रखने एक कार्यक्रम में पहुंची। उन्होंने उम्मीद जताई कि यह राजधानी की परिवहन व्यवस्था को नई दिशा देगा। उन्होंने कहा, यह नई तकनीक से लैस है और इमारत का खर्च इसकी खुद की आय से वहन होगा जिससे सरकार पर कोई अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा। इस अत्याधुनिक केंद्र में 400 से ज्यादा इलेक्ट्रिक बसों के लिए पार्किंग और चार्जिंग की सुविधा होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि कर्मचारियों और अधिकारियों को सफाई, कार्यालय और शयनगृह जैसी सभी आवश्यक सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। उन्होंने कहा कि इस भवन में एक वाणिज्यिक परिसर और एक मॉल भी होगा।

गुप्ता ने कहा कि वर्तमान में दिल्ली में तीन हजार इलेक्ट्रिक बसें चल रहीं हैं और अगले साल के अंत तक इस बेड़े को छह हजार किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाए जा रहे सेवा पखवाड़े के तहत इस बस डिपो की आधारशिला रखी गई।