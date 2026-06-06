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दिल्ली भरे में लगे 500 राष्ट्र ध्वज उतारने का फैसला, क्या है वजह

Aditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, भाषा
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दिल्ली के लोक निर्माण विभाग ने दिल्ली भर में लगे 500 राष्ट्रीय ध्वज उतारने का फैसला लिया है। इन्हें फहराने का काम साल 2022 में आम आदमी पार्टी की सरकार के दौरान  शुरू हुआ था। 

दिल्ली भरे में लगे 500 राष्ट्र ध्वज उतारने का फैसला, क्या है वजह

दिल्ली के लोक निर्माण विभाग (PWD) ने खराब मौसम और तेज हवाओं के कारण फटने या नुकसाने होने की शिकायतें मिलने के बाद शहर भर में फहराए गए सभी 500 बड़े राष्ट्र ध्वज को उतारने का फैसला किया है। पीडब्ल्यूडी ने दिल्ली में लगभग 500 प्रमुख स्थानों पर बड़े राष्ट्रीय ध्वज फहराए हैं।

विभाग के एक अधिकारी ने कहा, आईएमडी की आंधी-तूफान की चेतावनी हटने के बाद हम झंडे दोबारा फहराएंगे। तेज हवाओं और खराब मौसम के कारण कई झंडे फट गए और क्षतिग्रस्त हो गए, इसलिए हमने आगे की क्षति को रोकने के लिए शहर भर के सभी झंडों को उतारने का फैसला किया है।

‘आप’ की सरकार में शुरू हुई थी पहल

एक अधिकारी के अनुसार, ये 115 फुट ऊंचे ध्वजदंड लगभग 500 स्थानों पर लगाए गए हैं। झंडों को बार-बार होने वाले नुकसान से बचाने के लिए पॉलिएस्टर सामग्री से बनाया गया है। हालांकि, ये तेज हवाओं का सामना नहीं कर सके।

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राष्ट्रीय ध्वज फहराने का काम 2022 में शुरू हुआ था जब पिछली आम आदमी सरकार ने अपने 'देशभक्ति' बजट के तहत राष्ट्रवाद की भावना पैदा करने के लिए पूरे शहर में तिरंगे फहराने की पहल की घोषणा की थी।

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एक अन्य अधिकारी ने कहा, हमारी टीमें मौके पर मौजूद हैं और यह जांच कर रही हैं कि कहीं कोई झंडा क्षतिग्रस्त तो नहीं है। हम उन्हें सही-सलामत झंडों से बदल देंगे, क्योंकि ये बड़े झंडे हैं। इसमें कुछ समय लग रहा है। इन झंडों को लगाते समय विभाग ने भारत के ध्वज संहिता के 2002 के नियमों को ध्यान में रखा है, जो राष्ट्रीय ध्वज के प्रदर्शन से संबंधित कानूनों और प्रथाओं से संबंधित हैं।

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अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


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डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


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