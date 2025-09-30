नवजोत सिंह की नब्ज तक नहीं देखी; BMW हादसे में एंबुलेंस पर क्यों फूटा कोर्ट का गुस्सा

दिल्ली की एक अदालत ने BMW कार दुर्घटना मामले में आरोपी गगनप्रीत कौर को 27 सितंबर 2025 को जमानत दे दी। साथ ही दुर्घटना स्थल पर पहुंचे एम्बुलेंस स्टाफ के व्यवहार पर कड़ी टिप्पणी की।

दिल्ली की एक अदालत ने BMW कार दुर्घटना मामले में आरोपी गगनप्रीत कौर को 27 सितंबर 2025 को जमानत दे दी। साथ ही दुर्घटना स्थल पर पहुंचे एम्बुलेंस स्टाफ के व्यवहार पर कड़ी टिप्पणी की। यह हादसा 14 सितंबर 2025 को हुआ था, जिसमें वित्त मंत्रालय के अधिकारी नवजोत सिंह की मौत हो गई थी और उनकी पत्नी घायल हो गई थीं।

कोर्ट ने गगनप्रीत कौर को जमानत देते हुए कहा, सीसीटीवी फुटेज से पता चलता है कि जब पैरामेडिक कर्मी और चालक पास पहुंचे, तो मोटरसाइकिल सवार कार के नीचे बेहोश पड़ा था, लेकिन उन्होंने न तो उसकी नब्ज देखी और न ही प्राथमिक उपचार दिया, बल्कि लगभग 40 सेकंड के भीतर ही अपनी गाड़ी को बाहर निकालकर वहां से चले गए। वे घटनास्थल से सबसे पहले निकलने वाले व्यक्ति थे। अदालत ने कहा, दुर्घटना पैरामेडिक कर्मियों की आंखों के सामने हुई, लेकिन उन्होंने फिर भी कोई कार्रवाई नहीं की, केवल इसलिए कि एक बेहोश व्यक्ति ने मदद नहीं मांगी।

कोर्ट ने ड्राइवर और पैरामेडिक कर्मियों के अत्यधिक गैर-पेशेवर और अनैतिक आचरण की निंदा की। अदालत ने नाराजगी जताते हुए कहा कि एम्बुलेंस, जो दुर्घटना के दो सेकंड के भीतर चमत्कारिक रूप से पहुंची और खाली थी और वह नजदीकी अस्पताल की ओर जा रही थी, फिर भी वह मदद करने में विफल रही और घटनास्थल से जल्दी से रवाना हो गई। कोर्ट ने आगे कहा, पैरामेडिक कर्मियों (एम्बुलेंस चालक और पैरामेडिक) की कर्तव्य के प्रति अनभिज्ञता के कारण, पीड़ित को दुर्घटना के लगभग सात मिनट बाद अस्पताल ले जाया गया। कोर्ट ने कहा, अगर उन्होंने थोड़ी इंसानियत दिखाई होती और अपना कर्तव्य निभाया होता, तो लोगों की जान बचाई जा सकती थी।