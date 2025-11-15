ये चुनाव ही नहीं था…; बिहार विधानसभा चुनाव पर ऐसा क्यों बोले कांग्रेस नेता
संक्षेप: बिहार विधानसभा चुनाव नतीजों में एनडीए को मिली शानदार जीत के बाद कांग्रेस ने इसे डकैती से हासिल की गई जीत बताया है। कांग्रेस नेता ने बिहार में हुए चुनावों को चुनाव मानने से ही इनकार कर दिया है।
कांग्रेस नेता उदित राज ने कहा, उन्होंने SIR और EVM का दुरुपयोग करके चुनाव जीता। तकनीकी रूप से, उन्होंने निष्पक्ष रूप से जीत हासिल नहीं की। उन्होंने जीत चुरा ली। SIR के ज़रिए एक विधानसभा क्षेत्र में लगभग 22,000 वोट हटा दिए गए। उन्होंने विपक्ष के वोट, मुख्यतः यादव और मुस्लिम समुदायों के वोट हटा दिए।
उन्होंने आगे कहा, यह उनकी जीत का एक गुप्त सूत्र है। यह धोखाधड़ी है। उन्होंने EVM का भी दुरुपयोग किया। जीत ज्ञानेश कुमार, चुनाव आयोग और SIR की है। एक दिन ज्ञानेश कुमार रिटायर हो जाएंगे, और जब सरकार बदलेगी, तो कोई उन्हें बचाने नहीं आएगा। यह कोई उचित चुनाव नहीं था। बल्कि, वोट चोरी का एक बड़ा मामला हुआ। हम इसे चुनाव भी नहीं कह सकते।