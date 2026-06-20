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कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन, अभिजीत दीपके ने क्यों की ‘लॉकडाउन’ वाली अपली

Aditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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कॉकरोच जनता पार्टी आज दिल्ली के जंतर-मंतर पर दूसरा बड़ा प्रदर्शन करने जा रही है। आसपास के राज्यों के कई छात्र इस प्रदर्शन में शामिल हो सकते हैं। 

कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन, अभिजीत दीपके ने क्यों की ‘लॉकडाउन’ वाली अपली

22 मार्च 2020। यह वो दिन था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों कोरोना के समय लगे जनता कर्फ्यू के दौरान शाम पांच बजे थाली-चम्मच बजाने केलिए कहा था। इसके जरिए वह उस कठिन समय में भी अग्रिम मोर्चे पर तैनात डॉक्टर, नर्स और पुलिसकर्मियों समेत अन्य लोगों का आभार व्यक्त करना चाहते थे। लेकिन अब इसी कदम को विरोध प्रदर्शन के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। दरअसल कॉकरोच जनता पार्टी का दिल्ली के जंतर- मंतर पर दूसरा प्रदर्शन है। इसके लिए कई युवा इकट्ठा हो रहे हैं। प्रदर्शन में शामिल होने वाले लोगों से कहा गया है कि वह अपने साथ एक थाली और चम्मच लेकर आएं। कॉकरोच जनता पार्टी के चीफ अभिजीत दीपके ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शुक्रवार को इसे लेकर एक वीडियो शेयर किया था। उन्होंने लोगों से अपील की थी कि वह अपने साथ एक थाली और एक चम्मच लेकर आएं।

पीएम मोदी का नाम लिए बगैर उन्होंने वीडियो में कहा, ‘जो कॉकरोच हमारे प्रोटेस्ट के लिए आ रहे हैं वो अपने साथ एक थाली और चम्मच लेकर आएं। बाकी तो आप समझ ही गए होंगे।’ शनिवार दोपहर शुरू होने वाले इस प्रदर्शन में दिल्ली और आस-पास के राज्यों से छात्रों के शामिल होने की उम्मीद है। इससे पहले ही सीजेपी के पहले प्रदर्शन कई छात्र इकट्ठा हुए थे। इस प्रदर्शन की मुख्य मांग नीट यूजी परीक्षा का पेपर लीक होने और उससे जुड़े मुद्दों को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा है।

सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम

'कॉकरोच जनता पार्टी' (कॉजपा) की ओर से शनिवार को जंतर-मंतर पर आयोजित दूसरे विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। अधिकारियों के मुताबिक, कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने कड़ी निगरानी के साथ भीड़ नियंत्रण के इंतजाम किए हैं। अधिकारियों के अनुसार, प्रशासन ने इस प्रदर्शन की अनुमति दे दी है। विरोध-प्रदर्शन स्थल और उसके आसपास के क्षेत्रों में भीड़ पर नजर रखने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इसके अलावा मौके पर तैनात पुलिसकर्मी लगभग 270 बॉडी-वॉर्न कैमरों का इस्तेमाल करेंगे।

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सोशल मीडिया पर भी पैनी नजर

एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, दिल्ली पुलिस ने पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम किए हैं और हम प्रदर्शनकारियों से शांति बनाए रखने और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ सहयोग करने की अपील करते हैं। इस दौरान भीड़ के साथ-साथ सोशन मीडिया पर भी पैनी नजर रखी जाएगी।

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अभिजीत दीपके के साथ हुई थी हाथापाई

ये प्रदर्शन ऐसे समय में हो रहा है जब 15 जून को एक विरोध-प्रदर्शन के दौरान समर्थकों के कंधों पर बैठे दीपके को कुछ लोगों ने कई थप्पड़ मारे थे और उनके साथ हाथापाई की थी। इसके बाद आरोपियों को भी पकड़ लिया गया था।

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अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


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डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


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