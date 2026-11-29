…तो कोई भी BJP को सत्ता से नहीं हटा पाएगा; CJP के सौरभ दास ने क्यों कह दी ऐसी बात
सोरभ दास ने परिसीमन विधेयक को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा है कि अगर परिसीमन विधेयक पास हो गया तो इसके बाद बीजेपी ऐसी व्यवस्था लेकर आएगी कि लोकतंत्र पूरी तरह खत्म हो जाएगा।
कॉकरोच जनता पार्टी परिसीमन बिल को लेकर केंद्र सरकार पर हमलावर है। पार्टी का दावा है कि लोकतंत्र खत्म करने की साजिश रची जा रही है और आने वाले समय में ऐसी स्थिति हो जाएगी कि लोग चाहकर भी बीजेपी के खिलाफ वोट नहीं कर पाएंगे। सीजेपी के सह संयोजक सौरभ दास ने परिसीमन बिल को लेकर रविवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि, पहले एसीआईआर, अब परिसीमन फिर सरकार वन नेशन वन इलेक्शन लेकर आएगी और देश का लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। इन्होंने इसे बहुत बड़ा संकट करार देते हुए कहा कि लोग चाह कर भी बीजेपी के खिलाफ वोट नहीं कर पाएंगे और कोई भी बीजेपी को सत्ता से नहीं हटा पाएगा।
'हर घर में कौन बीजेपी का वोटर, ये डेटा भी पार्टी के पास'
सौरभ दास ने कहा, चुनाव आयोग पूरी तरीके से बीजेपी को फायदा पहुंचा रहा है। लोगों का डेटा भाजपा और चुनाव आयोग के बीच में है। सौरभ दास ने दावा किया कि हर घर तिरंगा से बीजेपी के पास बूथ लेवल तक का डेटा आ गया है कि कौन से बूथ में बीजेपी के कितने वोटर हैं। कई लोगों से आप बात करिए तो वे आपको बताएंगे कि हर घर में कौन बीजेपी वोटर है, कौन नहीं है, ये डेटा भी बीजेपी के पास आ गया है। उन्होंने कहा, इसके साथ आप चुनाव आयोग, और परिसीमन की प्रक्रिया जोड़ दीजिए। इससे केवल एक सिस्टम उभर कर आ रहा है जो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को फायदा पहुंचाएगा।
सौरभ दास ने बताया- परिसीमन के बाद बीजेपी का अगला कदम
सौरभ दास ने कहा, पहले ये एसआईआर लेकर आए और लोगों के वोट काट दिए। इसके बाद अब परिसीमन करा रहे हैं जिससे जोड़ तोड़ से क्षेत्र बनाए जाएंगे। अगर ये पास हो गया तो ये लोग लेकर आएंगे वन नेशन वन इलेक्शन जिसके बाद लोकतंत्र पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। चाह कर भी अगर कोई वोटर बीजेपी के खिलाफ वोट करना चाहेगा भी तो नहीं कर पाएगा। उन्होंने कहा,अगर परिसीमन बिल पास हो गया तो कोई बीजेपी को सत्ता से बाहर नहीं कर पाएगा। बीजेपी को सरकार बनाने के लिए जो नंबर चाहिए, वो हैं नहीं, इसलिए ये लोग जोड़-तोड़ की राजनीति कर रहे हैं।
विपक्षी दलों को क्या चेतावनी?
उन्होंने दावा किया कि सांसदों को खरीदा जा रहा है या उन पर दबाव डाला जा रहा है, और संसद में सत्ताधारी पार्टी की संख्या बढ़ाने के लिए राजनीतिक दलों को तोड़ा जा रहा है।उन्होंने विपक्षी दलों से अपील की कि वे परिसीमन विधेयक के खिलाफ आगे आएं। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि जो राजनीतिक दल इस बिल का समर्थन करेंगे, उन्हें युवा मतदाताओं के गुस्से का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा, युवा आपको देख रहे हैं, और अगर आप युवाओं को धोखा देंगे, तो हम आपको माफ नहीं करेंगे।
सौरभ दास ने आगे कहा कि भारत की लगभग 60 प्रतिशत आबादी 35 साल से कम उम्र की है, जबकि इस आयु वर्ग के सांसद केवल 5 प्रतिशत हैं। उन्होंने यह भी दावा किया कि संसद में सांसदों की औसत उम्र 56 साल है और लगभग 90 प्रतिशत सांसद 41 साल से ज्यादा उम्र के हैं।
सौरभ दास ने परिसीमन की प्रक्रिया को महिला आरक्षण लागू करने से जोड़ने के सरकार के फैसले पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सीजेपी महिला आरक्षण का समर्थन करती है, लेकिन उनकी मांग है कि इसे 2029 तक टालने के बजाय, मौजूदा लोकसभा में ही लागू किया जाए।
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अदिति शर्मा
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