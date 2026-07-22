दिल्ली में क्यों बुलाए गए 3 हजार CAPF जवान, गृह मंत्रालय से मिले खास आदेश
दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन लगातार जारी है। इस बीच दिल्ली में सीएपीएफ की 30 कंपनियों की तुरंत तैनाती के आदेश दिए गए हैं।
दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन लगातार जारी है। जंतर-मंतर पर भीड़ बढ़ती जा रही है। दिल्ली पुलिस भी हाई अलर्ट और सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। इस बीत गृह मंत्रालय ने दिल्ली में सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज (CAPF) की 30 और कंपनियों को तैनात करने की मंज़ूरी दे दी है। ये कंपनियां 27 जुलाई तक दिल्ली में तैनात रहेंगी और पुलिस की मदद करेंगी। सोमवार को कॉकरोच जनता पार्टी के संसद चलो मार्च में काफी बवाल हुआ था। प्रदर्शनकारियों की बढ़ती भीड़ को लगाम लगाने के लिए लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले तक छोड़े गए थे। हालांकि इसके बाद भी प्रदर्शनकारी जंतर-मंतर पर डटे हुए हैं। ऐसे में कानून व्यवस्था और लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सुरखा के भी कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक ये 30 कंपनियां भी दिल्ली पुलिस की मदद के लिए तैनात की जा रही हैं।
न्यूज 18 की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने ही CAPF कंपनियों की तैनाती की मांग की थी। गृह मंत्रालय ने कहा है कि तैनाती तत्काल प्रभाव से की जा रही है और 27 जुलाई तक प्रभावी रहेगी। ये जवान दिल्ली के अलग-अलग इलाकों में एयरलिफ्ट किए जाएंगे और दंगा-रोधी आधुनिक उपकरणों और उस इलाके के लिए तय हथियारों औ गोला-बारूद से लैस होंगे। अधिकारियों के मुताबिक CAPF की इन 30 अतिरिक्त कंपनियों में सीआरपीएफ की 18, आरएएफ की 6, बीएसएफ की 3, आईटीबीपी की 1 और एसएसबी की 2 कंपनियां शामिल हैं।
27 जुलाई तक तैनाती के आदेश
आदेश में ये भी कहा गया है कि संसद के मॉनसून सत्र के दौरान सुरक्षा इंतजामोंके लिए र CRPF कंपनियों और दो CRPF प्लाटून की कंपनियां तैनात हैं। इसके अलावा दिल्ली में आरएएफ की 6 कंपनियां तैनात हैं। इनके अलावा आरएएफ की सात कंपनियां और तैनात की जा रही हैं। वहीं पहले से तैनात आरएएफ कंपनियों की तैनाती 20 जुलाई को खत्म हो रही थी, उनको भी बढ़ाकर अब 27 जुलाई कर दिया गया है।
16 मेट्रो स्टेशन बंद
इस बीच सुरक्षा कारणों से बुधवार सुबह मध्य दिल्ली में राजीव चौक, केंद्रीय सचिवालय, मंडी हाउस, आईटीओ और खान मार्केट समेत 16 मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए हैं। यह कदम जंतर-मंतर पर 'कॉकरोच जनता पार्टी' के जारी विरोध प्रदर्शन के बीच उठाया गया है।
डीएमआरसी ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, सुरक्षा कारणों से लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंभा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपथ, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय, आईटीओ, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोर बाग और शिवाजी स्टेडियम मेट्रो स्टेशन को अगले निर्देश तक बंद कर दिया गया है। डीएमआरसी ने कहा कि राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय स्टेशन पर 'इंटरचेंज' की सुविधा उपलब्ध है।
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
अदिति शर्मा
अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।
विस्तृत बायो
डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।
अदिति के करियर का एक बड़ा हिस्सा TV9 भारतवर्ष, न्यूज नेशन और इंडिया टुडे जैसे देश के प्रतिष्ठित न्यूज रूम्स के साथ बीता है। इस दौरान उन्होंने न केवल पॉलिटिक्स, क्राइम और स्टेट न्यूज जैसी 'हार्ड-कोर' खबरों को कवर किया, बल्कि फीचर राइटिंग, ओपिनियन आर्टिकल्स और रिसर्च-आधारित गहन लेखन के जरिए खबरों की तह तक जाने का सफल प्रयास किया है।
उनके लिए पत्रकारिता केवल सूचना देना नहीं, बल्कि मल्टीमीडिया का एक संपूर्ण अनुभव है। एंकरिंग से लेकर वीडियो प्रोडक्शन और 'कैलेंडर जर्नलिज्म' से लेकर 'फैक्ट चेक' तक, उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता के हर अनिवार्य पहलू को जिया है। सोशल मीडिया की नब्ज पहचानना और कंटेंट को लाखों लोगों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाना उनकी सबसे बड़ी पेशेवर ताकत है।
तथ्यों के प्रति उनकी ईमानदारी और 'मीडिया लॉ एंड एथिक्स' के दायरे में रहकर जनता की आवाज उठाना ही उनकी पत्रकारिता का असली उद्देश्य है। वे नई तकनीक और पत्रकारिता के पुराने मूल्यों के बीच एक ऐसा संतुलन बनाने में विश्वास रखती हैं, जिससे समाज को न केवल सही जानकारी मिले, बल्कि उस पर लोगों का भरोसा भी बना रहे। उनका हमेशा यह प्रयास रहता है कि उनकी खबरों से समाज में एक सकारात्मक बदलाव आए।और पढ़ें