दिल्ली की हर एक बहन को 2500 रुपये क्यों नहीं दे पा रहे? सीएम रेखा ने विधानसभा में बताई वजह
CM Rekha speaks on Delhi Lakshmi Yojana: रेखा सरकार दिल्ली लक्ष्मी योजना के तहत दिल्ली की महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये देने जा रही है। सीएम रेखा ने इस योजना को हर एक महिला तक न पहुंचा पाने की वजह भी गिनाई। इसके साथ ही उन्होंने विधानसभा में पिछली आम आदमी पार्टी की सरकार पर जमकर निशाना भी साधा।
CM Rekha speaks on Delhi Lakshmi Yojana: रेखा सरकार दिल्ली लक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये देने जा रही है। लेकिन इस स्कीम का लाभ दिल्ली की हर एक महिला को नहीं मिल पाएगा। सीएम रेखा ने विधानसभा में इसका जिक्र करते हुए इसके पीछे का कारण भी बताया। कारण बताने के साथ ही सीएम ने पिछली आम आदमी पार्टी की सरकार पर जमकर निशाना साधा। रेखा गुप्ता ने दावा करते हुए कहा- आम आदमी पार्टी की सरकार ने 30 हजार से ज्यादा का घोटाला किया है, जिसका भुगतान आज दिल्ली की जनता को करना पड़ रहा है।
आप सरकार ने 30 हजार करोड़ का घोटाला किया- रेखा गुप्ता
सीएम रेखा ने विधानसभा में कहा- तुम्हारे हुए किए घोटाले, तुम्हारे किए गए कुकर्म इस दिल्ली को बैठाए हुए हैं। इसे खड़ा करने में समय लगेगा। 5100 करोड़ का हमने बड़ा बजट दिया है। 19 सीएजी रिपोर्ट एक एक घोटाले का जिक्र करती है और बताती है कि कैसे इन लोगों ने दिल्ली का पैसा खाया लूटा और जनता को बर्बाद किया। सीएम रेखा ने हुंकार भरते हुए कहा- 30 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का घोटाला इस आम आदमी पार्टी की सरकार ने किया है। इसका भुगतान वर्तमान में दिल्ली की जनता को करना पड़ रहा है।
सीएम रेखा ने आप सरकार की बाकी देनदारियां गिनाईं
सीएम रेखा ने बताया- आज भी 38 हजार करोड़ रुपये बिजली कंपनियों की देनदारी है, जो इनके (आम आदमी पार्टी) के समय की है। इन लोगों ने नाजायज उपयोग करते हुए कर्जा किया, जो आज वर्तमान सरकार के सिर पर है। मैट्रो की 10 हजार करोड़ की पेमेंट भी इस सरकार को करनी पड़ रही है। जो एक्सप्रेस वे इनके समय में केंद्र सरकार ने बनाए, उसका शेयर भी दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने नहीं दिया। इसे हमको ही देना पड़ रहा है।
दिल्ली की हर एक बहन को 2500 रुपये क्यों नहीं दे पा रहे?
घोटालों के नाम गिनाते हुए सीएम रेखा ने कहा- अगर ये घोटाले न किए होते तो आज दिल्ली की हर एक बहन को ये 2500 रुपये देने की क्षमता दिल्ली सरकार की होती। अभी तो 17 लाख बहनों को जो कहा है, वो कर रहे हैं और करके रहेंगे। अंत में एक बार फिर आप पर हमलावर होते हुए कहा- आपने दिल्ली की मेहनत का पैसा, लेकिन राजनीति पूरे देश की। हम दिल्ली की जनता का पैसा दिल्ली को देंगे। हमें नहीं करनी बाकी राज्यों की राजनीति।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
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