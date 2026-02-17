पहले गला दबाया, फिर कैंची से किए वार; 5 महीने की शादी में ही CA पति को क्यों हो गई पत्नी से ऐसी नफरत
हरियाणा के झज्जर में 5 महीने की गर्भवती को पत्नी की बेरहमी से हत्या करने वाले सीए पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दोनों की शादी सितंबर 2025 में हुई थी और महज 5 महीने की शादी में पति के मन में पत्नी के लिए इस कदर गुस्सा भर गया कि उसने ना सिर्फ पत्नी का गला दबाया बल्कि कैंची से उस पर वार भी किए
हरियाणा के झज्जर में 5 महीने की गर्भवती को पत्नी की बेरहमी से हत्या करने वाले सीए पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दोनों की शादी सितंबर 2025 में हुई थी और महज 5 महीने की शादी में पति के मन में पत्नी के लिए इस कदर गुस्सा भर गया कि उसने ना सिर्फ पत्नी का गला दबाया बल्कि कैंची से उस पर वार भी किए। हैरान करने वाली बात ये है कि पति अंशुल धवन ने पत्नी महक को इतनी दर्दनाक मौत उस वक्त दी, जबह वह वैलेंटाइन डे मनाकर गुरुग्राम लौट रहे थे। महक गुरुग्राम की बैंक में काम करती थी।
शुरुआत में पुलिस को मामला लूट का लगा था। हालांकि जल्द ही पुलिस को पता चला कि ये एक दम से हुई वारदात नहीं बल्कि सोची समझी साजिश थी जिसे खुद महिला ने पति को अंजाम दिया। जानकारी के मुताबिक अंशुल को महक के चरित्र पर शक था और यही वजह थी दोनो के बीच आए दिन लड़ाई होती रहती थी। इसी के चलते अंशुल के मन में महक के लिए नफरत भरती गई और उसने महक को मारने का फैसला कर लिया। बताया जा रहा है कि गुरुग्राम लौटते वक्त भी दोनों के बीच कहासुनी हो गई थी जिसके बाद अंशुल ने महक को मौत के घाट उतार दिया।
खुद किया पुलिस को फोन
जानकारी के मुताबिक 15 फरवरी देर रात करीब 11 बजे गुरुग्राम में काम करने वाले अंशुल ने पुलिस को फोन करके बताया कि हमलावरों ने उन्हें लूटने की कोशिश की और पत्नी का गला रेत दिया । हालांकि मामले की जांच के दौरान पुलिस को अंशुल पर शक हुआ। वह बार-बार कहानी बदलता नजर आया। वह हमलावरों का हुलिया तक नहीं बता पा रहा था जिससे पुलिस का अंशुल पर शक और गहरा हो गया। पुलिस को उसे घटना वाली जगह भी ले गई जहां वह लूट की वारदात को लेकर भी जानकारी ठीक से नहीं दे पाया। इसके बाद पुलिस ने जब सख्ती से अंशुल से पूछताछ की तो वह टूट गया और हत्या की बात स्वीकार की।
अंशुल ने वारदात को अंजाम देने से पहले ग्लव्स पहने थे ताकी फिंगरप्रिंट्स ना आएं। उसने पहले महक का गला दबाया और फिर कैंची से गला रेत दिया।
