वोट चोरी तो अयोध्या क्यों हारी भाजपा? कांग्रेस नेता ने क्या दिया इसका जवाब

कांग्रेस पार्टी समेत अन्य विपक्षी दल इन दिनों कथित 'वोट चोरी' को लेकर सरकार और चुनाव आयोग पर बेहद आक्रामक हैं। विपक्ष का आरोप है कि दोनों मिलकर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी कर रहे हैं और इस वजह से भाजपा को चुनावों में जीत मिल रही है। वहीं,सत्ता पक्ष की ओर से सवाल उठाए जा रहे हैं कि यदि ऐसा है तो कर्नाटक, हिमाचल जैसे राज्यों में कांग्रेस की जीत क्यों हुई? अयोध्या जैसी सीट से भाजपा क्यों हार गई? अब कांग्रेस के एक नेता ने अयोध्या को लेकर नई दलील पेश की है।

पूर्व सांसद और कांग्रेस के दलित नेता उदित राज ने कहा कि अयोध्या में भाजपा इसलिए हार गई क्योंकि वहां वोट चोरी का इंतजाम नहीं किया गया था। उन्होंने कहा कि अति विश्वास की वजह से भाजपा ने ऐसा नहीं किया था। उन्होंने एक्स पर लिखा, 'अयोध्या की लोकसभा सीट क्यों हारी? बीजेपी को जीत का पूर्ण विश्वास था और इसलिए वोट चोरी का इंतजाम पहले से नहीं किया था।' गौरतलब है कि अयोध्या लोकसभा सीट पर 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की थी।