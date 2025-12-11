केजरीवाल जेल क्यों गए थे? सवाल पर नेहरू से तुलना करने लगे अवध ओझा; क्या कहा

संक्षेप: दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर उनके साथी रह चुके अवध ओझा ने बड़ी बात कह दी है। अवध ओझा ने केजरीवाल के जेल जाने की तुलना जवाहर लाल नेहरू से की है।

आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता और मशहूर यूपीएससी कोच अवध ओझा से जब पूछा गया कि अरविंद केजरीवाल जेल क्यों गए थे, तो उन्होंने इसकी तुलना स्वतंत्रता सेनानियों से शुरू कर दी। अवध ओझा ने कहा कि दुनिया में शायद ही कोई ऐसा राजनेता हो जो जेल ना जाए। इस दौरान अवध ओझा ने कहा कि जवाहर लाल नेहरू का एक लंबा समय जेल में कटा था। इस दौरान अवध ओझा ने मशहूर वैज्ञानिक सोनम वांगचुक का भी जिक्र किया।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

अवध ओझा के जवाब के बाद जब सवाल किया गया कि जवाहर लाल नेहरू तो स्वतंत्रता संग्राम में जेल गए थे, शराब घोटाला के आरोप में जेल नहीं गए थे। इस सवाल का जवाब देते हुए अवध ओझा ने पलटकर सवाल किया कि क्या कोर्ट में आरोप साबित हो गया?

ओझा ने कहा कि जिस दिन कोर्ट में अरविंद केजरीवाल दोषी सबित हो जाएंगे, तब मान लिया जाएगा, अभी तो विचाराधीन मामला है। ओझा ने कहा कि आधुनिक भारतीय कानून के अनुसार, जब तक कोर्ट में दोष साबित ना हो जाए, तब तक उसे दोषी नहीं कहना चाहिए।