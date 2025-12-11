Thu, Dec 11, 2025Hindustan Hindi News
locationशहर चुनेंepaperई- पेपर
search
login
More
Hindi Newsएनसीआर NewsWhy arvind kejriwal was in jail awadh ojha gives example of nehru and sonam wangchuk
केजरीवाल जेल क्यों गए थे? सवाल पर नेहरू से तुलना करने लगे अवध ओझा; क्या कहा

केजरीवाल जेल क्यों गए थे? सवाल पर नेहरू से तुलना करने लगे अवध ओझा; क्या कहा

संक्षेप:

दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर उनके साथी रह चुके अवध ओझा ने बड़ी बात कह दी है। अवध ओझा ने केजरीवाल के जेल जाने की तुलना जवाहर लाल नेहरू से की है।

Dec 11, 2025 09:00 am ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, दिल्ली
share

आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता और मशहूर यूपीएससी कोच अवध ओझा से जब पूछा गया कि अरविंद केजरीवाल जेल क्यों गए थे, तो उन्होंने इसकी तुलना स्वतंत्रता सेनानियों से शुरू कर दी। अवध ओझा ने कहा कि दुनिया में शायद ही कोई ऐसा राजनेता हो जो जेल ना जाए। इस दौरान अवध ओझा ने कहा कि जवाहर लाल नेहरू का एक लंबा समय जेल में कटा था। इस दौरान अवध ओझा ने मशहूर वैज्ञानिक सोनम वांगचुक का भी जिक्र किया।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

अवध ओझा के जवाब के बाद जब सवाल किया गया कि जवाहर लाल नेहरू तो स्वतंत्रता संग्राम में जेल गए थे, शराब घोटाला के आरोप में जेल नहीं गए थे। इस सवाल का जवाब देते हुए अवध ओझा ने पलटकर सवाल किया कि क्या कोर्ट में आरोप साबित हो गया?

ओझा ने कहा कि जिस दिन कोर्ट में अरविंद केजरीवाल दोषी सबित हो जाएंगे, तब मान लिया जाएगा, अभी तो विचाराधीन मामला है। ओझा ने कहा कि आधुनिक भारतीय कानून के अनुसार, जब तक कोर्ट में दोष साबित ना हो जाए, तब तक उसे दोषी नहीं कहना चाहिए।

केजरीवाल की उपलब्धियां भी गिनवाईं

अवध ओझा से जब सवाल किया गया कि केजरीवाल जब रामलीला मैदान में धरने पर बैठे थे, तो क्या कहते थे। इसका जवाब देते हुए ओझा ने कहा कि उन्होंने नए भारत के निर्माण की बात की थी। इस दौरान ओझा ने केजरीवाल सरकार की उपलब्धियां गिनवाईं। ओझा ने बताया कि जिस साल दिल्ली में केजरीवाल की सरकार बनी, उस साल दिल्ली के सरकारी स्कूलों के मात्र 5 बच्चे आईआईटी में सेलेक्ट हुए थे। लेकिन अगले ही साल 742 लड़कों ने आईआईटी क्वालिफाई किया।

Mohammad Azam

लेखक के बारे में

Mohammad Azam
युवा पत्रकार आजम ने लाइव हिन्दुस्तान के साथ पत्रकारिता की शुरुआत की। 8 राज्यों की पॉलिटिकल, क्राइम और वायरल खबरें कवर करते हैं। इनकी मीडिया की पढ़ाई भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हुई है। इंटरव्यू, पॉडकास्ट और कहानियां कहने का शौक है। हिंदी, अंग्रेजी साहित्य के साथ उर्दू साहित्य में भी रुचि है। और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।