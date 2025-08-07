विधानसभा चुनाव के बाद दिल्ली से क्यों गायब हैं अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह ने दिया जवाब

दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल अचानक कहां गायब हो गए। उन्होंने दिल्ली से दूरी क्यों बना ली है। इसका जवाब आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने दिया है।

दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल अचानक कहां गायब हो गए। उन्होंने दिल्ली से दूरी क्यों बना ली है। इसका जवाब आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने दिया है। उन्होंने कहा है कि अरविंद केजरीवाल मेहनती नेता हैं और वह कहीं गायब नहीं हुए। उन्होंने बताया कि अरविंद केजरीवाल गुजरात में जीरो से लेकर संगठन निर्माण में लगे हैं।

संजय सिंह ने कहा, लोगों को ये गलतफहमी दूर कर देनी चाहिए कि वह गायब हो गए हैं। उन्होंने कहा, कई बार आपके बारे में ऐसी बात फैला दी जाती है, जिसका दूर-दूर तक कोई संबंध नहीं होता। अरविंद केजरीवाल काम कर रहे हैं, बैठे नहीं हैं। जितनी मेहनत वह दिल्ली के सीएम रहते हुए कर रहे थे, उससे ज्यादा मेहनत वह अब कर रहे हैं।

उन्होंने कहा, गुजरात में ‘आप’ कैसे चुनाव जीते, कैसे रैलियां होंगी, इसकी योजना बनाने में लगे हुए हैं। पंजाब में भी कई ऐसे मुद्दों को सुलझाने की कोशिश में लगे हुए हैं जो वहां की जनता को काफी प्रभावित कर रहे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश समेत अन्य राज्यों के लिए हमें जिम्मेदारी दी गई है। मध्य प्रदेश, गोवा में भी अच्छा संगठन बनाने के काम में लगे हुए हैं।