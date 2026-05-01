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गोल्फ कोर्स में आखिर क्यों बनाए जाते हैं जलाशय, क्या हैं सुरक्षा के नियम कायदे?

May 01, 2026 08:41 am ISTPraveen Sharma हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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दिल्ली के गोल्फ कोर्स के जलाशय में डूबकर तीन बच्चों की मौत ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि, गोल्फ से जुड़े विशेषज्ञों का कहना है कि सामान्य तौर पर गोल्फ कोर्स में सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम होते हैं और नियमों का सख्ती से पालन कराया जाता है।

गोल्फ कोर्स में आखिर क्यों बनाए जाते हैं जलाशय, क्या हैं सुरक्षा के नियम कायदे?

दिल्ली के द्वारका सेक्टर-24 स्थित गोल्फ कोर्स में बने वॉटर चैनल (जलाशय) में डूबने से तीन बच्चों की मौत हो गई। इनके शव गुरुवार सुबह पानी में तैरते मिले। मृतकों में दो सगे भाई शामिल हैं। गोल्फ कोर्स के जलाशय में डूबकर बच्चों की मौत ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि, गोल्फ से जुड़े विशेषज्ञों का कहना है कि सामान्य तौर पर गोल्फ कोर्स में सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम होते हैं और नियमों का सख्ती से पालन कराया जाता है।

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दिल्ली गोल्फ कोर्स के एक पदाधिकारी ने बताया कि किसी भी व्यक्ति को बिना मेंबरशिप कार्ड या अनुमति के प्रवेश नहीं दिया जाता। यहां तक कि खिलाड़ियों के लिए भी कैडी का साथ होना अनिवार्य है। कैडी केवल बैग उठाने वाला सहायक नहीं, बल्कि गोल्फ कोर्स का जानकार (गाइड) होता है। वह खिलाड़ियों को सही दिशा में ले जाता है और उन्हें जलाशयों या अन्य संवेदनशील क्षेत्रों से दूर रखता है। गोल्फ खिलाड़ी नीलम प्रताप रूडी का कहना है कि उन्होंने अपने जीवन में पहली बार किसी गोल्फ कोर्स के जलाशय में डूबने से मौत की घटना सुनी है। उनके अनुसार, कोर्स में इतने सख्त नियम होते हैं कि बिना कैडी के कोई भी व्यक्ति न तो खेल सकता है और न ही स्वतंत्र रूप से घूम सकता है।

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New Delhi: A view of the site at Golf Course after three children allegedly drowned in a pond at Sector 24 Dwarka on Thursday morning, in New Delhi, India.

सुंदरता के साथ चुनौती बढ़ाते हैं जलाशय

भलस्वा गोल्फ कोर्स के रिटायर्ड पदाधिकारी ने बताया कि गोल्फ कोर्स के भीतर मौजूद जलाशय केवल सौंदर्य बढ़ाने के लिए नहीं होते। इनका मुख्य उद्देश्य खेल को चुनौतीपूर्ण बनाना होता है। गेंद पानी में जाने पर पेनल्टी लगती है। इसके अलावा, ये जलाशय पर्यावरणीय दृष्टि से भी महत्वपूर्ण होते हैं। ये कोर्स की हरियाली बनाए रखने, सिंचाई और जल संरक्षण में सहायक होते हैं। कई स्थान ये प्राकृतिक होते हैं, जबकि कई स्थानों पर इन्हें विशेष डिजाइन के तहत बनाया जाता है। सुरक्षा के लिहाज से जगह-जगह चेतावनी बोर्ड लगाए जाते हैं और पर्यावरणीय रूप से संवेदनशील क्षेत्रों को स्पष्ट रूप से चिह्नित किया जाता है, जिससे किसी भी प्रकार के हादसे की संभावना काफी कम हो जाती है। इन उपायों के कारण किसी भी प्रकार के हादसे की संभावना बेहद कम रहती है।

गोल्फ कोर्स में प्रवेश, सुरक्षा और संरचना के नियम

प्रवेश के नियम

● बिना वैध मेंबरशिप कार्ड या पूर्व अनुमति के किसी को प्रवेश नहीं मिल सकता

● खिलाड़ियों के लिए कैडी का साथ होना अनिवार्य है

● बाहरी व्यक्तियों और बच्चों का स्वतंत्र प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित

● प्रवेश द्वार पर पहचान सत्यापन और रजिस्ट्रेशन अनिवार्य

सुरक्षा के मानक

● पर्याप्त संख्या में सुरक्षाकर्मि होने चाहिए

●जलाशयों के आसपास फेंसिंग या बैरिकेडिंग अनिवार्य

● हर संवेदनशील स्थान पर स्पष्ट चेतावनी बोर्ड लगाने जरूरी

● सीसीटीवी कैमरों से निगरानी सुनिश्चित होनी चाहिए

● रेस्क्यू उपकरण और त्वरित प्रतिक्रिया टीम मौजूद रहे

बनावट के नियम

● जलाशयों को सुरक्षित दूरी और नियंत्रित पहुंच होनी चाहिए

● खतरनाक क्षेत्रों को चिन्हित और सीमांकित किया जाना चाहिए

● पैदल मार्ग और खेल क्षेत्र अलग-अलग निर्धारित हों

● जल निकासी और जल स्तर नियंत्रण की उचित व्यवस्था जरूरी

● पर्यावरण संतुलन के साथ सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखकर संरचना विकसित होनी चाहिए

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Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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