अभिजीत दीपके को जमानत, सौरभ दास-आशुतोष रांका को जेल; क्या है वजह
रिहा होने के बाद दीपके ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सीजेपी के सह संयोजक सौरभ दास और आशुतोष रांकी की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, अब अपने भाइयों के बाहर आने का इंतजार कर रहा हूं।
कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के संस्थापक अभिजीत दीपके को शनिवार को सशर्त जमानत दे दी गई। कोर्ट ने शांति बनाए रखने के लिए बॉन्ड पर साइन करने के बाद दीपके को रिहा करने का आदेश दिया। शुक्रवार को कनॉट प्लेस में कॉजपा के 'लहरा दो तिरंगा' प्रदर्शन में शामिल होने के लिए दिल्ली के झंडेवालान स्थित घर से बाहर निकलते ही दीपके को हिरासत में ले लिया गया था। दीपके को 10 अक्टूबर को दिए गए शांति बॉण्ड का उल्लंघन करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।
रिहा होने के बाद दीपके ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सीजेपी के सह संयोजक सौरभ दास और आशुतोष रांकी की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, अब अपने भाइयों के बाहर आने का इंतजार कर रहा हूं। सौरभ दास और आशुतोष रांका को जंतर-मंतर में जबरन घुसने और बार-बार कानून तोड़ने के आरोप में पांच दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।
अभिजीत दीपके को क्यों मिली जमानत?
इस बीच सवाल उठता है कि जब सौरभ दास और आशुतोष रांका जेल में है तो अभिजीत दीपके को जमानत कैसे मिल गई? एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक, इसकी एक बड़ी वजह ये है कि अभिजीत दीपके कभी मार्च वाली जगह पर पहुंचे ही नहीं। वे मार्च के लिए निकले जरूर थे लेकिन इससे पहले कि वे मार्च में शामिल होते, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। सूत्रों के अनुसार, सौरभ दास और आशुतोष रंका मना किए जाने के बावजूद चुपके से जंतर-मंतर पहुंच गए और अशांति फैलाने की कोशिश की।
ये दोनों मामले एक ही कानून के तहत सामने आए। पुलिस ने बताया कि बीएनल की धारा 126 और 170 के तहत, शांति भंग करने के एक नए मामले में दीपके को से गिरफ्तार किया गया था। इनमें से किसी में भी किसी अपराध के लिए मुकदमा नहीं चलाया जाता है।
14 अक्टूबर को जब सौरभ दास, आशुतोष रंका और CJP के तीसरे सदस्य अजिंक्य शिंदे को एसईएम के सामने पेशी के दौरान भी यही प्रावधान लागू किए गए। दास और रंका को जेल भेज दिया गया, जबकि शिंदे को इस शर्त पर छोड़ दिया गया कि वह अगले छह महीने तक शांति भंग नहीं करेंगे।
सौरभ दास और आशुतोष रांका को क्यों नहीं मिली जमानत?
दिल्ली पुलिस के एक प्रेस नोट के मुताबिक, एसईएम कोर्ट ने माना कि इस बात की गंभीर आशंका है कि अगर इन्हें रिहा किया गया, तो ये फिर से कानून तोड़ सकते हैं और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए उकसा सकते हैं। दास और रंका को पांच दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। शिंदे को 5,000 रुपए का पर्सनल बॉन्ड और जमानत देने के लिए कहा गया, और उन्हें छह महीने तक शांति बनाए रखने के लिए कहा गया।
भाषा से इनपुट
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
अदिति शर्मा
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