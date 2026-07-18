आज रात ही जंतर-मंतर पहुंचें; सोनम वांगचुक के जाते ही अभिजीत दीपके को अब किस बात का डर
दिल्ली पुलिस ने शनिवार सुबह बड़ी कार्रवाई करते हुए सोनम वांगचुक को जंतर मंतर से हटाकर सफदरजंग अस्पताल शिफ्ट कर दिया। इस बीच अब उनकी जगह अनशन पर बैठे अभिजीत दीपके को एक डर सता रहा है।
दिल्ली के जंतर-मंतर से सोनम वांगचुक को हटाने के बाद अब कॉकरोच जनता पार्टी के चीफ अभिजीत दीपके को आशंका है कि पुलिस आज रात उन्हें भा हटा सकती है। ऐसे में उन्होंने लोगों से जंतर-मंतर पहुंचकर उन्हें समर्थन देने की अपील की है। सोनम वांगचुक पिछले 21 दिनों से जंतर-मंतर पर अनशन पर बैठे थे। इस बीच शनिवार सुबह दिल्ली पुलिस ने उन्हें वहां से हटाकर सफरदरजंग अस्पताल ले गई। अब उनकी जगह अभिजीत दीपके ने अनशन शुरू कर दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो मैसेज में लोगों से आज रात जंतर-मंतर पहुंचने की अपील की है ताकी पुलिस उन्हें वहां से ना हटा सके।
अभिजीत दीपको को किस बात का डर?
अभिजीत दीपके ने आरोप लगाते हुए कहा कि आशंका है कि पुलिस आज रात उन्हें भी हटा सकती है। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि जिन लोगों के संभव है वह आज ही रात को जल्द जंतर मंतर पहुंचें। अगर सभी लोग यहां आ गए तो पुलिस की हिम्मत नहीं कर सकती कि वो हमें हटा सके। उन्होंने कहा, आप सब ने देखा कि कैसे सोनम सर को यहां से जबरदस्ती ले जाया गया। इसके बाग भी हमारा प्रदर्शन जारी है।
अभिजीत दीपके ने कहा, आज सुबह मेरी जब सोनम सर से बात हुई तो उन्होंने कहा था कि हमें 20 जुलाई का मार्च सफल करना है। मैं सोनम सर के सभी समर्थकों से अपील करता हूं कि 20 जुलाई को ज्यादा से ज्यादा लोग जंतर-मंतर पर आइए। यहीं से हम अपना मार्च शुरू करेंगे। उन्होंने कहा, जिनके लिए मुमकिन हो, वह आज ही रात यहां पहुंच जाए क्योंकि आशंका है कि पुलिस आज रात हमें यहां से हटा सकती है।
सोनम वांगचुक नीट परीक्षा में कथित अनियमितताओं और इस विवाद के कारण कुछ छात्रों की मौत के विरोध में 28 जून से सीजेपी के नेतृत्व में चल रहे आंदोलन के समर्थन में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर हैं।
अभिजीत दीपके पर फेंकी स्याही
इससे पहले अभिजीत दीपके के साथ एक और बड़ी घटना हुई। जंतर-मंतर पर शनिवार को उस समय अफरा-तफरी की स्थिति बन गई, जब एक महिला ने अभिजीत दीपके पर स्याही जैसी कोई चीज फेंक दी। इस दौरान दीपके समर्थकों को संबोधित कर रहे थे। पुलिस की ओर से सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को प्रदर्शन स्थल से अस्पताल ले जाने के कुछ घंटों पर यह घटना सामने आई।
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
अदिति शर्मा
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