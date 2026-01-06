मैथिली भाषियों को न्याय दीजिए, AAP विधायक ने नीतीश कुमार को क्यों लिख पत्र
आम आदमी पार्टी (AAP) के दिल्ली से विधायक संजीव झा ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखकर पटना स्थित मैथिली अकादमी को फिर से शुरू करने की मांग की है। संजीव झा का कहना है कि 1976 में स्थापित यह अकादमी मैथिली भाषा, साहित्य और संस्कृति को बचाने का एक बड़ा जरिया रही है, लेकिन लंबे समय से इसका बंद पड़ा होना करोड़ों मैथिली भाषियों के साथ गलत है।
उन्होंने अपनी बात रखते हुए महाकवि विद्यापति और ज्योतिरीश्वर ठाकुर जैसे महान विद्वानों का उदाहरण दिया और बताया कि मिथिला की धरती हमेशा से ज्ञान और संस्कृति का केंद्र रही है।
मिथिला की मिट्टी से गहरा जुड़ाव- AAP विधायक
संजीव झा ने सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म एक्स पर कहा कि भले ही वह दिल्ली से विधायक हैं, लेकिन बिहार और मिथिला की मिट्टी से उनका गहरा जुड़ाव है। उन्होंने जोर देकर कहा कि मैथिली सिर्फ एक भाषा नहीं बल्कि मिथिला की पहचान है, जिसे बचाना बेहद जरूरी है।
उन्होंने आगे कहा, गौतम, कणाद, कपिल, उदयना, गंगेश आदि जैसे दार्शनिक साहित्य के प्रख्यात विद्वानों की जन्मभूमि, मिथिला की पवित्र भूमि रही है। यह सर्वविदित है कि मिथिला न केवल भाषा, साहित्य और संस्कृति की भूमि है, बल्कि विद्वानों और बुद्धिजीवियों की भी भूमि है। यहां की स्थानीय परंपराएं अपनी परिपक्वता के लिए प्रसिद्ध हैं, और नृत्य, संगीत और कला की परंपराएं भी काफी समृद्ध हैं।
कई संगठनों ने दिया था धरना
बता दें, हाल ही में पटना के गर्दनीबाग में भी कई संगठनों और भाषा प्रेमियों ने इस अकादमी को दोबारा सक्रिय करने के लिए धरना दिया था। संजीव झा ने नीतीश सरकार से इस मामले में गंभीरता दिखाने और मैथिली समाज को न्याय दिलाने की मांग की है।