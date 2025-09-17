PM मोदी के जन्मदिन पर गाय को सड़क पर लेकर क्यों निकल पड़े AAP नेता?

आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन पर दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने अनोखा प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी दिल्ली के मुखिया सौरभ भारद्वाज गाय को लेकर सड़कों पर निकल पड़े।

आम आदमी पार्टी ने कहा है कि आज प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का जन्मदिन है और भारतीय जनता पार्टी(भाजपा) के लोग केक खाकर खुशियां मना रहे हैं लेकिन दिल्ली में गौमाता कूड़ा खा रही है। आप के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने बुधवार को कहा कि पीएम मोदी के जन्मदिन पर हमारी गौ माता सड़कों पर कूड़ा खा रही है यह सही नहीं है और सरकार से मांग है कि वह ऐसी गायों को गौशाला भेजकर उनकी रक्षा करें।

उन्होंने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से कहा कि गाय कूड़ा खाकर मर रही हैं। उन्हें गौशाला में रखा जाय। दिल्ली सरकार करोड़ों रुपये के अलग अलग कार्यक्रम राजधानी में चला रही है अगर इन गौ माताओं के लिए भी थोड़े से चारे की व्यवस्था हो जाती, तो बहुत अच्छा होता। आप नेता ने कहा कि दिल्ली के हमारे तमाम निगम पार्षद आज कूड़े के खत्तों पर गायों को एक पटका पहना रहे है जिस पर लिखा है" हैप्पी बर्थ डे मोदी जी, हमें भी अपना घर कब मिलेगा।

उन्होंने कहा मोदी कह रहे हैं कि वह सभी को घर दे रहे हैं तो इन गायों को गौशाला अवश्य दें। उन्होंने कहा कि एक सांकेतिक गाय रेखा गुप्ता के घर ले जाई जाएगी।