संजय सिंह ने की बीजेपी के इस मंत्री की तारीफ, वजह भी बताई
आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा नेता संजय सिंह ने बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्र सरकार में मंत्री शिवराज सिंह चौहान की तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि एक मंत्री के तौर पर वह काफी अच्छा बोलते हैं।
आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा नेता संजय सिंह ने बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्र सरकार में मंत्री शिवराज सिंह चौहान की तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि एक मंत्री के तौर पर वह काफी अच्छा बोलते हैं। दरअसल एक इंटरव्यू के दौरान जब उनसे पूछा गया कि संसद में अच्छा स्पीकर कौन है तो उन्होंने कई नेताओं का नाम लिया जिसमें बीजेपी के शिवराज सिंह चौहान का नाम भी शामिल था।
इंडिया टुडे को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा, शिवराज सिंह चौहान ने मंत्री के तौर पर कलअच्छा भाषण दिया। मैंने उन्हें जाकर कहा, एक बार कादर खान और परेश रावल एक फिल्म में थे। परेश रावल जिससे मिलते थे, बोलते-बोलते बेहोश कर देते थे। आखिर में कादर खान मिल गए तो परेश रावल बेहोश हो गए। कल मैंने उनकी तारीफ की।
अन्य नेताओं के भी लिए नाम
शिवराज सिंह चौहान ने एक घंटे 50 मिनट का भाषण दिया। इसलिए मैंने बोला। अच्छे तरीके से उन्होंने अपनी बात रखी। वहीं उन्होंने कहा, कपिल सिब्बल, सुधांशु त्रिवेदी, मनोज झा,इमरान प्रतापगढ़ी, साकेत गोखले, डेरेक ओ ब्रायन, शक्ति सिंह भी अच्छा बोलते हैं।
वहीं जब उनसे पूछा गया कि आम आदमी पार्टी को जो लोग छोड़कर गए, उनमें से किसी के जाने का उन्हें मलाल है तो संजय सिंह ने कहा, पार्टी और संगठन से अगर कोई भी अलग होता है तब मलाल तो होता ही है। मैंने पूरा प्रयास किया कि पार्टी से कोई अलग ना हो। हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं और यही वजह है कि दिल्ली में तीन बार हमारी सरकार बनी और पंजाब में प्रचंड बहुमत की लोकप्रिय सरकार चल रही है।
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
अदिति शर्मा
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