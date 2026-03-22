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संजय सिंह ने की बीजेपी के इस मंत्री की तारीफ, वजह भी बताई

Mar 22, 2026 02:38 pm ISTAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा नेता संजय सिंह ने बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्र सरकार में मंत्री शिवराज सिंह चौहान की तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि एक मंत्री के तौर पर वह काफी अच्छा बोलते हैं।

संजय सिंह ने की बीजेपी के इस मंत्री की तारीफ, वजह भी बताई

आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा नेता संजय सिंह ने बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्र सरकार में मंत्री शिवराज सिंह चौहान की तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि एक मंत्री के तौर पर वह काफी अच्छा बोलते हैं। दरअसल एक इंटरव्यू के दौरान जब उनसे पूछा गया कि संसद में अच्छा स्पीकर कौन है तो उन्होंने कई नेताओं का नाम लिया जिसमें बीजेपी के शिवराज सिंह चौहान का नाम भी शामिल था।

इंडिया टुडे को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा, शिवराज सिंह चौहान ने मंत्री के तौर पर कलअच्छा भाषण दिया। मैंने उन्हें जाकर कहा, एक बार कादर खान और परेश रावल एक फिल्म में थे। परेश रावल जिससे मिलते थे, बोलते-बोलते बेहोश कर देते थे। आखिर में कादर खान मिल गए तो परेश रावल बेहोश हो गए। कल मैंने उनकी तारीफ की।

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अन्य नेताओं के भी लिए नाम

शिवराज सिंह चौहान ने एक घंटे 50 मिनट का भाषण दिया। इसलिए मैंने बोला। अच्छे तरीके से उन्होंने अपनी बात रखी। वहीं उन्होंने कहा, कपिल सिब्बल, सुधांशु त्रिवेदी, मनोज झा,इमरान प्रतापगढ़ी, साकेत गोखले, डेरेक ओ ब्रायन, शक्ति सिंह भी अच्छा बोलते हैं।

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वहीं जब उनसे पूछा गया कि आम आदमी पार्टी को जो लोग छोड़कर गए, उनमें से किसी के जाने का उन्हें मलाल है तो संजय सिंह ने कहा, पार्टी और संगठन से अगर कोई भी अलग होता है तब मलाल तो होता ही है। मैंने पूरा प्रयास किया कि पार्टी से कोई अलग ना हो। हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं और यही वजह है कि दिल्ली में तीन बार हमारी सरकार बनी और पंजाब में प्रचंड बहुमत की लोकप्रिय सरकार चल रही है।

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Aditi Sharma

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अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


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डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


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