कहीं OSM वाले दस्तावेज तो नहीं जल गए; दिल्ली में स्कूल ऑफ प्लानिंग के ऑफिस में लगी आग पर आतिशी को क्या शक
आतिशी का बयान ऐसे समय में आया है जब ओएसएम सिस्टम को लेकर देशभर में विवाद छिड़ा हुआ है और इस के तहत आंसर शीट की अदला-बदली के लगभग 20 मामले सामने आए हैं, जबकि लगभग 13,000 आंसर शीट की जांच हाथ से करनी पड़ी।
दिल्ली के विकास मार्ग स्थित स्कूल ऑफ प्लानिंग के ऑफिस की सेकेंड फ्लोर में सोमवार सुबह आग लग गई। घटना की सूचना मिलते ही दमकल की 8 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। इस बीच दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी ने इस घटना पर गहरी चिंता और शक जताया है। उन्हें शक है कि कहीं इस आग में सीबीएसआई के 'ऑन-स्क्रीन मार्किंग' (ओएसएम) सिस्टम से जुड़े जरूरी दस्तावेज तो नहीं जल गए। उनका ये बयान ऐसे समय में आया है जब ओएसएम सिस्टम को लेकर देशभर में विवाद छिड़ा हुआ है और इस के तहत आंसर शीट की अदला-बदली के लगभग 20 मामले सामने आए हैं, जबकि लगभग 13,000 आंसर शीट की जांच हाथ से करनी पड़ी।
आतिशी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सवाल उठाते हुए कहा, कहीं सीबीएसई ओएसएम घोटाले के टेंडर दस्तावेज भी इस आग में रहस्यमय तरीके से तो नहीं जल गए।
इससे पहले फायर ऑफिसर ने घटना की जानकारी देते हुए बताया था कि सोमवार को सेंट्रल दिल्ली के आईटीओ इलाके में स्थित स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर कैंपस में मौजूद ऑफिस सेकेंड फ्लोर पर आग लग गई। फायर सर्विस को सुबह करीब 9.37 बजे आग लगने की सूचना मिली, इसके बाद आग पर काबू पाने के लिये विभाग ने आठ दमकल गाड़ियों को तत्काल मौके पर भेजा ।
सीबीएसई की आलोचना
इससे पहले आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली के पूर्व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने सीबीएसई की ओएसएम प्रणाली को लेकर उठे विवाद को लेकर सीबीएसई की आलोचना की।सिसोदिया ने आरोप लगाया कि मार्किंग प्रोसेस में अनियमितताओं के कारण छात्रों को परेशानी हो रही है। 'एक्स' पर एक पोस्ट में सिसोदिया ने कहा थआ रि कि कई छात्र और माता-पिता 'सीबीएसई मार्किंग घोटाले' से परेशान हैं और उन्होंने सवाल उठाया कि बच्चों का भविष्य क्यों प्रभावित हो रहा है।
उन्होंने कहा कि मार्किंग प्रक्रिया में कथित समस्याओं के कारण छात्रों की मेहनत खराब हो गई और अभिभावकों को अपने बच्चों की चिंताओं का जवाब देना मुश्किल हो रहा है।
भाषा से इनपुट
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अदिति शर्मा
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