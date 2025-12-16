अरविंद केजरीवाल ने कभी ऐसा नहीं किया, दिल्ली के मंत्री पर क्यों भड़क पड़ी AAP

संक्षेप: दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने आज प्रदूषण को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने प्रदूषण खत्म ना कर पाने को लेकर माफी मांगी और कहा कि 8- 9 महीने में किसी भी सरकार के लिए ऐसा करना संभव नहीं है।

दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने आज प्रदूषण को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने प्रदूषण खत्म ना कर पाने को लेकर माफी मांगी और कहा कि 8- 9 महीने में किसी भी सरकार के लिए ऐसा करना संभव नहीं है। इस दौरान उन्होंने आम आदमी पार्टी पर भी निशाना साधा और इस 'बीमारी' का जिम्मेदार ठहराया। हालांकि अब आम आदमी पार्टी ने सिरसा पर पलटवार किया है और उन पर फर्जीवाड़ा करने का आरोप लगाया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

आम आदमी पार्टी के दिल्ली के मुखिया सौरभ भारद्वाज ने कहा कि दिल्ली वाले इसलिए नाराज नहीं है कि प्रदूषण बढ़ गया बल्कि इस बात से गुस्से में है कि सिरसा पर्यावरण मंत्री के तौर पर और रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री के तौर पर लोगों के साथ फ्रॉड कर रही हैं। उन्होंने एक्यूआई के आंकड़ों में फर्जीवाड़ा करने का आरोप लगाया और कहा कि सिरसा जी को माफी प्रदूषण के लिए नहीं बल्कि फर्जीवाड़े के लिए मांगनी चाहिए।

इस दौरान उन्होंने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मौजूदा सरकार में तीन बड़े अंतर भी बता दिए। उन्होंने कहा, अरविंद केजरीवाल वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आदमी थे। उन्हें एक्यूआई के बारे में जानकारी थी। उन्होंने दिल्ली की बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि ये लोग एंटी साइंटिफिक है। इन्हें विज्ञान से कोई लेना देना ही नहीं है।