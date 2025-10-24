दिल्ली में क्लाउड सीडिंग के ट्रायल पर क्यों भड़क उठी AAP? बताया पूर्वांचली वाला कनेक्शन

Hindustan Hindi News
Hindi Newsएनसीआर NewsWhy AAP Get Angry Over Cloud Seeding first Trial In Burari
संक्षेप: दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने गुरुवार को सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म एक्स पर जानकारी दी थी कि बुराड़ी क्षेत्र में क्लाउड सीडिंग परियोजना का पहला सफल परीक्षण किया गया है।

Fri, 24 Oct 2025 05:45 PMAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान
दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने गुरुवार को सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म एक्स पर जानकारी दी थी कि बुराड़ी क्षेत्र में क्लाउड सीडिंग परियोजना का पहला सफल परीक्षण किया गया है। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने भी इस बात पर मुहर लगाते हुए कहा था कि मौसम विभाग ने 28, 29 और 30 अक्टूबर को बादलों की उपस्थिति की संभावना जताई है। अगर परिस्थितियां अनुकूल रहीं तो 29 अक्टूबर को दिल्ली पहली कृत्रिम बारिश का अनुभव करेगी। हालांकि अब इस मामले पर आम आदमी पार्टी ने नाराजगी जाहिर की है। पार्टी ने पूछा है कि बुराड़ी में ये ट्रायल चोरी छीपे क्यों किया गया। इस बारे में पहले से किसी को जानकारी क्यों नहीं दी गई।

आम आदमी पार्टी के नेता संजीव ने कहा, क्लाउड सीडिंग कोई चोरी छिपे करने की चीज नहीं है। तो ये ट्रायल चुपचाप क्यों हुआ। मीडिया तक को इसकी जानकारी नहीं दी गई। उन्होंने कहा, मैं उस इलाके का विधायक हूं जहां की ये बात हो रही है। मुझे ही इसकी जानकारी दे देते। किसी को पता नहीं चला कि यहां क्लाउड सीडिंग हुई है। इसका एक एसओपी होता है। जिस इलाके में ये हो रहा है, वहां के लोगों को अलर्ट किया जाता है। क्योंकि इसमें जिस कैमिलकल का इस्तेमाल होता है, वह स्कीन के लिए ठीक नहीं है। क्या फसल पर इसका कोई असर पड़ सकता है। उन्होंने कहा, जहां ज्यादा आबादी हो, उस इलाके में क्लाउड सीडिंग नहीं होना चाहिए।

बुराड़ी में ही क्यों कराई क्लाउड सीडिंग

आप नेता ने बुराड़ी में क्लाउड सीडिंग कराने को लेकर बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि ये क्लाउड सीडिंग बुराड़ी में ही क्यों हुई। इसलिए क्योंकि यहां ज्यादातर प्रवासी रहते हैं। आप पहले भी पूर्वांचल के लोगों को घुसपैठिए कह चुके हैं। तो आपके नजर में हो सकता है कि बुराड़ी के लोग दोयम दर्जे के नागरिक होंगे लेकिन उनके लिए भी उनका सम्मान और जीवन उतरा जरूरी है जितना बाकी लोगों के लिए। उन्होंने आगे कहा, क्यों केवल नॉर्थ ईस्ट में क्लाउड सीडिंग कराने से पूरी दिल्ली का प्रदूषण कम हो जाएगा? अगर नहीं तो यहां ये ट्रायल क्यों किया गया।

Aditi Sharma

लेखक के बारे में

Aditi Sharma
अदिति शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया में 8 साल का अनुभव है। साल 2016 में प्रोडक्शन हाउस से करियर की शुरुआत करने के बाद इन्होंने फर्स्टपोस्ट हिन्दी, न्यूज नेशन और टीवी9 जैसे संस्थानों में सेवा दी और वर्ष 2023 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ीं। मूलरूप से उत्तर प्रदेश के वृंदावन की रहने वाली अदिति ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रैजुएशन किया है। इससे पहले यह बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन में ग्रेजुएशन कर चुकी हैं। इन्हें भारतीय राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में खास दिलचस्पी है। और पढ़ें
