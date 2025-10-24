दिल्ली में क्लाउड सीडिंग के ट्रायल पर क्यों भड़क उठी AAP? बताया पूर्वांचली वाला कनेक्शन

संक्षेप: दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने गुरुवार को सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म एक्स पर जानकारी दी थी कि बुराड़ी क्षेत्र में क्लाउड सीडिंग परियोजना का पहला सफल परीक्षण किया गया है।

दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने गुरुवार को सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म एक्स पर जानकारी दी थी कि बुराड़ी क्षेत्र में क्लाउड सीडिंग परियोजना का पहला सफल परीक्षण किया गया है। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने भी इस बात पर मुहर लगाते हुए कहा था कि मौसम विभाग ने 28, 29 और 30 अक्टूबर को बादलों की उपस्थिति की संभावना जताई है। अगर परिस्थितियां अनुकूल रहीं तो 29 अक्टूबर को दिल्ली पहली कृत्रिम बारिश का अनुभव करेगी। हालांकि अब इस मामले पर आम आदमी पार्टी ने नाराजगी जाहिर की है। पार्टी ने पूछा है कि बुराड़ी में ये ट्रायल चोरी छीपे क्यों किया गया। इस बारे में पहले से किसी को जानकारी क्यों नहीं दी गई।

आम आदमी पार्टी के नेता संजीव ने कहा, क्लाउड सीडिंग कोई चोरी छिपे करने की चीज नहीं है। तो ये ट्रायल चुपचाप क्यों हुआ। मीडिया तक को इसकी जानकारी नहीं दी गई। उन्होंने कहा, मैं उस इलाके का विधायक हूं जहां की ये बात हो रही है। मुझे ही इसकी जानकारी दे देते। किसी को पता नहीं चला कि यहां क्लाउड सीडिंग हुई है। इसका एक एसओपी होता है। जिस इलाके में ये हो रहा है, वहां के लोगों को अलर्ट किया जाता है। क्योंकि इसमें जिस कैमिलकल का इस्तेमाल होता है, वह स्कीन के लिए ठीक नहीं है। क्या फसल पर इसका कोई असर पड़ सकता है। उन्होंने कहा, जहां ज्यादा आबादी हो, उस इलाके में क्लाउड सीडिंग नहीं होना चाहिए।