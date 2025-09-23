Why 13 year old Afghan boy travels to India in planes landing gear काबुल से फ्लाइट के पहिए के पास छिपकर दिल्ली क्यों पहुंचा बच्चा, अब कहां गया?, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindi Newsएनसीआर NewsWhy 13 year old Afghan boy travels to India in planes landing gear

अफगानिस्तान की राजधानी काबुल से एक 13 साल का बच्चा फ्लाइट के लैंडिंग गियर बॉक्स में छिपकर दिल्ली पहुंच गया। यह घटना सुनकर हर कोई हैरान है। रविवार को केएएम एयरलाइंस की फ्लाइट संख्या आरक्यू-4401 दो घंटे की यात्रा के बाद इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय (आईजीआई) एयरपोर्ट पर पहुंची थी। 

Aditi Sharma लाइव हिन्दुस्तानTue, 23 Sep 2025 01:14 PM
काबुल से फ्लाइट के पहिए के पास छिपकर दिल्ली क्यों पहुंचा बच्चा, अब कहां गया?

अफगानिस्तान की राजधानी काबुल से एक 13 साल का बच्चा फ्लाइट के लैंडिंग गियर बॉक्स में छिपकर दिल्ली पहुंच गया। यह घटना सुनकर हर कोई हैरान है। रविवार को केएएम एयरलाइंस की फ्लाइट संख्या आरक्यू-4401 दो घंटे की यात्रा के बाद इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय (आईजीआई) एयरपोर्ट पर पहुंची। जैसी फ्लाइट लैंड हुई, बच्चा उसके आसपास घूमते हुए पाया गया। इसके बाद एयरलाइन अधिकारियों ने एयरपोर्ट के सुरक्षा नियंत्रण कक्ष को इसकी जानकारी दी। सूत्रों ने बताया कि लड़के को रविवार को ही उसी उड़ान से अफगानिस्तान वापस भेज दिया गया। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि आखिर बच्चे ने ऐसा खतरनाक कदम उठाया ही क्यों। बताया जा रहा है कि उसने ये जोखिम जिज्ञासावश उठाया।

एक सीआईएसएफ अधिकारी ने बताया कि लड़के ने पूछताछ में बताया कि वह काबुल एयरपोर्ट में घुसने और फ्लाइट से पहले विमान के पिछले सेंट्रल लैंडिंग गियर में चढ़ने में कामयाब रहा। लड़के को उसी दिन शाम करीब 4 बजे दूसरी उड़ान से काबुल वापस भेज दिया गया। सीआईएसएफ के एक अधिकारी ने कहा, उसने बताया कि वह बिना पकड़े गए हवाई अड्डे और लैंडिंग गियर के अंदर घुसने में कामयाब रहा। सूत्रों ने बताया कि उसने जिज्ञासावश ऐसा किया।

केएएम एयरलाइन के सुरक्षा अधिकारियों ने ‘लैंडिंग गियर’ कक्ष की सुरक्षा जांच की। इस दौरान उन्हें लाल रंग का एक छोटा स्पीकर भी मिला। माना जा रहा है कि उस लड़के का ही होगा। उन्होंने बताया कि विमान की तलाशी और अन्य जांच के बाद उड़ान के लिए सुरक्षित घोषित कर दिया गया।