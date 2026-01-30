मां का सपना पूरा कर बनी थीं SWAT कमांडो, कौन है काजल जिसकी पति ने डंबल से कर मार कर दी हत्या

संक्षेप: दिल्ली के द्वारका में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। दिल्ली पुलिस की जांबाज महिला कांस्टेबल काजल की उनके पति ने बेरहमी से हत्या कर दी। 27 वर्षीय काजल दिल्ली पुलिस की ऑल-विमेन स्पेशल वेपन्स एंड टैक्टिक्स यूनिट का हिस्सा थीं।

दिल्ली के द्वारका में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। दिल्ली पुलिस की जांबाज महिला कांस्टेबल काजल की उनके पति ने बेरहमी से हत्या कर दी। 27 वर्षीय काजल दिल्ली पुलिस की ऑल-विमेन स्पेशल वेपन्स एंड टैक्टिक्स (SWAT) यूनिट का हिस्सा थीं। उन्होंने मंगलवार को दम तोड़ दिया। रिपोर्ट के अनुसार, 22 जनवरी को एक बहस के दौरान उनके पति अंकुर चौधरी ने उन पर लोहे के डंबल से हमला किया और उनका सिर दरवाजे के चौखट पर दे मारा। हमले के वक्त काजल चार महीने की गर्भवती थीं। वारदात वाली रात ही डॉक्टरों ने उन्हें 'ब्रेन-डेड' घोषित कर दिया था।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

मां का अधूरा सपना किया पूरा काजल का पुलिस में शामिल होना उनकी मां के उस अधूरे सपने का हिस्सा था, जिसे वह खुद पारिवारिक मजबूरियों के कारण पूरा नहीं कर पाई थीं। हरियाणा के गन्नौर की रहने वाली काजल ने सोनीपत और पानीपत से अपनी पढ़ाई पूरी की थी। कॉलेज के दौरान ही उनकी मुलाकात अंकुर से हुई थी, जो वर्तमान में रक्षा मंत्रालय में क्लर्क के पद पर कार्यरत है। काजल ने साल 2022 में दिल्ली पुलिस ज्वाइन की और अपनी कड़ी मेहनत के दम पर कमांडो ट्रेनिंग पूरी कर SWAT यूनिट में जगह बनाई। उनके भाई निखिल भी दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल हैं।

काजल की मां मीना ने बताया कि पुलिस अधिकारी बनना मेरा बचपन का सपना था, लेकिन पारिवारिक कारणों और कम उम्र में शादी की वजह से मैं इसे पूरा नहीं कर पाई। मैंने ठान लिया था कि मेरे बच्चे वो हासिल करेंगे जो मैं नहीं कर पाई। मैंने उन्हें छोटी उम्र से ही प्रेरित करना शुरू कर दिया था।

दो साल की कठिन ट्रेनिंग के बाद, काजल 2022 में दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल के रूप में शामिल हुईं। शामिल होने के कुछ ही समय बाद, उन्होंने स्पेशल सेल की महिला स्पेशल वेपन्स एंड टैक्टिक्स (एसडब्ल्यूएटी) यूनिट में शामिल होने का फैसला किया।