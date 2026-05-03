कौन थे दिल्ली के जज अमन कुमार शर्मा, पत्नी-साली से तंग आकर की खुदकुशी
दिल्ली में 30 साल के जज अमन कुमार शर्मा ने अपने सफदरजंग इलाके में स्थित घर में आत्मगत्या कर ली। इस घटना से हर कोई हैरान है। शनिवार को उनका शव बाथरूम में फंदे से लटका मिला।
दिल्ली में 30 साल के जज अमन कुमार शर्मा ने अपने सफदरजंग इलाके में स्थित घर में आत्मगत्या कर ली। इस घटना से हर कोई हैरान है। शनिवार को उनका शव बाथरूम में फंदे से लटका मिला। परिवारवालों का आरोप है कि अमन शर्मा अपनी पत्नी और साली से परेशान थे और घटना वाले दिन उनके घर पर काफी लड़ाई झगड़े भी हुए थे। दावा किया जा रहा है कि अमन की पत्नी ने अमन के पिता को पुलिस बुलाने की धमकी भी दी थी।
अमन शर्मा ने 19 जून 2021 को दिल्ली न्यायिक सेवा में कार्यभार संभाला था। उन्होंने पुणे के सिम्बायोसिस लॉ स्कूल से पढ़ाई पूरी की । 18 अक्टूबर 2025 से उन्होंने कड़कड़डूमा अदालत में उत्तर-पूर्वी जिले के जिला विधि सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) के पूर्णकालिक सचिव के रूप में कार्यभार ग्रहण किया था। उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान विभिन्न अदालतों में प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट (जेएमएफसी) और दीवानी न्यायाधीश के रूप में कार्य किया।
मानसिक रूप से परेशान थे अमन
परिवार ने गंभीर आरोप लगाते हुए दावा किया है कि अमन शर्मा मानसिक रूप से परेशान थे और कुछ समय पहले उन्होंने उत्पीड़न की शिकायत की थी। मृतक के रिश्तेदार राजेश शर्मा ने बताया कि परिवार को शुक्रवार देर रात सूचना मिली।
शर्मा ने कहा,'मेरा बेटा और मेरी बहू (अमन की बहन) ग्रीन पार्क गए थे। अमन को सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया था, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। अमन के पिता प्रेम शर्मा के पुलिस को दिए गए कथित बयान का हवाला देते हुए राजेश ने कहा कि अमन ने घटना वाली रात करीब 10 बजे अपने पिता को फोन किया और अपनी परेशानी बताई।
राजेश ने दावा किया, अमन ने अपने पिता से कहा, 'मैं बहुत परेशान हूं और मेरे लिए जीना मुश्किल हो गया है। मुझे दो महीने से प्रताड़ित किया जा रहा है'। उन्होंने बताया, अमन का अपनी पत्नी से विवाद हुआ था, जो स्वयं एक न्यायिक अधिकारी हैं। अमन की पत्नी की बहन एक आईएएस अधिकारी हैं और जम्मू में तैनात हैं।
राजेश ने आरोप लगाया कि रात में दंपति के बीच झगड़ा हुआ था। उन्होंने कहा, अमन की पत्नी बहुत गुस्से में थी और चिल्ला रही थी, जबकि अमन रो रहे थे। फिर अचानक से खामोशी छा गई।
भाषा से इनपुट
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
अदिति शर्मा
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