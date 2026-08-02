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पप्पू यादव पर चप्पल फेंकने वाला कौन? साथी ने चाकू होने के आरोप नकारे, क्या बताया

By Krishna Bihari Singh
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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निर्दलीय सांसद पप्पू यादव पर उनके आवास पर एक शख्स ने चप्पल फेंक दी। हमलावर का आरोप था कि सांसद पप्पू यादव ने भगवान राम का अपमान किया है। वहीं पप्पू यादव ने इसे जानलेवा हमला करार दिया है।

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पप्पू यादव पर चप्पल फेंकने वाला शख्स कहां का निवासी है। इस रिपोर्ट में उसके बारे में जानें...

निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने रविवार को अपने आवास पर एक प्रेस कांफ्रेंस बुलाई। इस प्रेस कांफ्रेंस के दौरान एक शख्स ने उन पर चप्पल फेंक दी। आरोपी के साथ उसका एक साथी भी मौजूद था। हमले से पप्पू यादव के समर्थक भड़क गए। उन्होंने दोनों आरोपियों के साथ जमकर मारपीट की। घटना के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। हमलावर के साथी ने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। उसका कहना था कि पप्पू यादव ने भगवान राम और साधू संतों का अपमान किया है। पप्पू यादव ने कहा कि उन पर हमला किया गया लेकिन वह डरने वाले नहीं हैं।

कौन है हमलावर?

आरोपी की पहचान 34 वर्षीय सुमित सहपानी के रूप में हुई है। वह यूपी के बुलंदशहर का निवासी है। वह गाजियाबाद में लोहे का सामान बनाने का काम करता है। पुलिस ने कहा कि आरोपी सुमित का कोई पुराना आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। आरोपी सुमित के साथ हैप्पी शर्मा नाम का युवक भी था। उसने पप्पू यादव पर मारपीट के गंभीर आरोप लगाते हुए चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। हैप्पी ने पप्पू यादव और उनके लोगों पर सुमित को पकड़कर कैद करने के आरोप भी लगाए हैं।

गाड़ी ठीक कराने आया था दिल्ली

हैप्पी शर्मा ने बताया कि वह सुमित के साथ शनिवार को गाड़ी ठीक कराने के लिए बुलंदशहर से दिल्ली आया था। इस बीच साधुओं के प्रोटेस्ट की जानकारी मिली। वह शामिल होने के लिए पहुंचा तो पता चला कि उनको हटा दिया गया है। फिर दोनों ने पप्पू यादव से मिलने की सोची। दोनों ही पप्पू यादव के आवास पर उनसे मिलने पहुंचे। चेकिंग के बाद दोनों आवास में दाखिल हुए। उन्होंने पप्पू यादव से सवाल पूछे जिस पर बात बढ़ गई।

राम का अपमान क्यों? इसी बात पर भड़क गए

हैप्पी शर्मा ने बताया कि जब वह आवास में पहुंचा तो वहां पप्पू यादव प्रेस कांफ्रेंस कर रहे थे। उसने केवल यही सवाल किया कि आपने साधू संतों का अपमान क्यों किया? मैंने यह भी पूछा कि भगवान राम का अपमान क्यों कर रहे हैं? हैप्पी शर्मा ने आरोप लगाया कि केवल इतना कहने पर ही पप्पू यादव और उनके लोग भड़क गए। उन्होंने मारना पीटना शुरू कर दिया। भीड़ ने उन्हें खूब मारा। वह किसी तरह जान बचाकर बाहर निकल गया लेकिन उसका साथी सुमित नहीं निकल पाया।

चाकू होने के आरोप झूठे, हमला हुआ तब फेंकी चप्पल

हैप्पी शर्मा ने बताया कि पप्पू यादव के लोगों ने उसे बंद कर लिया। पप्पू यादव और उनके साथ के लोग सुमित के पास चाकू बरामद होना दिखा रहे हैं लेकिन सच्चाई यह है कि सुमित के पास कोई चाकू नहीं था। पप्पू यादव सुमित के पास चाकू होने का झूठा आरोप लगा रहे हैं। हैप्पी शर्मा ने आरोप लगाया कि जब सवाल पूछने पर पप्पू यादव और उनके लोगों ने हमला किया तब उनकी ओर से चप्पल फेंकी गई।

हमने कुछ भी गलत नहीं किया

हैप्पी शर्मा ने यह भी बताया कि हम लोगों ने पप्पू यादव से मिलने के लिए समय नहीं मांगा था। हम पत्रकारों के साथ वहां पहुंचे थे। हमने जब पूछा कि आप भगवान राम और साधू संतों का अपमान क्यों करते हैं तो पप्पू यादव ने हमसे कहा कि तुम लोग कौन हो? इसी बात पर वह भड़क गए। पूरी प्रेस चल रही थी। हमने कुछ भी गलत नहीं किया। हमारे साधू संतों का अपमान होगा तो हम ऐसा करते रहेंगे।

खूब मारा, हम केवल बात करने आए थे

हैप्पी शर्मा ने बताया कि भीड़ ने उनको खूब मारा। वे हमें मारते-मारते गेट तक ले आए। फिर हम वहां से गाड़ी लेकर निकले। सुमित नहीं निकल पाया क्योंकि पप्पू यादव और उनके लोगों ने उसे कैद कर लिया था। हम लोग डर कर भागेंगे नहीं। हम तो केवल पप्पू यादव से बात करने के लिए ही आए थे। हमारे पास चाकू नहीं था। भगवान राम की कृपा से हम बच गए।

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पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की

पुलिस सूत्रों ने बताया कि जांचकर्ता दावों की पुष्टि कर रहे हैं और घटना की वजह का पता लगा रहे हैं। घटना के बाद तिलक मार्ग थाने से पुलिसकर्मी पप्पू यादव के आवास पर पहुंचे। पुलिसकर्मियों ने सांसद पप्पू यादव के आवास की सुरक्षा का मुआयना किया। पप्पू यादव के करीबी सूत्रों ने दावा किया कि दो लोग पत्रकार बनकर आए थे और उनमें से एक ने सांसद को निशाना बनाकर चप्पल फेंकी जबकि दूसरे के पास से चाकू मिला है। पप्पू यादव के वकील कनिष्क अरोड़ा ने दावा किया कि हमने पुलिस को पहले ही बताया था कि असामाजिक तत्व अभद्रता कर रहे हैं।

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Krishna Bihari Singh

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Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


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कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


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परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

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