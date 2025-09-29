Who threatened to kill former DUSU president Raunak Khatri बहुत हुई नेतागिरी…; DUSU के पूर्व अध्यक्ष रौनक खत्री को किसने दी जान से मारने की धमकी, Ncr Hindi News - Hindustan
Who threatened to kill former DUSU president Raunak Khatri

बहुत हुई नेतागिरी…; DUSU के पूर्व अध्यक्ष रौनक खत्री को किसने दी जान से मारने की धमकी

दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन (DUSU) के पूर्व अध्यक्ष को रौनक खत्री को गैंगस्टर की तरफ से धमकी भरा कॉल आने की खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि रौनक खत्री से कॉल पर 5 करोड़ रुपए की मांग की गई है और ये पैसे ना देने पर जान से मारने की धमकी भी दी गई है।

Aditi Sharma लाइव हिन्दुस्तानMon, 29 Sep 2025 05:00 PM
दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन (DUSU) के पूर्व अध्यक्ष को रौनक खत्री को गैंगस्टर की तरफ से धमकी भरा कॉल आने की खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि रौनक खत्री से कॉल पर 5 करोड़ रुपए की मांग की गई है और ये पैसे ना देने पर जान से मारने की धमकी भी दी गई है। रौनक खत्री ने एक वीडियो जारी कर इस बारे में जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि सोमवार दोपहर एक इंटरनेशनल नंबर से उन्हें फोन आया था। उन्होंने फोन नहीं उठाया तो मैसेज किए गए जिसमें 5 करोड़ रुपए की मांग की गई। पैसे नहीं देने पर जान से मारने की भी धमकी दी। जानकारी के मुताबिक ये कॉल रोहित गोदारा की तरफ से किया गया था।

रौनक खत्री ने आगे कहा, जब मैंने इस बारे में अपने शुभ चिंतकों से बात की तो पता चला कि एक गिरोह इसी तरह की कॉल करता है और पैसे की मांग करते हुए लोगों को डराता धमकाता है। उन्होंने कहा, पुलिस को मेल के जरिए इस बारे में जानकारी दे दी गई है। उन्होंने वीडियो में मांग की है कि इस मामले पर जल्द से जल्द एफआईआऱ दर्ज की डाए और सुरक्षा दी जाए।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिर रौनक खत्री को भेजे गए मैसेज में जान से मारने की धमकी देते हुए लिखा गया है, बहुत हुई तेरी नेतागिरी। अब या तो 5 करोड़ रुपए दे या मरने के लिए तैयार हो जा। इसके साथ ये भी कहा गया है कि कब तक फोन नहीं उठाएगा और 5 करोड़ से कम कोई समझौता नहीं होगा।