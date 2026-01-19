Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newswho owns that land where Noida software engineer died car drowned in pond like water Noida authority has no answer
इंजीनियर की जहां गई जान, उस जमीन का मालिक कौन? नोएडा अथॉरिटी को पता ही नहीं

इंजीनियर की जहां गई जान, उस जमीन का मालिक कौन? नोएडा अथॉरिटी को पता ही नहीं

संक्षेप:

रिपोर्ट में नोएडा प्राधिकरण की कई लापरवाहियों को इस त्रासदी की वजह बताया है। रिहायशी इलाके में प्रस्तावित मॉल के लिए खोदा गया बेसमेंट का गड्ढा महीनों से बिना किसी सुरक्षा इंतजाम के खुला पड़ा था। सड़क के तीखे मोड़ के पास न तो कोई चेतावनी बोर्ड था, न ही रिफ्लेक्टर या बैरिकेडिंग।

Jan 19, 2026 06:39 pm ISTUtkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, नोएडा
share Share
Follow Us on

पापा मुझे बचा लो... मैं मरना नहीं चाहता.... आधी रात नोएडा सेक्टर 150 में एक 27 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर की ये करुण पुकार अगर उस वक्त किसी ने सुनी होती तो शायद वह बच जाते। पिता जब पहुंचे तो काफी देर हो गई थी। घटना का खुद सीएम योगी ने संज्ञान लिया है और अब इसके लिए एसआईटी गठित हो गई है, लेकिन घटना को तीन दिन बीत जाने के बाद भी यह पता नहीं चल पाया है कि जिस प्लॉट में यह पानी भरा था वह था किसका? आखिर वह जमीन किसकी है?

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

जमीन के उस हिस्से का मालिक कौन?

न्यूज 18 में छपी रिपोर्ट के अनुसार, प्राधिकरण को मिले दस्तावेजों के अनुसार, सेक्टर 150 का प्लॉट नंबर SC-02 मूल रूप से 'लोटस ग्रीन्स' (Lotus Greens) को आवंटित किया गया था। बताया जा रहा है कि 2014 के बाद, इस 13.29 लाख वर्ग मीटर के प्लॉट को 24 हिस्सों में बांट दिया गया था, जिसके कुछ हिस्से डेवलपर द्वारा अन्य बिल्डरों को बेच दिए गए थे। प्राधिकरण अब तक यह स्पष्ट नहीं कर सका है कि जमीन के उस खास हिस्से का मालिक कौन है जहां यह हादसा हुआ।

पिता से मांगी थी मदद

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (ACEO) सतीश पाल ने पत्रकारों को बताया कि इस प्लॉट के आवंटन, नक्शों की मंजूरी और निर्माण न होने की स्थिति में की गई कार्रवाई की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। उन्होंने कहा कि समिति की रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई शुरू की जाएगी।

बताया जा रहा है कि यह हादसा 16 जनवरी की रात को हुआ जब सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता गुरुग्राम से लौट रहे थे। घने कोहरे के कारण उनकी कार सड़क से उतर गई और एक निर्माणाधीन मॉल के 20 से 40 फीट गहरे बेसमेंट में गिर गई, जिसमें पानी भरा हुआ था। खबरों के मुताबिक, युवराज ने पानी में डूबी गाड़ी के ऊपर खड़े होकर अपने पिता को फोन किया था और डूबने की बात कहते हुए मदद की गुहार लगाई थी।

रिपोर्ट में मौत का कारण कार्डियक अरेस्ट

युवराज के परिवार वाले, पुलिस और दमकल विभाग की टीमों के साथ मौके पर पहुंचे, लेकिन बचाव कार्य घंटों तक खिंचता रहा। तुरंत गोताखोर न मिलने और कड़ाके की ठंड की वजह से किसी भी कर्मी के पानी में उतरने को तैयार न होने के कारण, अंततः वह युवा इंजीनियर अपने पिता की आंखों के सामने ही डूब गया। बाद में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया कि अत्यधिक ठंड और डर के कारण युवराज को दिल का दौरा (कार्डियक अरेस्ट) पड़ा था।

रिपोर्ट में नोएडा प्राधिकरण की कई लापरवाहियों को इस त्रासदी की वजह बताया है। रिहायशी इलाके में प्रस्तावित मॉल के लिए खोदा गया बेसमेंट का गड्ढा महीनों से बिना किसी सुरक्षा इंतजाम के खुला पड़ा था। सड़क के तीखे मोड़ के पास न तो कोई चेतावनी बोर्ड था, न ही रिफ्लेक्टर या बैरिकेडिंग। रास्ते पर स्ट्रीट लाइट की भी कमी थी, जिससे घने कोहरे में वह गड्ढा लगभग अदृश्य हो गया था।

Utkarsh Gaharwar

लेखक के बारे में

Utkarsh Gaharwar
एमिटी और बेनेट विश्वविद्यालय से पत्रकारिता के गुर सीखने के बाद अमर उजाला से करियर की शुरुआत हुई। अमर उजाला में बतौर एंकर सेवाएं देने के बाद 3 साल नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम किया। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हूं। एंकरिंग और लेखन के अलावा मिमिक्री और थोड़ा बहुत गायन भी कर लेता हूं। और पढ़ें
Noida News Ncr News
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।