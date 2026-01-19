इंजीनियर की जहां गई जान, उस जमीन का मालिक कौन? नोएडा अथॉरिटी को पता ही नहीं

संक्षेप: रिपोर्ट में नोएडा प्राधिकरण की कई लापरवाहियों को इस त्रासदी की वजह बताया है। रिहायशी इलाके में प्रस्तावित मॉल के लिए खोदा गया बेसमेंट का गड्ढा महीनों से बिना किसी सुरक्षा इंतजाम के खुला पड़ा था। सड़क के तीखे मोड़ के पास न तो कोई चेतावनी बोर्ड था, न ही रिफ्लेक्टर या बैरिकेडिंग।

पापा मुझे बचा लो... मैं मरना नहीं चाहता.... आधी रात नोएडा सेक्टर 150 में एक 27 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर की ये करुण पुकार अगर उस वक्त किसी ने सुनी होती तो शायद वह बच जाते। पिता जब पहुंचे तो काफी देर हो गई थी। घटना का खुद सीएम योगी ने संज्ञान लिया है और अब इसके लिए एसआईटी गठित हो गई है, लेकिन घटना को तीन दिन बीत जाने के बाद भी यह पता नहीं चल पाया है कि जिस प्लॉट में यह पानी भरा था वह था किसका? आखिर वह जमीन किसकी है?

जमीन के उस हिस्से का मालिक कौन? न्यूज 18 में छपी रिपोर्ट के अनुसार, प्राधिकरण को मिले दस्तावेजों के अनुसार, सेक्टर 150 का प्लॉट नंबर SC-02 मूल रूप से 'लोटस ग्रीन्स' (Lotus Greens) को आवंटित किया गया था। बताया जा रहा है कि 2014 के बाद, इस 13.29 लाख वर्ग मीटर के प्लॉट को 24 हिस्सों में बांट दिया गया था, जिसके कुछ हिस्से डेवलपर द्वारा अन्य बिल्डरों को बेच दिए गए थे। प्राधिकरण अब तक यह स्पष्ट नहीं कर सका है कि जमीन के उस खास हिस्से का मालिक कौन है जहां यह हादसा हुआ।

पिता से मांगी थी मदद अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (ACEO) सतीश पाल ने पत्रकारों को बताया कि इस प्लॉट के आवंटन, नक्शों की मंजूरी और निर्माण न होने की स्थिति में की गई कार्रवाई की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। उन्होंने कहा कि समिति की रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई शुरू की जाएगी।

बताया जा रहा है कि यह हादसा 16 जनवरी की रात को हुआ जब सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता गुरुग्राम से लौट रहे थे। घने कोहरे के कारण उनकी कार सड़क से उतर गई और एक निर्माणाधीन मॉल के 20 से 40 फीट गहरे बेसमेंट में गिर गई, जिसमें पानी भरा हुआ था। खबरों के मुताबिक, युवराज ने पानी में डूबी गाड़ी के ऊपर खड़े होकर अपने पिता को फोन किया था और डूबने की बात कहते हुए मदद की गुहार लगाई थी।

रिपोर्ट में मौत का कारण कार्डियक अरेस्ट युवराज के परिवार वाले, पुलिस और दमकल विभाग की टीमों के साथ मौके पर पहुंचे, लेकिन बचाव कार्य घंटों तक खिंचता रहा। तुरंत गोताखोर न मिलने और कड़ाके की ठंड की वजह से किसी भी कर्मी के पानी में उतरने को तैयार न होने के कारण, अंततः वह युवा इंजीनियर अपने पिता की आंखों के सामने ही डूब गया। बाद में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया कि अत्यधिक ठंड और डर के कारण युवराज को दिल का दौरा (कार्डियक अरेस्ट) पड़ा था।