सीजेपी प्रदर्शनः किसने दिया था पैलेट गन चलाने का आदेश, जीडी के रिकॉर्ड से चल गया पता
20 जुलाई को सीजेपी के संसद मार्च के दौरान आरएएफ के जवानों ने पैलेट गन का इस्तेमाल किया था। इसके इस्तेमाल को लेकर काफी हंगामा मच रहा है। जवानों को इस गन का इस्तेमाल करने का आदेश किसने दिया था, इसका खुलासा संसद मार्ग थाने की आधिकारिक जनरल डायरी (जीडी) के रिकॉर्ड से हुआ है।
कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन के दौरान जंतर-मंतर से संसद की ओर बढ़ रहे भीड़ को खदेड़ने के लिए दिल्ली पुलिस के डीसीपी के आदेश पर रैपिड एक्शन फोर्स (आरएएफ) के जवानों ने पैलेट गन का इस्तेमाल किया था। यह चौंकाने वाला खुलासा संसद मार्ग थाने की आधिकारिक जनरल डायरी (जीडी) के रिकॉर्ड से हुआ है। 22 जुलाई को दोपहर 1:24 बजे दर्ज जीडी एंट्री में 55 नॉन-इलेक्ट्रिकल शेल, 15 इलेक्ट्रिकल शेल, पांच आंसू गैस के गोले और दो बैलिस्टिक कारतूस के इस्तेमाल का भी जिक्र है। इसके अलावा कम घातक दंगा-रोधी बंदूक से दो और पैलेट गन से भी दो राउंड गोलियां चलाई गईं।
20 जुलाई को पैलेट गन का इस्तेमाल
जनरल डायरी के मुताबिक दिल्ली में 20 जुलाई को जंतर-मंतर पर हुए छात्रों के प्रदर्शन में पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ था। यह फायरिंग कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए तैनात डीसीपी रैंक के अधिकारी के आदेश पर की गई थी, जिसमें कुछ लोग बुरी तरह से घायल हो गए थे। एक टीम ने इस मामले की जांच की थी, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई की बात कही गई थी।
खुलासे से विवाद बढ़ा
यह दिल्ली के इतिहास में पहला ऐसा आधिकारिक दस्तावेजी प्रमाण है जो प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पैलेट गन और इतनी भारी मात्रा में टियर गैस के गाले के इस्तेमाल की पुष्टि पुलिस रिकॉर्ड से हुई है। कुछ प्रदर्शनकारी गंभीर रूप से घायल हुए, जिसके बाद सुरक्षाबलों पर बल प्रयोग के नियमों के उल्लंघन के आरोप लग रहे हैं।
सीजेपी ने आंदोलन की चेतावनी दी
कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) ने मंगलवार को चेतावनी दी कि अगर सरकार ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकियां वापस लेने और किसी भी तरह की दंडात्मक कार्रवाई न करने के अपने वादे को पूरा नहीं किया, तो पार्टी फिर से देशव्यापी आंदोलन शुरू करेगी। सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने ऐलान करते हुए कहा कि सरकार छात्रों को निशाना बनाना और उन्हें परेशान करना बंद करना चाहिए। वहीं, सीजेपी प्रवक्ता सौरव दास ने कहा, सरकार ने कहा था कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वालों के केस वापस होंगे।
अधिकारी पुराने केस से नहीं हटेंगे
हाईकोर्ट ने मंगलवार को एक याचिका खारिज कर दी। याचिका में जंतर-मंतर प्रदर्शन के दौरान महिला को थप्पड़ मारने के आरोपों में विवादों में आए उत्तर-पूर्व जिले के अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त संदीप लांबा की निगरानी में कोर्ट के निर्देश पर चल रहे पुराने मामले की जांच से उन्हें हटाने की मांग की गई थी। जस्टिस गिरीश कठपालिया की पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि यदि संबंधित अधिकारी ने कोई गलत काम किया है, तो उसे कानून के अनुसार उसके परिणाम भुगतने होंगे। केवल आरोप पर उसे जांच से नहीं हटा सकते।
पैलेट गन संबंधी याचिका पर सुनवाई 3 अगस्त को
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को विरोध प्रदर्शन के दौरान पेलेट्स गन के इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग की वाली याचिका पर सुनवाई करने पर सहमति जाहिर की है। शीर्ष अदालत ने कहा कि 3 अगस्त को इस याचिका पर विस्तार से सुनवाई की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में तीन लोगों ने यह याचिका दायर की है।
पुलिस ने तय नियमों का पालन नहीं किया
सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि विरोध-प्रदर्शनों के दौरान पुलिस के लिए एक नए प्रोटोकॉल की जरूरत है। हालिया छात्र आंदोलन के दौरान पुलिस ने पहले से तय नियमों का पालन नहीं किया। सीजेआई ने यह टिप्पणी तब की, जब याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन ने कहा कि जंतर-मंतर में निषेधाज्ञा लागू नहीं थी।
क्या है जनरल डायरी एंट्री
किसी भी थाने का सबसे महत्वपूर्ण और कानूनी रूप से बाध्यकारी दैनिक रिकॉर्ड (दस्तावेज) होता है। यह थाने का रोजनामचा या लॉगबुक है, जिसमें 24 घंटे के भीतर थाने और उसके अधिकार क्षेत्र में होने वाली हर छोटी-बड़ी गतिविधि, वीआईपी मूवमेंट, पुलिस बल की तैनाती, और इस्तेमाल किए गए हथियारों का पल-पल का लिखित विवरण दर्ज किया जाता है। इसी में पैलेट गन का उल्लेख है।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
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