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घर से खल लेने निकला डेयरी संचालक 3 दिन से लापता, अंडरपास से मिले 7 खोखे, खून और बाइक

Ratan Gupta हिन्दुस्तान, लोनी
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Loni Dairy Operator Missing: गाजियाबाद के लोनी स्थित खड़खड़ी अंडरपास से शनिवार सुबह लापता डेयरी संचालक का दूसरे दिन भी सुराग नहीं मिल पाया है। मौके से सात खोखे, खून के निशान, उनकी बाइक व चप्पल मिली थी, जिसके चलते गोली मारकर कार में अगवा करने और हत्या करने की आशंका जताई थी।

घर से खल लेने निकला डेयरी संचालक 3 दिन से लापता, अंडरपास से मिले 7 खोखे, खून और बाइक

Loni Dairy Operator Missing: गाजियाबाद के लोनी स्थित खड़खड़ी अंडरपास से शनिवार सुबह लापता डेयरी संचालक का दूसरे दिन भी सुराग नहीं मिल पाया है। मौके से सात खोखे, खून के निशान, उनकी बाइक व चप्पल मिली थी, जिसके चलते गोली मारकर कार में अगवा करने और हत्या करने की आशंका जताई थी। मामले में शनिवार को चौकी प्रभारी और रविवार को लोनी थाना प्रभारी को निलंबित किया गया है। पुलिस की 11 टीम छानबीन कर रही हैं।

सात कारतूस, खून, बाइक… परिवार बोला- ओंकार की हत्या हुई

गनौली गांव में रहने वाले 45 वर्षीय डेयरी संचालक ओंकार उर्फ ओमन शनिवार सुबह संदिग्ध हालात में लापता हो गए थे। खड़खड़ी अडंरपास में ओंकार की बाइक व चप्पल के अलावा खून के निशान और सात कारतूस के खोखे मिले थे। ओंकार के भाई सुरेंद्र ने गांव के ही गौरव, उसके भाई सौरभ, गोपाल, मोहित व बादलपुर निवासी गौरव के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। ओंकार की हत्या की भी आशंका जताई थी।

अगर पुलिस एक्शन लेती, तो ये न होता…

वहीं, परिजनों ने 20 मई को ओंकार के बेटे देवांश पर आरोपियों के हमला करने और इस मामले में पुलिस के कार्रवाई न करने का आरोप लगा बंथला-चिरौड़ी मार्ग पर जाम लगाया था। आरोप था कि पुलिस कार्रवाई करती तो आरोपी ऐसा दुस्साहस न करते। शनिवार को ही चिरौड़ी चौकी प्रभारी गजेंद्र गजेंद्र सिंह को निलंबित कर दिया गया था।

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ओंकार के घर से गायब होने की टाइमलाइन

  • सुबह 6:30 बजे ओंकार घर से खल लाने के लिए निकले।
  • 6:45 बजे खड़खड़ी अंडरपास पहुंचे, जहां उन पर हमला कर अगवा किया गया।
  • 7:00 बजे से पहले अंडरपास पास सफेद रंग की हैचबैक कार निकलते दिख रही है। सूत्रों की माने तो इसी कार से सुरेंद्र को अगवा किया गया। इसके बाद
  • करीब 7:15 बजे कर सवार आरोपियों ने बागपत के टटीरी में पेट्रोल भरवाया। यहां गोपाल ने यूपीआई पेमेंट की।
  • सुबह 9:30 बजे के बाद कार परतापुर टोल के पास दिखाई थी।
  • दोपहर11 बजे कार वेव सिटी स्थित के एक यार्ड में देखी गई।
  • दोपहर 11:50 बजे एनएच-9 पर क्रॉसिंग रिपब्लिक के पास कार को देखा गया। वेव सिटी में आरोपी काफी देर रुके, जिसके चलते पुलिस यहां विशेष छानबीन कर रही है।

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वीडियो डालने से शुरू हुआ था विवाद

ग्रामीणों ने बताया कि आरोपियों में से एक गोपाल के भाई अंकुर की सात जून 2025 को हत्या हुई थी, जिसमें शिवम उर्फ शैंकी गिरफ्तार हुआ था। शैंकी बीते दिनों जमानत पर बाहर आया था, जिसका वीडियो देवांश ने अपने इंस्टाग्राम पर अपलोड किया था। इसे देख गोपाल व उसके साथी खफा हो गए और 20 मई को देवांश पर हमला किया था। परिजनों ने प्रदेश के मुख्यमंत्री और पुलिस अधिकारियों से आरोपियों का एनकाउंटर करने और घर पर बुलडोजर चलाने की मांग की है।

चौकी-थाना प्रभारी निलंबित, ओंकार के घर पुलिस तैनात

वहीं, मुख्यमंत्री के बैठक में कानून व्यवस्था को लेकर सख्त निर्देश देने के बाद तड़के लोनी थाना प्रभारी मुकेश सोलंकी को भी पुलिस उपायुक्त ग्रामीण सुरेंद्र नाथ तिवारी ने निलंबित कर दिया। दूसरे दिन भी ओंकार का पता न चलने से ग्रामीणों में रोष है। उनके घर के बाहर बड़ी संख्या में लोग जमा हैं। एहतियातन पुलिस व पीएसी के करीब 50 जवान तैनात हैं और ओंकार के घर पर भी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। रविवार अतिरिक्त पुलिस आयुक्त राज करन नैय्यर ने ओंकार के घर पहुंचकर परिजनों को आश्वासन दिया कि उन्हें जल्द बरामद किया जाएगा।

नोट- खबर में एआई से बनाई गई इमेज का इस्तेमाल किया गया है।

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लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

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