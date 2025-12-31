Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newswho is yogita bhayana who play important role for justice of unnao rape victim
कौन हैं योगिता भयाना, उन्नाव रेप पीड़िता को न्याय दिलाने में अहम भूमिका निभाईं

कौन हैं योगिता भयाना, उन्नाव रेप पीड़िता को न्याय दिलाने में अहम भूमिका निभाईं

संक्षेप:

उन्नाव रेप पीड़िता के समर्थन में आवाज उठाने वालों में योगिता भयाना एक प्रमुख चेहरा हैं। उन्होंने इस मामले के आरोपी कुलदीप सेंगर की सजा सस्पेंड करने पर दिल्ली हाई कोर्ट के खिलाफ जोरशोर से आवाज उठाईं। वह उन्नाव रेप पीड़िता की मां के साथ हर समय मजबूती से खड़ी रहीं। आइए जानते हैं उनके बारे में।

Dec 31, 2025 06:36 am ISTSubodh Kumar Mishra लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

उन्नाव रेप पीड़िता के समर्थन में आवाज उठाने वालों में योगिता भयाना एक प्रमुख चेहरा हैं। उन्होंने इस मामले के आरोपी कुलदीप सेंगर की सजा सस्पेंड करने पर दिल्ली हाई कोर्ट के खिलाफ जोरशोर से आवाज उठाईं। वह उन्नाव रेप पीड़िता की मां के साथ हर समय मजबूती से खड़ी रहीं। आइए जानते हैं उनके बारे में।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

उन्नाव रेप केस के आरोपी कुलदीप सेंगर के विरोध में आवाज उठाने में योगिता भयाना ने अहम भूमिका निभाई। सेंगर जेल से बाहर न आएं, इसके लिए इन्होंने पूरा जोर लगा दिया। उन्नाव रेप पीड़िता को न्‍याय दिलाने के लिए योगिता भयाना ने जंतर मंतर से लेकर संसद भवन के करीब और दिल्‍ली हाई कोर्ट के सामने विरोध प्रदर्शन किया।

पीपीआरआई की प्रमुख हैं

दिल्ली की रहने वाली योगिता भयाना अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति (एआईडीडब्ल्यूए) की कार्यकर्ता हैं। वह पीपल अगेंस्ट रेप इन इंडिया (पीपीआरआई) की प्रमुख हैं। यह संगठन रेप पीड़ितों को न्याय दिलाने में मदद करता है। भयाना ने दिल्ली में 200 बेघर आश्रयों की स्थापना और संचालन भी किया है। उन्होंने 'नारी के 2 दिन' नामक एक अभियान शुरू किया है, जिसका उद्देश्य महिलाओं के मुद्दों पर संसद का विशेष सत्र आयोजित करना है।

ये भी पढ़ें:कुलदीप सेंगर केस में SC में क्यों होने लगी लालकृष्ण आडवाणी की चर्चा?कैसा ट्विस्ट
ये भी पढ़ें:कुलदीप सेंगर को SC से बड़ा झटका, हाई कोर्ट के आदेश पर लग गई रोक

डिजास्टर मैनेजमेंट में पोस्ट ग्रेजुएट

डिजास्टर मैनेजमेंट में पोस्ट ग्रेजुएट करने वाली योगिता भयाना दिल्ली एनसीआर में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के साक्षात्कार करने वाली समितियों, राष्ट्रीय महिला आयोग की लिंग और शिक्षा संबंधी विशेषज्ञ समिति, दिल्ली सरकार की रोगी कल्याण समिति और दिल्ली यौन उत्पीड़न बोर्ड की एक प्रमुख सदस्य रही हैं। सड़क दुर्घटना को प्रत्यक्ष रूप से देखने और पुलिस और अस्पताल के कर्मचारियों की उदासीनता को देखकर भयाना सामाजिक कार्यकर्ता बन गईं। वह रेप के मामलों पर करीब से काम कर रही हैं। उन्होंने 2012 के दिल्ली गैंगरेप और हत्या के विरोध में भी जबरदस्त प्रदर्शन किया था।

कोविड-19 महामारी के दौरान भी जुटी रहीं

भारत में कोविड-19 महामारी के कारण दिल्ली से दूर-दराज के कई लोगों को नई दिल्ली के एम्स से बिना इलाज के घर भेज दिया गया। भयाना को ऐसे लोग मिले जिसमें हृदय रोगी, कैंसर रोगी और जलने से घायल अन्य लोग शामिल थे। उनमें से कई तो चल भी नहीं पा रहे थे। उन्होंने उन्हें घर ले जाने के लिए बसों का इंतजाम किया और उन्हें भेजने का खर्च अपनी जेब से उठाया।

केंद्रीय कृषि कानूनों का विरोध

तीन केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध कर रहे किसानों का समर्थन करने पर दिल्ली पुलिस ने 3 फरवरी 2021 को भयाना को पुलिस के समक्ष पेश होने के लिए नोटिस भेजा। इसके जवाब में भयाना ने दिल्ली पुलिस पर अपनी आवाज दबाने का आरोप लगाया और कहा कि उसका एकमात्र अपराध यह था कि वह तीन केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध कर रहे किसानों का समर्थन कर रही थी। एक अन्य मामले में 2 अप्रैल 2022 को भयाना ने रेप पीड़िता के पिता और चाचा के साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया।

ये भी पढ़ें:बेटी ने असहनीय पीड़ा झेली है, सुप्रीम कोर्ट जाऊंगी; उन्नाव रेप पीड़िता की मां
ये भी पढ़ें:जज के सामने खुदकुशी की इच्छा…, मेरा दर्द नहीं समझा; उन्नाव रेप पीड़िता का दर्द

सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर खुशी जताई

दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ हुए प्रदर्शनों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर को दी गई जमानत पर तत्काल रोक लगा दी है। शीर्ष कोर्ट के इस आदेश पर योगिता भयाना ने खुशी जाहिर की है। भयाना ने कहा कि हम इस आदेश की उम्मीद कर रहे थे। हम इसके लिए सुप्रीम कोर्ट और सभी मीडिया को धन्यवाद देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले के प्रति संवेदनशीलता दिखाई है। इससे देश की बेटियों को यह संदेश मिलेगा कि अगर उनके साथ अन्याय होता है तो उन्हें न्याय मिलेगा।

Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा लाइव हिन्दुस्तान में दिल्ली-एनसीआर समेत कई राज्यों की गतिविधियों पर लिखते हैं। 17 साल से भी अधिक समय से पत्रकारिता में सेवाएं दे रहे सुबोध ने यूं तो डीडी न्यूज से इंटर्नशिप कर मीडिया में प्रवेश किया था, लेकिन पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत दैनिक जागरण, जम्मू से बतौर ट्रेनी 2007 में की। वह कई मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। वह दैनिक जागरण, नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स, अमर उजाला और हिन्दुस्तान अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल का अनुभव रखने वाले सुबोध मूलरूप से बिहार के छपरा जिले के रहने वाले हैं। उन्होंने स्कूली शिक्षा से लेकर विज्ञान में स्नातक तक की पढ़ाई बिहार से की है। उसके बाद दिल्ली में इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता व मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। सुबोध वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के स्टेट डेस्क पर काम कर रहे हैं। वह राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में विशेष रूचि रखते हैं। और पढ़ें
Delhi News
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।