कौन हैं योगिता भयाना, उन्नाव रेप पीड़िता को न्याय दिलाने में अहम भूमिका निभाईं

उन्नाव रेप पीड़िता के समर्थन में आवाज उठाने वालों में योगिता भयाना एक प्रमुख चेहरा हैं। उन्होंने इस मामले के आरोपी कुलदीप सेंगर की सजा सस्पेंड करने पर दिल्ली हाई कोर्ट के खिलाफ जोरशोर से आवाज उठाईं। वह उन्नाव रेप पीड़िता की मां के साथ हर समय मजबूती से खड़ी रहीं। आइए जानते हैं उनके बारे में।

उन्नाव रेप केस के आरोपी कुलदीप सेंगर के विरोध में आवाज उठाने में योगिता भयाना ने अहम भूमिका निभाई। सेंगर जेल से बाहर न आएं, इसके लिए इन्होंने पूरा जोर लगा दिया। उन्नाव रेप पीड़िता को न्‍याय दिलाने के लिए योगिता भयाना ने जंतर मंतर से लेकर संसद भवन के करीब और दिल्‍ली हाई कोर्ट के सामने विरोध प्रदर्शन किया।

पीपीआरआई की प्रमुख हैं दिल्ली की रहने वाली योगिता भयाना अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति (एआईडीडब्ल्यूए) की कार्यकर्ता हैं। वह पीपल अगेंस्ट रेप इन इंडिया (पीपीआरआई) की प्रमुख हैं। यह संगठन रेप पीड़ितों को न्याय दिलाने में मदद करता है। भयाना ने दिल्ली में 200 बेघर आश्रयों की स्थापना और संचालन भी किया है। उन्होंने 'नारी के 2 दिन' नामक एक अभियान शुरू किया है, जिसका उद्देश्य महिलाओं के मुद्दों पर संसद का विशेष सत्र आयोजित करना है।

डिजास्टर मैनेजमेंट में पोस्ट ग्रेजुएट डिजास्टर मैनेजमेंट में पोस्ट ग्रेजुएट करने वाली योगिता भयाना दिल्ली एनसीआर में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के साक्षात्कार करने वाली समितियों, राष्ट्रीय महिला आयोग की लिंग और शिक्षा संबंधी विशेषज्ञ समिति, दिल्ली सरकार की रोगी कल्याण समिति और दिल्ली यौन उत्पीड़न बोर्ड की एक प्रमुख सदस्य रही हैं। सड़क दुर्घटना को प्रत्यक्ष रूप से देखने और पुलिस और अस्पताल के कर्मचारियों की उदासीनता को देखकर भयाना सामाजिक कार्यकर्ता बन गईं। वह रेप के मामलों पर करीब से काम कर रही हैं। उन्होंने 2012 के दिल्ली गैंगरेप और हत्या के विरोध में भी जबरदस्त प्रदर्शन किया था।

कोविड-19 महामारी के दौरान भी जुटी रहीं भारत में कोविड-19 महामारी के कारण दिल्ली से दूर-दराज के कई लोगों को नई दिल्ली के एम्स से बिना इलाज के घर भेज दिया गया। भयाना को ऐसे लोग मिले जिसमें हृदय रोगी, कैंसर रोगी और जलने से घायल अन्य लोग शामिल थे। उनमें से कई तो चल भी नहीं पा रहे थे। उन्होंने उन्हें घर ले जाने के लिए बसों का इंतजाम किया और उन्हें भेजने का खर्च अपनी जेब से उठाया।

केंद्रीय कृषि कानूनों का विरोध तीन केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध कर रहे किसानों का समर्थन करने पर दिल्ली पुलिस ने 3 फरवरी 2021 को भयाना को पुलिस के समक्ष पेश होने के लिए नोटिस भेजा। इसके जवाब में भयाना ने दिल्ली पुलिस पर अपनी आवाज दबाने का आरोप लगाया और कहा कि उसका एकमात्र अपराध यह था कि वह तीन केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध कर रहे किसानों का समर्थन कर रही थी। एक अन्य मामले में 2 अप्रैल 2022 को भयाना ने रेप पीड़िता के पिता और चाचा के साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया।