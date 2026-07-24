Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

IG का गनर और बदमाशों की मुखबिरी में जेल, कौन है CJP से जुड़ने वाला पुलिस जवान शेर सिंह

By Gaurav Kala
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली/देहरादून
Follow us on Google News
share

जंतर-मंतर पर सीजेपी आंदोलन से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। मंच पर उत्तराखंड पुलिस का जवान सीजेपी आंदोलन का समर्थन कर रहा है। इनका नाम शेर सिंह बताया जा रहा है।

CJP protest Jantar mantar
सीजेपी के मंच पर दिखने वाला उत्तराखंड पुलिस जवान कौन है?

शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर अड़े कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) का जंतर-मंतर पर प्रदर्शन जारी है। इस बीच आज सरकार से सीजेपी कार्यकर्ताओं की बातचीत भी हुई, लेकिन अभी भी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर दोनों पक्षों में सहमति नहीं बन पाई है। इस बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें जंतर-मंतर में सीजेपी संस्थापक अभिजीत दीपके के साथ मंच पर उत्तराखंड पुलिस की वर्दी पहने शख्स दिख रहा है। ऐसा दावा किया जा रहा है कि इस पुलिस जवान ने सीजेपी आंदोलन जॉइन कर लिया है। इस जवान का नाम शेर सिंह बताया जा रहा है।

उत्तराखंड पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, शेर सिंह ने चार दिन पहले अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। वह वर्तमान में पिथौरागढ़ पुलिस लाइन में तैनात थे। दो-चार दिन पहले शेर सिंह 2009 में उत्तराखंड पुलिस में भर्ती हुआ था। पुलिस के रिकॉर्ड बताते हैं कि शेर सिंह का इतिहास काफी विवादित रहा है। वह बदमाशों की मुखबिरी में जेल जा चुका है।

ये भी पढ़ें:LIVE: धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर कल जवाब मिलेगा, बैठक के बाद क्या बोली CJP

कौन है शेर सिंह

हरिद्वार जनपद के रुड़की का रहने वाला शेर सिंह इससे पहले आईजी गढ़वाल का गनर रह चुका है। 2025 में इसे उत्तराखंड पुलिस से सस्पेंड कर दिया गया था। यह भी जानकारी है कि शेर सिंह पर ड्यूटी में लापरवाही के आरोप लगे थे। सात से आठ महीने पहले जमीन के लेन-देन के मामले में प्रवीण बाल्मिकी गैंग की मुखबिरी में शेर सिंह को एसटीएफ देहरादून ने गिरफ्तार किया था। तब शेर सिंह जेल भी गया था। शेर सिंह सोशल मीडिया पर भीम आर्मी से जुड़े वीडियो भी शेयर करता रहा है।

ये भी पढ़ें:पैलेट गन पीड़ित को मीडिया के सामने लाए राहुल गांधी, बोले- छात्र ने एक आंख गंवाई

आईजी का गनर रह चुका

शेर सिंह रुड़की के पथरी के बहादपुर जट्ट गांव का निवासी है। कुछ माह पहले आईजी गढ़वाल का गनर था। जमीन मामले में गिरफ्तारी और जेल के बाद वह सस्पेंड चल रहा था। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि इसने वीआरएस के लिए भी मुख्यालय को पत्र भेज रखा है।

ये भी पढ़ें:वांगचुक के अनशन तोड़ने पर केजरीवाल एक ही लाइन में क्या बोले, CJP के लिए अपील भी

सीजेपी और सरकार में क्या बात हुई?

इससे पहले सीजेपी और सरकार के बीच शुक्रवार को लंबी बातचीत हुई, जिसमें केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर दोनों पक्षों में सहमति नहीं बन सकी और सीजेपी ने साफ कहा कि उनका इस्तीफा होने तक आंदोलन जारी रहेगा।

बातचीत में सरकार की ओर से केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा तथा जितेंद्र सिंह और सीजेपी की ओर से प्रवक्ता सौरव दास तथा आशुतोष रांका शामिल थे। सीजेपी की ओर से एक मांग पत्र भी सौंपा गया। श्री प्रधान के इस्तीफे के अलावा पेपर लीक के कारण आत्महत्या करने वाले विद्यार्थियों के परिवारों को एक-एक करोड़ रुपये का मुआवजा और दिल्ली में सीजेपी के धरने के दौरान प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकियों को रद्द करने की मांग प्रमुख हैं।

Gaurav Kala

लेखक के बारे में

Gaurav Kala

गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य

संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग: गौरव मॉस कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। पहले बी. ए. इन मॉस कम्यूनिकेशन और फिर आधुनिक पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन होने के कारण उनके पास खबरों की ठोस समझ है। 2011 में दैनिक जनवाणी अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग से पत्रकारिता शुरू करने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत में बतौर एंकर और स्क्रिप्ट राइटर पर तौर पर काम किया। 2015 में डिजिटल पत्रकारिता में एंट्री लेते हुए अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया, बल्कि आकर्षक लेखनी से पाठकों के बीच लोकप्रियता बनाई।


सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।


डिजिटल ट्रेंड्स के साथ रिपोर्टिंग: डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बदलते ट्रेंड्स को समझना गौरव की बड़ी ताकत है। वायरल खबरों, सोशल मीडिया ट्रेंड्स और इंटरनेट कल्चर से जुड़े विषयों को वह तथ्यात्मक जांच और संतुलित प्रस्तुति के साथ सामने रखते हैं। उनकी यही क्षमता उन्हें क्लिक-बेस्ड नहीं, बल्कि कंटेंट-बेस्ड पत्रकार बनाती है। इसके अलावा वह राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों को तथ्यात्मक गहराई और संतुलित दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत करते हैं।


पत्रकारिता का उद्देश्य: गौरव के लिए पत्रकारिता केवल खबर देने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदारी है। उनका मानना है कि पत्रकारिता का मूल उद्देश्य सत्य और जनहित को प्राथमिकता देते हुए पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना है। वह अपनी लेखनी से सत्ता, समाज और आम जनता के बीच एक मजबूत और भरोसेमंद सेतु बनाने में विश्वास रखते हैं।


विशेषज्ञता (Areas of Expertise):

राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समाचार
वायरल और ट्रेंडिंग कंटेंट
राजनीतिक और रिसर्च-आधारित स्टोरीज
हेडलाइन और न्यूज़ प्रेजेंटेशन

और पढ़ें
CJP Protest Uttarakhand Police Abhijeet Dipke
लेटेस्ट Hindi News , Delhi News , Ghaziabad News , Noida News , Gurgaon News , Faridabad News और दिल्ली में आज का मौसम सहित पूरे NCR की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App अभी डाउनलोड करें। CJP Sansad March LIVE देखें और पाएं पल-पल की ताज़ा खबरें।