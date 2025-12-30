Hindustan Hindi News
Hindi Newsएनसीआर NewsWho is UAE fugitive Rao Indrajit yadav, whose hideout was raided by the ED?
लग्जरी लाइफ से अंडरवर्ल्ड तक! कौन है UAE फरार राव इंद्रजीत, जिसके ठिकानों पर ED ने मारा छापा?

लग्जरी लाइफ से अंडरवर्ल्ड तक! कौन है UAE फरार राव इंद्रजीत, जिसके ठिकानों पर ED ने मारा छापा?

संक्षेप:

राव इंद्रजीत यादव एक क्रिमिनल है जो UAE भाग गया है। ED की कार्रवाई में पांच लग्जरी कारें, बैंक लॉकर, 17 लाख रुपये नकद, कई आपत्तिजनक दस्तावेज, डिजिटल डिवाइस और अहम डिजिटल डेटा जब्त किया गया है।

Dec 30, 2025 02:53 pm ISTRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
UAE भाग गए एक क्रिमिनल राव इंद्रजीत यादव के 10 से ज्यादा ठिकानों पर ED ने छापामारी की। ये रेड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली और हरियाणा में कई गई हैं। सर्च ऑपरेशन में यादव और उसके साथियों से जुड़ी पांच लग्जरी कारें, बैंक लॉकर, 17 लाख रुपये कैश जब्त किए गए। आखिर कौन है राव इंद्रजीत यादव?

ED ने छापामारी में क्या जब्त किया?

लग्जरी कारें, ग्लैमर भरी जिंदगी और सोशल मीडिया पर सितारों के साथ तस्वीरें- बाहर से चकाचौंध भरी दुनिया, लेकिन भीतर से अपराध का जाल। राव इंद्रजीत यादव एक क्रिमिनल है जो UAE भाग गया है। ED की कार्रवाई में पांच लग्जरी कारें, बैंक लॉकर, 17 लाख रुपये नकद, कई आपत्तिजनक दस्तावेज, डिजिटल डिवाइस और अहम डिजिटल डेटा जब्त किया गया है। जांच एजेंसी के मुताबिक, ये सभी सबूत राव इंद्रजीत यादव और उसके करीबी सहयोगियों से जुड़े हैं।

हत्या, उगाही, धोखाधड़ी जैसे कई केस दर्ज

एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक, ED ने बताया कि राव इंद्रजीत यादव पर हत्या, उगाही, निजी फाइनेंसरों के लोन का जबरन सेटलमेंट, धमकी, धोखाधड़ी, अवैध जमीन कब्जाने और हिंसक अपराधों में शामिल होने के गंभीर आरोप हैं। हरियाणा और उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा दर्ज 15 से ज्यादा मामलों और चार्जशीट के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू की गई है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, इंद्रजीत की पहचान अंडरवर्ल्ड तक है।

हत्या के बाद भाग गया था UAE

बताया जाता है कि रोहतक में एक कारोबारी की हत्या के बाद राव इंद्रजीत यादव देश छोड़कर यूएई भाग गया था। जांच एजेंसी का दावा है कि वह एक ‘स्ट्रॉन्गमैन’ की तरह काम करता था और सैकड़ों करोड़ रुपये के निजी लोन और कारोबारी विवादों को जबरदस्ती से निपटवाता था। इसके लिए धमकी, हथियारबंद गुर्गों और विदेश से संचालित संगठित अपराध गिरोहों की मदद ली जाती थी। इन अवैध सेटलमेंट्स से उसे करोड़ों रुपये का कमीशन मिलता था।

ED के मुताबिक, इस अवैध कमाई का इस्तेमाल राव इंद्रजीत यादव ने महंगी गाड़ियां खरीदने, अचल संपत्तियां लेने और आलीशान जीवनशैली बनाए रखने में किया, जबकि आयकर रिटर्न में बेहद कम आय दिखाई जाती थी।

