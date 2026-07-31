कौन है ताहिर हुसैन? पार्षद बनने से विधायकी की चुनाव तक; और अब उम्रकैद की सजा
आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या मामले में उम्रकैद की सजा पाने वाला ताहिर हुसैन एक व्यवसायी था। बाद में वह उत्तर-पूर्वी दिल्ली में एक प्रमुख राजनीतिक हस्ती के रूप में उभरा। आम आदमी पार्टी से पार्षद रह चुके हुसैन ने ओवैसी की पार्टी की टिकट पर विधानसभा चुनाव भी लड़ा था, लेकिन हार गया।
दिल्ली की एक अदालत ने आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को उम्रकैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में उसे सजा सुनाई। राजनीति में आने से पहले उसे स्थानीय स्तर पर एक व्यवसायी के तौर पर जाना जाता था। एडिशनल सेशंस जज परवीन सिंह ने इस मामले में ताहिर हुसैन और चार अन्य लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई। दिल्ली पुलिस ने अंकित शर्मा की हत्या को बेहद बेरहम और ठंडे दिमाग से की गई हत्या बताते हुए मौत की सजा की मांग की थी। हालांकि, कोर्ट ने इस मांग को खारिज कर दिया।
ताहिर हुसैन उत्तर-पूर्वी दिल्ली के नेहरू विहार वार्ड का प्रतिनिधित्व करता था। फरवरी 2020 में सांप्रदायिक हिंसा के समय वह आम आदमी पार्टी का पार्षद था। राजनीति में आने से पहले उसे स्थानीय स्तर पर एक व्यवसायी के तौर पर जाना जाता था। बाद में वह उत्तर-पूर्वी दिल्ली में एक प्रमुख राजनीतिक हस्ती के रूप में उभरा।
चुनाव प्रचार के लिए कस्टडी पैरोल मिली थी
इस मामले में नाम सामने आने के बाद आम आदमी पार्टी ने उसे सस्पेंड कर दिया था। पार्टी का लगातार यही कहना रहा है कि 2020 से उसका पार्टी से कोई संबंध नहीं रहा है। आप से सस्पेंड होने के बाद ताहिर हुसैन दिसंबर 2024 में ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम में शामिल हो गया और मुस्तफाबाद सीट से 2025 का दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़ा। जनवरी 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने उसे चुनाव प्रचार के लिए कस्टडी पैरोल दी। इस चुनाव में वह 33474 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर रहा। अंकित शर्मा हत्या मामले के अलावा ताहिर हुसैन पर दिल्ली दंगों की बड़ी साजिश के मामले में भी मुकदमा चल रहा है। यह मुकदमा गैर-कानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) और अन्य दंडात्मक प्रावधानों के तहत दर्ज किया गया है।
अंकित का अपहरण किया गया
जिस मामले में ताहिर हुसैन को उम्रकैद की सजा मिली है वह आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या से जुड़ा है। अंकित का शव 26 फरवरी 2020 को चांद बाग के पास एक नाले से मिला था। वे दंगों के दौरान लापता होने के एक दिन बाद मृत पाए गए थे। अभियोजन पक्ष के अनुसार, शर्मा का अपहरण किया गया। भीड़ ने उन पर बार-बार हमला किया और चाकू मारा। फिर उनके शव को नाले में फेंक दिया। 13 जुलाई को एडिशनल सेशंस जज परवीन सिंह ने हुसैन और चार अन्य लोगों को शर्मा की हत्या का दोषी ठहराया। कोर्ट ने माना कि अभियोजन पक्ष ने बिना किसी शक के यह साबित कर दिया है कि ताहिर हुसैन उस गैर-कानूनी भीड़ का हिस्सा था जो चांद बाग पुलिया पर दंगा करने, लूटपाट, आगजनी और हिंदू संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने के मकसद से इकट्ठा हुई थी। कोर्ट ने उसे दंगा करने और अलग-अलग धार्मिक समूहों के बीच दुश्मनी फैलाने का भी दोषी ठहराया, लेकिन आपराधिक साजिश के आरोप से उसे और अन्य आरोपियों को बरी कर दिया।
हाई कोर्ट जाएगा ताहिर
एडिशनल सेशंस जज परवीन सिंह ने इस मामले में ताहिर हुसैन और चार अन्य लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई। हालांकि, पूरे ट्रायल के दौरान हुसैन ने आरोपों से इनकार किया। उम्रकैद की सजा सुनाए जाने के बाद उसने कहा कि वह हाई कोर्ट जाएगा। कड़कड़डूमा कोर्ट से बाहर ले जाते समय उसने पत्रकारों से कहा कि इंसाफ हाई कोर्ट से मिलेगा। अभी बहुत देर नहीं हुई है।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
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