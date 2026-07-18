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कराटे में ब्लैक बेल्ट, रशियन बैले डांसर; कौन हैं सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंग्मो

By Aditi Sharma
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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सोनम वांगचुक को जंतर-मंतर से जबरदस्ती हटाकर सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया तो उनकी पत्नी कंधे से कंधा मिलाकर उनका साथ देती नजर आईं। उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि 20 मार्च को संसद तक होने वाले मार्च में अगर वांगचुक शामिल नहीं हो पाए तो उनकी जगह वह शामिल होंगी।

कराटे में ब्लैक बेल्ट, रशियन बैले डांसर; कौन हैं सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंग्मो

पिछले 21 दिनों से अनशन पर बैठे सोनम वांगचुक को जब जंतर-मंतर से हटाकर सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया तो उनकी पत्नी गीतांजलि जे. आंग्मो ने कंधे से कंधा मिलाकर उनका साथ देतीं नजर आईं। उन्होंने आगे का मोर्चा संभालते हुए साफ तौर पर कहा कि 20 मार्च को संसद तक होने वाला मार्च वैसे ही होगा जैसे तय किया गया था। उन्होंने ये भी कहा कि अगर सोनम वांगचुक इस मार्च में शामिल नहीं हो पाए तो वह उनकी जगह इसमें शामिल होंगी। इसके अलावा वह सोनम वांगचुक को जबरदस्ती जंतर मंतर से हटाए जाने को लेकर भी खुल कर बोलती और सवाल खड़ी करती नजर आईं। इस बीच ये भी जानना दिलचस्प है कि जो गीतांजलि कठिन समय में सोनम वांगचुक का खुलकर साथ देतीं नजर आई, असल में वह उनकी दूसरी पत्नी हैं। वांगचुक की पहली शादी अमेरिकी नागरिक रेबेका नॉर्मन से हुई थी। हालांकि बाद में उनका तलाक हो गया।

गीतांजलि का जन्म ओडिशा के बालासोर में एक पंजाबी परिवार में हुआ। फकीर मोहन यूनिवर्सिटी से फ़िज़िक्स में गैजुएशन किया। भुवनेश्वर के ज़ेवियर इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से एमबीए करने के बाद उन्होंने कॉर्पोरेट सेक्टर में 15 साल तक काम किया। ओडिशा के बालासोर में एक पंजाबी परिवार में जन्मीं गीतांजलि ने फकीर मोहन यूनिवर्सिटी से फ़िज़िक्स में अपनी बैचलर डिग्री पूरी की। इसके बाद उन्होंने भुवनेश्वर के ज़ेवियर इंस्टिट्यूट ऑफ़ मैनेजमेंट से MBA किया। एमबीए पूरा करने के बाद, उन्होंने 15 साल तक कॉर्पोरेट सेक्टर में काम किया। इस दौरान वह डेनमार्क में भी रहीं। वापस भारत आने के बाद उन्होंने पुशन और शंघाई पावर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड शुरू किए। 2017 में उन्होंने सोनम वांगचुक के साथ मिलकर लद्दाख में हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव्स (HIAL) की स्थापना की।

कराटे में ब्लैक बेल्ट और रशियन बैले डांसर

गीतांजलि की लिंक्डइन प्रोफाइल के मुताबिक वह कराटे में ब्लैक बेल्ट और रशियन बैले डांसर भी हैं। गीतांजलि अंगमो ने एक बार ब्रूट को दिए एक इंटरव्यू में बताया कि उनकी मुलाकात वांगचुक से एक एजुकेशन कॉन्फ्रेंस में हुई थी। इसके बाद वह तुरंत एक दूसरे से जुड़ गए। उन दोनों में काफी समानताएं भी थीं।

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सोनम वांगचुक के स्वास्थ्य पर क्या बोलीं गीतांजलि आंग्मो

सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि जे. आंग्मो ने शनिवार को दावा किया कि वांगचुक 'पूरी तरह ठीक हैं', लेकिन सफदरजंग अस्पताल बार-बार अनुरोध करने के बावजूद उनकी मेडिकल रिपोर्ट की प्रतियां उपलब्ध नहीं करा रहा है। आंग्मो ने यह भी कहा कि 20 जुलाई को प्रस्तावित संसद मार्च तय कार्यक्रम के अनुसार होगा और वांगचुक भी उसमें हिस्सा लेंगे। आंग्मो ने अस्पताल प्रशासन को लिखित रूप से कहा है कि उनकी अनुमति के बिना सोनम वांगचुक को कोई भी दवा या इलाज न दिया जाए। उन्होंने अस्पताल में पारदर्शिता की कमी का आरोप लगाते हुए वांगचुक को अस्पताल से छुट्टी देने की भी मांग की।

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उन्होंने अस्पताल के बाहर भारी पुलिस बल की मौजूदगी पर भी सवाल उठाए और कहा कि परिवार के लोगों को मोबाइल फोन अंदर ले जाने की अनुमति नहीं दी जा रही, जिससे ऐसा लग रहा है कि वे 'जेल' में हैं।

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अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


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डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


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