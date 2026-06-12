कौन है शिवा ढाबे के मालिक मामा यादव, क्यों दर्ज हुआ 2.55 करोड़ की धोखाधड़ी का केस
गाजियाबाद में मशहूर शिवा ढाबे के मालिक मामा यादव के खिलाफ 2 करोड़ 55 लाख की धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया है। उनके साथ-साथ उनकी पत्नी के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है।
गाजियाबाद में मशहूर शिवा ढाबे के मालिक हरेंद्र सिंह उर्फ मामा यादव नई मुश्किलों में घिर गए हैं। संजयनगर निवासी कारोबारी ने उन पर और उनकी पत्नी संतोष यादव पर 2.55 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया है। इसके साथ ही उनके खिलाफ होटल को बिना अधिकार दूसरे शख्स को सौंपने और विरोध करने पर धमकी देने का आरोप लगाया है। शिकायत के आधार पर मधुबन बापूधाम थाना पुलिस ने दंपती के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
हरेंद्र सिंह उर्फ मामा यादव शिवा ढाबे के मालिक हैं। वे हापुड़ के रघुवीरगंज के रहने वाले हैं। इन्होंने सबसे पहला होटल बाबूगढ़ में खोला था और यहीं से ये फैलता गया। संजयनगर की प्रीत विहार कॉलोनी निवासी नगेंद्र चौधरी ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि साल 2023 में हापुड़ निवासी होटल कारोबारी हरेंद्र सिंह उर्फ मामा यादव और उनकी पत्नी संतोष यादव के साथ मिलकर मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे के वृंदावन कट के पास स्थित एक होटल और ढाबे के संचालन के लिए पार्टनरशिप की गई थी।
फर्जी दस्तावेज दिखाकर विश्वास में लिया
पार्टनरशिप के तहत उन्होंने निर्माण और संचालन के लिए मामा यादव द्वारा बताए गए बैंक खातों में बड़ी रकम जमा कराई। इसके अलावा नवगद धनराशि भी दी गई। कुल मिलाकर उन्होंने करीब 2.55 करोड़ रुपए का निवेश किया, जिसके लिए कई बैंकों से ऊंची ब्याज दर पर लोन तक लेना पड़ा। नगेंद्र चौधरी कहना है कि होटल का संचालन मई 2023 में शुरू हुआ और कारोबार अच्छा चलने लगा। इसी दौरान मामा यादव की नीयत बदल गई। आरोप है कि उन्होंने पार्टनरशिप की शर्तों का पालन नहीं किया और होटल की जमीन से जुड़े दस्तावेज दिखाकर यह विश्वास दिलाया कि जमीन उनकी निजी संपत्ति है। बाद में जानकारी मिली कि जिन दस्तावेजों के आधार पर जमीन को उनकी संपत्ति बताया गया था, वह फर्जी थे। नगेंद्र चौधरी का दावा है कि होटल जिस जमीन पर चल रहा था, वह असल में किसी अन्य शख्स की थी और उसे लीज पर लिया गया था।
बिना जानकारी के ही दूसरे शख्स को दे दिया होटल
पीड़ित आरोप है कि होटल से होने वाले लाभ का भी सही हिसाब नहीं दिया गया। कई बार हिसाब-किताब और हिस्सेदारी की मांग करने पर आरोपियों ने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। बाद में उन्हें पता चला कि होटल को बिना उनकी जानकारी और सहमति के किसी अन्य व्यक्ति को किराए, पट्टे या बिक्री के माध्यम से सौंप दिया गया। इस मामले में उन्हें कोई सूचना नहीं दी गई। जब उन्होंने इसका विरोध किया और अपने निवेश औॉर हिस्सेदारी की बात उठाई तो मामा यादव ने उन्हें धमकाना शुरू कर दिया।
शिकायत के बाद भी नहीं हुई कार्रवाई
रुपये मांगने पर आरोपियों ने हत्या और झूठे मुकदमों में फंसाकर जेल भिजवाने की धमकी दी। पीड़ित का कहना है कि उन्होंने कई बार समझौते और पंचायत के माध्यम से विवाद सुलझाने की कोशिश की, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। पंचायत में भी आरोपियों ने हिसाब देने से इनकार कर दिया। उन्होंने जनवरी 2026 में पुलिस से शिकायत की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद उन्होंने बड़े अधिकारियों से गुहार लगाई। एसीपी कविनगर सूर्यबली मौर्य का कहना है कि शिकायत के आधार पर सात जून को हरेंद्र सिंह उर्फ मामा यादव और उनकी पत्नी संतोष यादव के खिलाफ मधुबन बापूधाम थाने में धोखाधड़ी और धमकी का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। दस्तावेजों, बैंक लेनदेन, पार्टनरशिप और और होटल के मालिकाला हक से जुड़े मामलों की जांच की जा रही है। जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है।
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
अदिति शर्मा
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