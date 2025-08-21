Who is Satish Golcha who has been appointed as the Commissioner of Delhi? 1992 बैच के IPS, तिहाड़ जेल की कमान…; दिल्ली के पुलिस कमिश्नर बनाए गए सतीश गोलचा कौन?, Ncr Hindi News - Hindustan
1992 बैच के IPS, तिहाड़ जेल की कमान…; दिल्ली के पुलिस कमिश्नर बनाए गए सतीश गोलचा कौन?

सतीष गोलचा अभी कारागार के महानिदेशक के तौर पर सेवाएं दे रहे थे। अब उन्हें कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से और अगले आदेश तक, दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर बनाया गया है। जानिए इनकी सेवाओं और कार्यकाल के बारे में।

Ratan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीThu, 21 Aug 2025 05:20 PM
दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर, IPS सतीश गोलचा बनाए गए हैं। वह अभी तक तिहाड़ जेल की कमान संभाल रहे थे। गोलचा 1992 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। सतीष गोलचा अभी कारागार के महानिदेशक के तौर पर सेवाएं दे रहे थे। अब उन्हें कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से और अगले आदेश तक, दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर बनाया गया है। जानिए इनकी सेवाओं और कार्यकाल के बारे में।

एस.बी. के. सिंह की जगह आए सतीश गोलचा

आपको बता दें कि पुलिस के आला अफसरों में ये फेरबदल दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पर हुए हमले के दूसरे दिन हुआ है। ऐसे में इस बदलाव को बीते दिन हुई घटना से भी जोड़ा जा रहा है। अब तक दिल्ली पुलिस के कमिश्नर का पद एस.बी. के. सिंह के पास था। उन्हें ये जिम्मेदारी अतिरिक्त प्रभार के तौर पर मिली थी, जिसे वापस ले लिया गया है। उनकी जगह दिल्ली के तिहाड़ जेल के डीजी सतीश गोलचा को जिम्मेदारी सौंपी गई है। अब आगे जानिए सतीश गोलचा के करियर और सेवाओं के बारे में।

दिल्ली दंगो के दौरान दे चुके स्पेशल सेवाएं

गोलचा एजीएमयूटी कैडर (अरुणांचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम यूनियन टैरिटरी) के 1992 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। दिल्ली सरकार के महानिदेशक (कारागार) का कार्यभार संभाल रहे गोलचा इससे पहले, दिल्ली पुलिस में डीसीपी, संयुक्त पुलिस आयुक्त और विशेष पुलिस आयुक्त के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे थे। आपको बताते चलें कि उत्तर-पूर्वी दिल्ली में दंगे भड़कने के समय गोलचा लॉ एंड ऑर्डर के स्पेशल पुलिस कमिश्नर थे। इसके अलावा, सतीश गोलचा अरुणाचल प्रदेश के पुलिस महानिदेशक यानी डीजी भी रह चुके हैं।