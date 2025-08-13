who is salim pistol arms smuggling from pakistan to lawrence bishnoi पाकिस्तान से ‘जिगाना’ लाने वाला सलीम पिस्टल बन गया था बड़ी मुसीबत, लॉरेंस बिश्नोई से ISI तक लिंक, Ncr Hindi News - Hindustan
पाकिस्तान से ‘जिगाना’ लाने वाला सलीम पिस्टल बन गया था बड़ी मुसीबत, लॉरेंस बिश्नोई से ISI तक लिंक

देश के सबसे वांछित अपराधियों में से एक शेख सलीम उर्फ सलीम पिस्टल को दिल्ली पुलिस ने दबोच लिया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने खूंखार हथियार तस्कर सलीम पिस्टल को नेपाल सीमा से गिरफ्तार किया।

Sudhir Jha लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीWed, 13 Aug 2025 03:58 PM
देश के सबसे वांछित अपराधियों में से एक शेख सलीम उर्फ सलीम पिस्टल को दिल्ली पुलिस ने दबोच लिया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने खूंखार हथियार तस्कर सलीम पिस्टल को नेपाल सीमा से गिरफ्तार किया। 2018 से ही फरार चल रहा सलीम पाकिस्तान से जिगाना जैसे आधुनिक और खतरनाक पिस्टल की तस्करी करता था और बड़ी मुसीबत बन चुका था। तुर्की में बनने वाला यह पिस्टल इन दिनों भारत में गैंगस्टर्स की पहली पसंद हैं। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शूटर्स भी इस जिगाना का इस्तेमाल कर रहे हैं।

बताया जाता है कि सलीम पिस्टल पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या के एक आरोपी का मेन्टॉर रहा है। पिछले साल महाराष्ट्र में मारे गए एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या की जांच के दौरान भी सलीम का नाम सामने आया था। दिल्ली के सलीमपुर इलाके का रहने वाला शेख सलीम ने शुरुआत में एक वाहन चोर था। इसके बाद वह हथियारों की लूट और तस्करी में शामिल हो गया।

ये भी पढ़ें:पकड़ा गया देश का मोस्टवॉन्टेड सलीम पिस्टल, नेपाल सीमा से दिल्ली पुलिस ने दबोचा

2018 में दिल्ली में सलीम को गिरफ्तार किया गया था। लेकिन जमानत मिलने के बाद वह फरार हो गया। बताया जाता है कि नेपाल के रास्ते वह पाकिस्तान चला गया। वहां से वह हथियारों की तस्करी भारत में करने लगा। उसने लॉरेंस बिश्नोई और हाशिम बाबा गैंग समेत कई गैंगस्टर्स को जिगाना जैसे आधुनिक हथियार उपलब्ध कराए।

दिल्ली पुलिस के सूत्रों ने बताया कि सलीम ने 8वीं तक पढ़ने के बाद ही स्कूल छोड़ दिया था। शुरुआत में वह छोटी-मोटी चोरी किया करता था। फिर वाहन चोर और अब देश के वांछित हथियार सप्लायरों में शामिल था। बताया जा रहा है कि वह पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी के संपर्क में भी था। दिल्ली पुलिस अब उससे पूछताछ करके कई राज खुलवा सकती है।

क्या है जिगाना पिस्टल

जिगाना एक सेमी-ऑटोमैटिक पिस्टल है, जिसे तुर्की की एक कंपनी 2001 से बना रही है। यह हथियार गैंगस्टर्स के बीच इसलिए लोकप्रिय है क्योंकि इसमें 15–17 राउंड एक ही बार में फायर किए जा सकते हैं, ट्रिगर का डिजाइन ऐसा है कि उंगलियां फिसलती नहीं हैं, और यह वजन में हल्का होने के बावजूद तेजी से गर्म नहीं होता। आम तौर पर इसकी कीमत 4–7 लाख रुपए बताई जाती है, लेकिन ब्लैक मार्केट में इसकी कीमत 10–12 लाख रुपए तक पहुंच सकती है। भारत में यह पिस्तौल अवैध और प्रतिबंधित है।