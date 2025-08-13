पाकिस्तान से ‘जिगाना’ लाने वाला सलीम पिस्टल बन गया था बड़ी मुसीबत, लॉरेंस बिश्नोई से ISI तक लिंक

देश के सबसे वांछित अपराधियों में से एक शेख सलीम उर्फ सलीम पिस्टल को दिल्ली पुलिस ने दबोच लिया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने खूंखार हथियार तस्कर सलीम पिस्टल को नेपाल सीमा से गिरफ्तार किया।

देश के सबसे वांछित अपराधियों में से एक शेख सलीम उर्फ सलीम पिस्टल को दिल्ली पुलिस ने दबोच लिया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने खूंखार हथियार तस्कर सलीम पिस्टल को नेपाल सीमा से गिरफ्तार किया। 2018 से ही फरार चल रहा सलीम पाकिस्तान से जिगाना जैसे आधुनिक और खतरनाक पिस्टल की तस्करी करता था और बड़ी मुसीबत बन चुका था। तुर्की में बनने वाला यह पिस्टल इन दिनों भारत में गैंगस्टर्स की पहली पसंद हैं। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शूटर्स भी इस जिगाना का इस्तेमाल कर रहे हैं।

बताया जाता है कि सलीम पिस्टल पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या के एक आरोपी का मेन्टॉर रहा है। पिछले साल महाराष्ट्र में मारे गए एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या की जांच के दौरान भी सलीम का नाम सामने आया था। दिल्ली के सलीमपुर इलाके का रहने वाला शेख सलीम ने शुरुआत में एक वाहन चोर था। इसके बाद वह हथियारों की लूट और तस्करी में शामिल हो गया।

2018 में दिल्ली में सलीम को गिरफ्तार किया गया था। लेकिन जमानत मिलने के बाद वह फरार हो गया। बताया जाता है कि नेपाल के रास्ते वह पाकिस्तान चला गया। वहां से वह हथियारों की तस्करी भारत में करने लगा। उसने लॉरेंस बिश्नोई और हाशिम बाबा गैंग समेत कई गैंगस्टर्स को जिगाना जैसे आधुनिक हथियार उपलब्ध कराए।

दिल्ली पुलिस के सूत्रों ने बताया कि सलीम ने 8वीं तक पढ़ने के बाद ही स्कूल छोड़ दिया था। शुरुआत में वह छोटी-मोटी चोरी किया करता था। फिर वाहन चोर और अब देश के वांछित हथियार सप्लायरों में शामिल था। बताया जा रहा है कि वह पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी के संपर्क में भी था। दिल्ली पुलिस अब उससे पूछताछ करके कई राज खुलवा सकती है।