पैसों के लिए मासूम बच्चे को मार डाला, मार्शल आर्ट ट्रेनर से बना मौलवी; कौन है खूनी 'एक्स मुस्लिम' सलीम वास्तिक
27 फरवरी को सलीम वास्तिक पर हुआ हमला इतना घातक था कि किसी को उम्मीद नहीं थी कि अब वो जिंदा बचेगा, लेकिन उसने जिंदगी की जंग जीत ली। जिंदगी की जंग जीतते ही वो उसी जिंदगी और असल पहचान तक पहुंच गया, जिससे पिछले 26 सालों से पीछा छुड़ा रहा था।
Saleem Wastik: गाजियाबाद में 27 फरवरी की गुनगुनी धूप तीखी होने में अभी कुछ वक्त बाकी था। वक्त बीतता इससे पहले ही मन में नफरत लिए सिर पर खून सवार दो हैवान भाई एक ऑफिस में घुसे और एक शख्स की जान लेने पर उतारू हो गए। दोनों भाइयों ने शख्स पर जी भर हमला किया। इस हमले में शख्स इतनी बुरी तरह घायल हुआ कि अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग कई दिनों तक लड़ा। हमले के थोड़ी ही देर में यह वीभत्स घटना पूरे देश में आग की तरह फैल गई। घटना के बाद किसी को नहीं पता था कि जिस सलीम वास्तिक पर दो भाइयों ने हमला किया, उसका हाथ भी एक 13 साल के मासूम बच्चे के खून से सना हुआ है। आइए जानते हैं कौन है कानून को 31 सालों तक धता बताकर खुले में घूमने वाला खूनी सलीम वास्तिक...
मार्शल आर्ट ट्रेनर बन गया हत्यारा
साल 1995 को दिल्ली की जमा देने वाली ठंड की दोपहर में एक बच्चा स्कूल गया। शाम की पाली होने के चलते उसका स्कूल देर तक चलता था। देर ज्यादा होने पर माता-पिता बच्चे को नहीं ढूंढ पाए तो घर वापस आ गए। अगले दिन उनके फोन की घंटी बजी और सामने वाले ने बताया कि उसने बच्चे को किडनैप किया है और 30 हजार रुपए की फिरौती मांगी। फिरौती मांगने वाला कोई और नहीं बल्कि सलीम अहमद उर्फ सलीम वास्तिक था। फिरौती ना मिलने पर सलीम ने बच्चे की हत्या कर दी और उसके शव को गंदे नाले में फेंक दिया। अगले दिन बच्चे का शव बरामद हुआ।
सजा के बाद जमानत पर बाहर आया और फरार हो गया
हत्या के बाद जब बच्चे का शव मिला तो पुलिस महकमा सक्रिय हुआ और जांच शुरू कर दी। जांच में पता चला कि दरियाबाद के रामजस स्कूल में मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग देने वाले सलीम अहमद के साथ बच्चे को आखिरी बार देखा गया था। कड़ाई से पूछताछ करने पर मामला खुल गया और दो साल ट्रायल चलने के बाद कोर्ट ने दोनों को दोषी पाया और उसके साथी अनिल और सलीम अहमद को उम्रकैद की सजा सुनाई। तीन साल जेल में रहने के बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने सलीम को जमानत दे दी और बाहर निकलकर फरार हो गया।
फरारी के बाद बदले कई चेहरे
बच्चे की हत्या के दोषी सलीम को पता चल गया था कि जमानत पर बाहर आने के बाद अगर दिल्ली में रहा तो उसे फिर से जेल जाना पड़ेगा। सलीम अपनी जिंदगी जेल में नहीं बिताना चाहता था, इसलिए उसने दिल्ली छोड़ने का फैसला किया। दिल्ली छोड़कर सलीम गाजियाबाद पहुंचा और यहां कुछ दिनों तक कंस्ट्रक्शन का काम किया। लेकिन सलीम का मन नहीं लगा तो उसने मौलवी बनने का फैसला किया और मौलवी बन भी गया।
कैसे हुआ वायरल
मौलवी बनने तक सलीम दुनिया के आम इंसानों की तरह ही अपनी जिंदगी जी रहा था, लेकिन सलीम को अपनी जिंदगी से कुछ और चाहिए था। सलीम ने फेमस होने के लिए इस्लाम धर्म के खिलाफ बोलना शुरू किया और कई आपत्तिजनक वीडियो बनाकर यूट्यूब और सोशल मीडिया पर डालना शुरू किया। इस दौरान कुछ लोगों ने उसका समर्थन किया और कुछ लोग उसके खिलाफ खड़े हो गए। सलीम का यही फैसला उसकी जिंदगी में बड़ा मोड़ ले आया। इस काम ने सलीम को प्रसिद्धि तो दिलाई लेकिन कुछ कट्टरपंथी सलीम की जान के प्यासे हो गए। इसी का नतीजा रहा कि सलीम की जान के दुश्मन बने दो भाई उसके ऑफिस में घुसे और चाकुओं से गर्दन पर हमला कर दिया।
ऐसे खुला सलीम वास्तिक का खूनी इतिहास
सलीम पर जानलेवा हमले के बाद जब वो अपनी जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा था, तभी दिल्ली पुलिस को पता चला कि ये सलीम वही है, जिसकी पिछले 26 सालों से वो तलाश कर रहे हैं। लेकिन दिल्ली पुलिस ने ऐक्शन नही लिया और सलीम की सेहत ठीक होने तक का इंतजार किया। सलीम के ठीक होते ही दिल्ली पुलिस ने एक टीम भेजी और उसे गिरफ्तार कर फिर से वहीं भेज दिया, जहां से बचने के लिए सलीम ने कई चेहरे बदले थे।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
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मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।
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परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
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