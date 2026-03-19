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कौन हैं सबा हैदर, गाजियाबाद की इस बेटी ने अमेरिका में चुनाव जीता

Mar 19, 2026 09:02 am ISTSubodh Kumar Mishra हिन्दुस्तान, गाजियाबाद
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उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद शहर की बेटी सबा हैदर ने अमेरिका में एक बार फिर से मान बढ़ाया है। 17 मार्च को अमेरिका में संपन्न स्टेट रिप्रेजेंटेटिव के प्राइमरी चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से सबा हैदर ने इलिनॉइस शिकागो से जीत प्राप्त की है। सबा अब नवंबर में होने वाले मुख्य चुनाव में भाग लेंगी।

कौन हैं सबा हैदर, गाजियाबाद की इस बेटी ने अमेरिका में चुनाव जीता

उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद शहर की बेटी सबा हैदर ने अमेरिका में एक बार फिर से मान बढ़ाया है। 17 मार्च को अमेरिका में संपन्न स्टेट रिप्रेजेंटेटिव के प्राइमरी चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से सबा हैदर ने इलिनॉइस शिकागो से जीत प्राप्त की है। सबा अब नवंबर में होने वाले मुख्य चुनाव में भाग लेंगी।

सबा हैदर ने वर्ष 2024 में भी ड्यूपेज काउंटी बोर्ड में ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी। संजय नगर स्थित चित्रगुप्त विहार की रहने वाली सबा हैदर ने अमेरिका में राजनीति के क्षेत्र में एक बार फिर अपनी मजबूत पकड़ का परिचय दिया है। इस जीत से संजय नगर स्थित उनके आवास पर खुशी का माहौल है।

सबा हैदर के भाई अब्बास हैदर ने बताया कि 17 मार्च को अमेरिका में स्टेट रिप्रेजेंटेटिव का प्राइमरी चुनाव हुआ। इसमें सबा हैदर डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से उम्मीदवार थी। सबा हैदर ने इलिनॉइस शिकागो से अपनी ही पार्टी के उम्मीदवार को मात दी और स्टेट रिप्रेजेंटेटिव का प्राइमरी चुनाव जीता।

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जीत की पुष्टि होने तक सोया नहीं परिवार

अमेरिका की ड्यूपेज काउंटी में शाम के करीब 6:30 बजे थे, जब भारतीय समयानुसार सुबह के छह बजे थे। यानी करीब 11:30 घंटे का अंतर। अमेरिका इलिनोइस में स्टेट रिप्रेजेंटेटिव के चुनाव की मतगणना चल रही थी, जो भारतीय समयानुसार रात भर चली और सुबह छह बजे परिणाम आया, जिसमें सबा हैदर ने बड़े अंतर से प्राइमरी चुनाव में जीत दर्ज की। इस दौरान गाजियाबाद में उनका परिवार जागता रहा और मतगणना की जानकारी लेता रहा।

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अमेरिका तक कामयाब सफर

सबा हैदर गाजियाबाद के चित्रगुप्त विहार में सैयद हैदर की बेटी हैं। उन्होंने होली चाइल्ड स्कूल से 12वीं, राम चमेली चड्डा विश्वास गर्ल्स कालेज से बीएससी और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से वाइल्डलाइफ साइंसेज में एमएससी किया।

वर्ष 2006 में अली काजमी से शादी के बाद वह 2007 में अमेरिका शिफ्ट हो गईं। अमेरिका में सबा ने विभिन्न सामाजिक कार्यों में हिस्सा लिया और योग प्रशिक्षण दिया। पब्लिक हेल्थ बोर्ड, इंडियन प्रेयरी एजुकेशनल फाउंडेशन, और इंडियन प्रेयरी पेरेंट्स काउंसिल जैसे संगठनों में नेतृत्व के अवसर मिले।

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Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra

सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।

ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।

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