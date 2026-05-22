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कौन हैं राजदीपा बेहूरा? जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा बनाम केजरीवाल केस HC ने दी बड़ी जिम्मेदारी

Gaurav Kala लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Who is Rajdipa Behura: राजदीपा बेहूरा को दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्हें नवंबर 2024 में सीनियर एडवोकेट का दर्जा दिया था। वह जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा बनाम अरविंद केजरीवाल केस में न्याय मित्र होंगी।

कौन हैं राजदीपा बेहूरा? जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा बनाम केजरीवाल केस HC ने दी बड़ी जिम्मेदारी

Who Is Rajdipa Behura: दिल्ली हाईकोर्ट ने जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा से जुड़े आपराधिक अवमानना मामले में वरिष्ठ अधिवक्ता राजदीपा बेहूरा को एमिकस क्यूरी यानी न्याय मित्र नियुक्त किया है। अदालत ने उन्हें इस संवेदनशील मामले में कानूनी सहायता और निष्पक्ष राय देने की जिम्मेदारी सौंपी है। शुक्रवार को दिल्ली हाई कोर्ट की डबल बेंच जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस रविंद्र दुग्गल की पीठ ने यह फैसला लिया।

कौन हैं राजदीपा बेहूरा

राजदीपा बेहूरा दिल्ली हाईकोर्ट की वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। उन्हें नवंबर 2024 में दिल्ली हाईकोर्ट ने सीनियर एडवोकेट का दर्जा दिया था। करीब साढ़े 3 साल बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने 70 वकीलों को यह प्रतिष्ठित दर्जा प्रदान किया है, जिसमें राजदीपा बेहूरा का नाम भी शामिल था। बता दें कि सीनियर एडवोकेट का दर्जा किसी वकील को उसकी कानूनी विशेषज्ञता, कोर्ट क्राफ्ट और लंबे अनुभव को देखते हुए दिया जाता है। इसके लिए दिल्ली हाईकोर्ट की स्थायी समिति ने 300 से ज्यादा आवेदनों की समीक्षा और इंटरव्यू किए थे।

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दिल्ली हाईकोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी वरिष्ठ अधिवक्ताओं की सूची में भी राजदीपा बेहूरा का नाम दर्ज है।

जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने खुद लिया था संज्ञान

यह मामला 14 मई को जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की एकल पीठ द्वारा दिए गए आदेश से जुड़ा है। उस आदेश में सोशल मीडिया पोस्ट, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और प्रकाशित सामग्री का हवाला देते हुए अवमानना कार्यवाही शुरू की गई थी। इस मामले में केजरीवाल और अन्य के खिलाफ अवमानना के तीन मामले चल रहे हैं। यहां बताना जरूरी है कि राजदीपा बेहूरा की नियुक्ति स्टिस नवीन चावला और जस्टिस रविंद्र दुग्गल की अदालत में सुनवाई के लिए हुई है। यह बेंच आपराधिक अवमानना मामले में दो केस की सुनवाई कर रही है। यह याचिका अधिवक्ता अशोक चैतन्य के माध्यम से दायर की गई है। याचिका दाखिल करने से पहले दिल्ली सरकार के अतिरिक्त स्थायी अधिवक्ता (क्रिमिनल) संजीव भंडारी से सहमति ली गई। वहीं, दूसरा मामला जस्टिस शर्मा द्वारा स्वत: अवमानना की कार्यवाही के बाद शुरू हुआ है।

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एमिकस क्यूरी की नियुक्ति क्यों हुई

शुक्रवार को हाईकोर्ट ने रजिस्ट्री को निर्देश दिया कि दोनों मामलों में एमिकस क्यूरी के तौर पर राजदीपा बेहूरा की नियुक्ति की जाए, ताकि सुनवाई प्रभावित न हो। बेहूरा सुनवाई के दौरान केस बढ़ाने में केजरीवाल की तरफ से अदालत की मदद करेंगी। आदेश में जिन सोशल मीडिया पोस्ट और इलेक्ट्रॉनिक सामग्री का जिक्र किया गया था, उनकी प्रतियां सुरक्षित रखी जाएं और मौजूदा अवमानना कार्यवाही में अदालत के समक्ष पेश की जाएं।

अदालत ने इससे पहले अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, दुर्गेश पाठक, संजय सिंह, विनय मिश्रा, देवेश विश्वकर्मा और सौरभ भारद्वाज समेत कई नेताओं को नोटिस जारी किया था। इन सभी को 4 अगस्त 2026 तक जवाब दाखिल करने को कहा गया है। शुक्रवार को कोर्ट ने आप नेता गोपाल राय और पत्रकार सौरव दास को भी नोटिस जारी किया। अदालत ने सभी कथित अवमाननाकर्ताओं को नोटिस मिलने के चार हफ्ते के भीतर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।

मामला कब और कैसे शुरू हुआ

मामले की शुरुआत उस समय हुई, जब दिल्ली आबकारी नीति मामले में सीबीआई की याचिका पर सुनवाई कर रहीं जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा के खिलाफ कथित तौर पर “मानहानिकारक और बदनाम करने वाली” टिप्पणियां सोशल मीडिया पर सामने आईं। दरअसल, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और दुर्गेश पाठक ने जस्टिस शर्मा से मामले की सुनवाई से खुद को अलग करने की मांग की थी। हालांकि, जस्टिस शर्मा ने 20 अप्रैल को यह मांग खारिज कर दी थी। अदालत ने कहा था कि कोई भी पक्षकार न्यायपालिका के खिलाफ अविश्वास का माहौल नहीं बना सकता।

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इसके बाद सोशल मीडिया पर जज को लेकर कई पोस्ट और वीडियो सामने आए, जिसके बाद अवमानना कार्यवाही शुरू की गई। जस्टिस शर्मा ने केजरीवाल, सिसोदिया और दुर्गेश पाठक द्वारा अदालत की कार्यवाही के बहिष्कार से जुड़े पत्रों और केजरीवाल के वीडियो का भी संज्ञान लिया था। उधर, दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और अन्य आरोपियों को मिली राहत को चुनौती देने वाली सीबीआई की याचिका पर अब जस्टिस मनोज जैन की पीठ सुनवाई करेगी।

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गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य

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