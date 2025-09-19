कौन हैं राहुल झांसला, DUSU चुनाव में NSUI के इकलौते विजेता?

दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (डूसू) चुनाव के नतीजे आ गए हैं। इसमें एक बार फिर एबीवीपी ने ज्यादातर पदों पर जीत का परचम लहरा दिया है। इसने अध्यक्ष समेत 3 पदों पर बाजी मार ली है जबकि एक पद भारतीय राष्ट्रीय छात्र संघ (एनएसयूआई) के खाते में गया है।

दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (डूसू) चुनाव के नतीजे आ गए हैं। इसमें एक बार फिर एबीवीपी ने ज्यादातर पदों पर जीत का परचम लहरा दिया है। इसने अध्यक्ष समेत 3 पदों पर बाजी मार ली है जबकि एक पद भारतीय राष्ट्रीय छात्र संघ (एनएसयूआई) के खाते में गया है। एनएनयूआई के उपाध्यक्ष पद के उम्मीदवार राहुल झांसला ने 29,339 वोट हासिल कर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) के गोविंद तंवर को हरा दिया है। वह 20,547 वोटों से पीछे रहे। वहीं एबीवीपी के आर्यन मान ने एनएनसयूआई के जोश्लिन नंदिता चौधरी को हरा कर अध्यक्ष पद अपने नाम कर लिया है। इस बीच जानते हैं कि एबीवीपी को हराकर उपाध्यक्ष पद पर बाजी मारने वाले डीयू में कांग्रेस की लाज रखने वाले NSUI के अकेले छात्र नेता राहुल झांसला कौन हैं।

राहुल झांसला अलवर के रहने वाले हैं। उनकी वेबसाइट के मुताबिक वह एक सक्रिय छात्र नेता हैं, जो छात्र अधिकारों, युवा सशक्तिकरण और कैंपस के मुद्दों पर अपने लगातार काम के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने ग्रैजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी के शहीद भगत सिंह कॉलेज से की है। उन्होंने यहां बैचलर ऑफ लॉ की पढ़ाई की है और फिलहाल में पोस्ट ग्रैजुएशन कर रहे हैं। राहुल झांसला कैंपस के कई मुद्दों पर काफी ऐक्टिव रहे हैं। हॉस्टल की साफ सफाई और स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर की गई भूख हड़ताल और अन्य विरोध प्रदर्शन से लेकर बड़े पैमाने पर छात्र आंदोलन को मैनेज करने तक, कई चीजों में वह खुलकर सामने आए हैं।

एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा कि पार्टी ने इस चुनाव में अच्छी लड़ाई लड़ी। ये चुनाव न केवल एबीवीपी के खिलाफ था बल्कि डीयू प्रशासन, दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार, संघ-भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और दिल्ली पुलिस की संयुक्त ताकत के खिलाफ भी था।