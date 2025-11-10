कौन है कश्मीरी डॉक्टर मुज्जमिल शकील, जिसके फरीदाबाद स्थित घर से मिला 350 किलो विस्फोटक

संक्षेप: फरीदाबाद में एक कश्मीरी डॉक्टर को गिरफ्तार किया गया है, जिसके पास से लगभग 360 किलोग्राम विस्फोटक पदार्थ और बड़ी संख्या में हथियार बरामद हुए हैं। फरीदाबाद पुलिस और जम्मू-कश्मीर पुलिस ने एक जॉइंट ऑपरेशन चलाया था जिसके तहत आरोपी को गिरफ्तार किया गया।

फरीदाबाद में एक कश्मीरी डॉक्टर मुज्जमिल शकील को गिरफ्तार किया गया है, जिसके पास से लगभग 360 किलोग्राम विस्फोटक पदार्थ और बड़ी संख्या में हथियार बरामद हुए हैं। फरीदाबाद पुलिस और जम्मू-कश्मीर पुलिस ने एक जॉइंट ऑपरेशन चलाया था जिसके तहत आरोपी को गिरफ्तार किया गया। उसकी पहचान मुजम्मिल शकील के रूप में हुई है, जो अल फला यूनिवर्सिटी में शिक्षक के रूप में कार्यरत था।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

फरीदाबाद पुलिस आयुक्त सतेन्द्र कुमार गुप्ता ने बताया कि संयुक्त टीम ने चिकित्सक को गिरफ्तार किया, जो श्रीनगर में आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के समर्थन में पोस्टर लगाने के मामले में भी वांछित था।पुलिस ने बताया कि तलाशी के दौरान आरोपी के कमरे से लगभग 360 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट जैसे संदिग्ध विस्फोटक, एक कैरम कॉक राइफल, दो ऑटोमैटिक पिस्तौल, 84 कारतूस, पांच लीटर रसायन, 20 टाइमर बैटरियां और 14 बैग बरामद किए गए।

एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए फरीदाबाद के पुलिस आयुक्त सतेंद्र कुमार गुप्ता ने कहा कि डॉ. मुजम्मिल धौज स्थित अल फलाह स्कूल में पढ़ाता था। अधिकारियों के अनुसार, डॉ. शकील ने लगभग तीन महीने पहले आवास किराए पर लिया था। उन्हें 30 अक्टूबर को जम्मू-कश्मीर पुलिस द्वारा हिरासत में लिया गया था, यह गिरफ्तारी डॉ. आदिल अहमद राथर की गिरफ्तारी के बाद हुई, जो उसी आतंकी नेटवर्क से जुड़ा एक और आरोपी है।

जांचकर्ताओं ने बताया कि इन दोनों संदिग्धों से पूछताछ के दौरान मिली जानकारी के आधार पर रविवार को बरामदगी अभियान चलाया गया। प्रारंभिक निष्कर्ष बताते हैं कि ये दोनों व्यक्ति एक बड़े मॉड्यूल का हिस्सा थे, जिन पर सीमा पार संबंध होने का संदेह है और वे उत्तरी भारत में बड़े पैमाने पर हमलों की योजना बना रहे थे।