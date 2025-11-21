Hindustan Hindi News
Hindi Newsएनसीआर NewsWho is Mirza Shadab Baig linked to Delhi blast
कौन है मिर्जा शादाब बेग, लाल किला सहित कई विस्फोटों से जुड़ा है नाम; 17 साल से लापता

संक्षेप:

Fri, 21 Nov 2025 04:15 PMSubodh Kumar Mishra हिन्दुस्तान टाइम्स, नई दिल्ली
साल 2008 से लापता इंडियन मुजाहिद्दीन का आतंकवादी मिर्जा शादाब बेग एक बार फिर जांच एजेंसियों के रडार पर है। जांचकर्ताओं को उसके और दिल्ली लाल किला विस्फोट मामले के बीच नए संबंध मिले हैं। अधिकारियों का कहना है कि जैश-ए-मोहम्मद के नए 'व्हाइट कॉलर मॉड्यूल' ने आजमगढ़ आईएम नेटवर्क की भी याद दिला दी है, जो 2008 के बटला हाउस मुठभेड़ के दौरान सामने आया था।

मूलरूप से आजमगढ़ का रहने वाला और आतंकी संगठनों में एक प्रमुख भर्तीकर्ता माना जाने वाला बेग, अल-फलाह स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से पढ़ाई करता था। उसने 2007 में इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन में बीटेक की डिग्री हासिल की। उसके तुरंत बाद अपने असली पासपोर्ट पर यात्रा करते हुए लापता हो गया। एक वरिष्ठ एटीएस अधिकारी ने एचटी से उसके लापता होने की पुष्टि की थी।

एक अधिकारी ने बताया कि वह 19 सितंबर 2008 को बटला हाउस मुठभेड़ के दिन से लापता है। उस पर एक लाख रुपए का इनाम है। वह बम विस्फोट के कई मामलों में वांटेड है। 2008 जयपुर सीरियल बम विस्फोट, अहमदाबाद-सूरत बम विस्फोट और 2007 गोरखपुर विस्फोट।

2008 में जयपुर बम धमाकों में राजस्थान की राजधानी में अलग-अलग जगहों पर 15 मिनट के अंदर नौ धमाके हुए थे। आधिकारिक रिपोर्टों के अनुसार, इस धमाके में 63 लोगों की मौत हुई थी और 216 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। मिर्जा शादाब बेग पर विस्फोटक खरीदने और आईएम मॉड्यूल्स की मदद करने का आरोप था।

खुफिया रिपोर्टों के अनुसार, बेग एक विस्फोटक विशेषज्ञ के रूप में काम करता था। जयपुर हमले के लिए उडुपी (कर्नाटक) से डेटोनेटर और बॉल बेयरिंग मंगवाता था। आईएम के संस्थापकों रियाज और यासीन भटकल की सहायता करता था। गुजरात धमाकों में भी उसने विस्फोटक तैयार किए और रंगरूटों को प्रशिक्षित किया। 2007 के गोरखपुर सीरियल धमाकों में उसका नाम सामने आने के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस ने उसकी संपत्तियां जब्त कर ली थीं। अधिकारी ने जोर देकर बताया कि कथित तौर पर बेग को आखिरी बार 2019 में अफगानिस्तान में देखा गया था।

अल-फलाह जांच के घेरे में

10 नवंबर को दिल्ली में हुए विस्फोट से जुड़े कई गुर्गों के अल-फलाह मेडिकल कॉलेज में मौजूद पाए जाने के बाद अल-फलाह जांच के घेरे में है। यह पैटर्न उत्तर प्रदेश स्थित गुर्गों और अल-फलाह तंत्र के बीच वर्षों पुराने संबंध की ओर इशारा करता है, जो लगभग दो दशकों तक फैली एक संभावित भर्ती या 'कट्टरपंथीकरण पाइपलाइन' का संकेत देता है।

अधिकारी ने बताया कि गिरफ्तार संदिग्ध डॉ. मुजम्मिल शकील अल-फलाह का पूर्व छात्र है और कथित तौर पर आतंकी प्रशिक्षण के लिए अफगानिस्तान गया था। उसने संस्थान को देशव्यापी जांच के दायरे में ला दिया है। दिल्ली विस्फोट मामले में गिरफ्तार एक अन्य संदिग्ध डॉ. शाहीन सईद भी अल-फलाह के मेडिकल संकाय का हिस्सा था।

2007-08 के विस्फोटों और वर्तमान विस्फोट के बीच संबंध के संकेत

उत्तर प्रदेश के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि 2007-08 के विस्फोटों और वर्तमान मॉड्यूल के बीच संबंधों से इनकार नहीं किया जा सकता। आजमगढ़ से गोरखपुर तक उत्तर प्रदेश से मजबूत संबंध फिर से उभर रहे हैं। लखनऊ से नए सुराग मिल रहे हैं। ऐसे में एजेंसियां इस बात की जांच कर रही हैं कि क्या विश्वविद्यालय का आतंकवादी गुर्गों द्वारा व्यवस्थित रूप से शोषण किया गया था।

अल-फलाह के कथित तार अब उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, कर्नाटक और अफगानिस्तान तक फैले हुए हैं। अधिकारियों का कहना है कि जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ेगी, इसमें गहरे संबंध सामने आ सकते हैं।

Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा लाइव हिन्दुस्तान में दिल्ली-एनसीआर समेत कई राज्यों की गतिविधियों पर लिखते हैं। 17 साल से भी अधिक समय से पत्रकारिता में सेवाएं दे रहे सुबोध ने यूं तो डीडी न्यूज से इंटर्नशिप कर मीडिया में प्रवेश किया था, लेकिन पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत दैनिक जागरण, जम्मू से बतौर ट्रेनी 2007 में की। वह कई मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। वह दैनिक जागरण, नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स, अमर उजाला और हिन्दुस्तान अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल का अनुभव रखने वाले सुबोध मूलरूप से बिहार के छपरा जिले के रहने वाले हैं। उन्होंने स्कूली शिक्षा से लेकर विज्ञान में स्नातक तक की पढ़ाई बिहार से की है। उसके बाद दिल्ली में इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता व मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। सुबोध वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के स्टेट डेस्क पर काम कर रहे हैं। वह राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में विशेष रूचि रखते हैं। और पढ़ें
Delhi News
