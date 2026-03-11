Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

कौन हैं जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा, जिनसे केजरीवाल को न्याय की उम्मीद नहीं; भाजपा से जोड़ दिया

Mar 11, 2026 04:51 pm ISTSudhir Jha लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share

दिल्ली हाई कोर्ट की जज जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा इन दिनों सुर्खियों में हैं। ना सिर्फ इसलिए कि दिल्ली के कथित शराब घोटाले में ट्रायल कोर्ट के आदेश को दी गई चुनौती पर वह सुनवाई कर रही हैं, बल्कि इसलिए भी कि आम आदमी पार्टी (आप) ने उनकी निष्पक्षता को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं।

कौन हैं जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा, जिनसे केजरीवाल को न्याय की उम्मीद नहीं; भाजपा से जोड़ दिया

दिल्ली हाई कोर्ट की जज जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा इन दिनों सुर्खियों में हैं। ना सिर्फ इसलिए कि दिल्ली के कथित शराब घोटाले में ट्रायल कोर्ट के आदेश को दी गई चुनौती पर वह सुनवाई कर रही हैं, बल्कि इसलिए भी कि आम आदमी पार्टी (आप) ने उनकी निष्पक्षता को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। अरविंद केजरीवाल ने तो शराब घोटाले का केस उनकी बेंच से हटाकर किसी और जज को देने की मांग की है।

एक दिन पहले भाजपा पर निशाना साधते हुए 'आप' ने जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा का भगवा दल से रिश्ता पूछ लिया। भाजपा नेताओं की ओर से यह कहे जाने पर कि 'पिक्चर अभी बाकी है', अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने पूछा कि क्या वे कहना चाहते हैं कि जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा से मनचाहा फैसला करा सकते हैं? इसके बाद केजरीवाल और सिसोदिया ने चीफ जस्टिस को लेटर लिखकर जज बदलने की मांग कर डाली।

ये भी पढ़ें:जज बदल दीजिए; केजरीवाल को जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा पर भरोसा नहीं

ले चुकीं कई डिग्रियां

2022 में दिल्ली हाई कोर्ट की जज बनीं जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा कई डिग्रियां हासिल कर चुकी हैं और न्यायपालिका में उनका लंबा अनुभव है। डॉ. जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के दौलत राम कॉलेज बीए (ऑनर्स) किया है। इसके बाद 1991 में उन्होंने एएलबी की डिग्री ली और 2004 में एलएलएम किया। दिल्ली हाई कोर्ट की वेबसाइट बताया गया है कि जस्टिस स्वर्ण कांता ने मार्केटिंग मैनेजमेंट, अडवरटाइजिंग और पब्लिक रिलेशंस में डिप्लोमा भी किया है। 4 साल तक गहन रिसर्च के बाद 2025 में उन्होंने पीएचडी की डिग्री हासिल की।

मजिस्ट्रेट से हाई कोर्ट की जज तक ऐसा रहा है सफर

24 साल की उम्र में वह मजिस्ट्रेट बनीं और 35वें जन्मदिन पर सेशंस जज का पद हासिल किया। जस्टिस शर्मा प्रशिक्षित न्यायिक मध्यस्थ हैं और इसके जरिए बहुत से केसों का निपटारा कर चुकी हैं। दिल्ली के जिला अदालतों में अपने कार्यकाल के दौरान वह कई सिविल और आपराधिक अदालतों की अध्यक्षता की। स्पेशल जज (सीबीआई), परिवार न्यायालय में प्रिंसिपल जज, मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्राइब्यूनल, महिला कोर्ट और स्पेशल कोर्ट्स में भी सेवाएं दे चुकी हैं। नवंबर 2019 में वह प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज बनी और मार्च 2022 में प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज-स्पेशल जज (सीबीआई) की भूमिका निभाई।

ये भी पढ़ें:BJP से उनका रिश्ता क्या? HC में केजरीवाल का केस सुन रहीं जज पर AAP ने उठाए सवाल

चार किताबें भी लिखीं

जस्टिस शर्मा कई किताबें भी लिख चुकी हैं। उनकी पहली किताब 'डोंट ब्रेक आफ्टर ब्रेक अप' है। इसमें उन्होंने उन महिलाओं का मार्गदर्शन किया है जो जिन्होंने एकल रहने का फैसला करती हैं या ब्रेक अप के बाद मुश्किलों का सामना करती हैं। वह न्यायिक शिक्षा के क्षेत्र में भी सक्रिय हैं। 28 मार्च 2022 को जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा को हाई कोर्ट का जज नियुक्त किया गया।

ये भी पढ़ें:मुझे कहते हुए शर्म आ रही है; अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी पर ऐसी क्या बात कह दी
Sudhir Jha

लेखक के बारे में

Sudhir Jha

सुधीर झा | वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम लीड
(दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश)


सुधीर झा एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार और संपादकीय नेतृत्वकर्ता हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में LiveHindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं और दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश सहित 8 राज्यों की कवरेज संभालने वाली स्टेट टीम का नेतृत्व कर रहे हैं। वे राजनीति, अपराध और प्रशासन से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। ब्रेकिंग न्यूज से लेकर विश्लेषणात्मक रिपोर्ट तक, तथ्य-आधारित और संतुलित पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं।


15 सालों का अनुभव

सुधीर झा ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। दैनिक आज समाज और दैनिक जागरण जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम किया। दिल्ली-एनसीआर, हरियाणा और जम्मू-कश्मीर की ग्राउंड रिपोर्टिंग के बाद उन्होंने दैनिक भास्कर डिजिटल, न्यूजट्रैक और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। नेशनल और इंटरनेशनल डेस्क के अनुभव ने उनकी विश्लेषणात्मक समझ को और व्यापक बनाया। डिजिटल पत्रकारिता में उन्हें होमपेज मैनेजमेंट, लाइव इवेंट कवरेज (लोकसभा चुनाव, केंद्रीय बजट), हाइपरलोकल रिपोर्टिंग और कंटेंट क्वालिटी कंट्रोल में विशेषज्ञता प्राप्त है।


विश्वसनीय खबरों का लेखन

सुधीर झा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर होमपेज मैनेजमेंट, लाइव इवेंट कवरेज (जैसे लोकसभा चुनाव और केंद्रीय बजट), हाइपरलोकल रिपोर्टिंग और कंटेंट क्वालिटी कंट्रोल में विशेषज्ञता रखते हैं। उनकी संपादकीय शैली में स्पीड और वेरिफिकेशन का संतुलन प्रमुख है। वे जमीनी स्रोतों, स्ट्रिंगर्स और रिपोर्टर्स के साथ समन्वय कर एक्सक्लूसिव और इम्पैक्टफुल स्टोरीज पर फोकस करते हैं। वे प्रत्येक खबर में मल्टी-सोर्स वेरिफिकेशन, सभी पक्षों की प्रतिक्रिया और विशेषज्ञों की राय शामिल करने पर जोर देते हैं। सुधीर झा न्यूज राइटिंग में विश्वसनीयता और निष्पक्षता का विशेष ध्यान रखते हैं। उनकी संपादकीय प्राथमिकता सार्वजनिक हित, निष्पक्षता और तथ्यपरकता है। सुधीर झा का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है।


शिक्षा और सम्मान

सुधीर झा ने कंप्यूटर साइंस में स्नातक किया है और दिल्ली विश्वविद्यालय से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। डिजिटल पत्रकारिता में उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें ‘Digi Journo of the Year 2024–25’ और ‘Digital Content Award 2023–24’ से सम्मानित किया जा चुका है। इससे पहले उन्हें 'हम से सीखो' विशेष कैंपेन के लिए भी सम्मानित किया गया है।


विशेषज्ञता

राजनीति, अपराध और प्रशासनिक मामलों की गहन व तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग
ब्रेकिंग न्यूज मैनेजमेंट और मल्टी-स्टेट हाइपरलोकल कवरेज लीडरशिप
डिजिटल होमपेज ऑप्टिमाइजेशन और रियल-टाइम कंटेंट स्ट्रेटेजी
लाइव इवेंट कवरेज (लोकसभा चुनाव, केंद्रीय बजट) और विश्लेषणात्मक लेखन
मल्टी-सोर्स वेरिफिकेशन, संपादकीय गुणवत्ता नियंत्रण और टीम मेंटरशिप

और पढ़ें
Delhi News Arvind Kejriwal
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।