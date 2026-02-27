केजरीवाल को आरोप मुक्त करने वाले जज जितेंद्र सिंह कौन, अमानतुल्लाह खान को भी दे चुके हैं राहत
अभी राउज एवेन्यू कोर्ट में स्पेशल जज के तौर पर काम कर रहे जितेंद्र प्रताप सिंह दिल्ली ज्यूडिशियल सर्विस के एक सीनियर ज्यूडिशियल ऑफिसर हैं। सिंह सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (CBI) जैसी फेडरल एजेंसियों द्वारा जांचे गए हाई-प्रोफाइल करप्शन केस देखते हैं।
शराब पॉलिसी केस में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और 21 अन्य को आरोप मुक्त करने वाले स्पेशल जज जितेंद्र प्रताप सिंह चर्चा में आ गए हैं। वह पहले भी कई अहम मामलों की सुनवाई कर चुके हैं, जिसमें आप विधायक अमानतुल्लाह खान को भी राहत दे चुके हैं। इसके अलावा, अतीत में उन्होंने जिन मामलों की सुनवाई की है, उसमें कांग्रेस नेता भंवर जितेंद्र सिंह के खिलाफ एमएफ हुसैन की पेंटिंग्स से जुड़ा केस फिर से खोलना भी शामिल है। जज ने एक मजिस्ट्रेट के उस आदेश को खारिज कर दिया था जिसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह पर मुकदमा चलाने की मांग वाली शिकायत को खारिज कर दिया गया था, यह कहते हुए कि उनके खिलाफ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के अपराध के लिए आगे बढ़ने के लिए पहली नजर में आधार थे।
अभी राउज एवेन्यू कोर्ट में स्पेशल जज के तौर पर काम कर रहे जितेंद्र प्रताप सिंह दिल्ली ज्यूडिशियल सर्विस के एक सीनियर ज्यूडिशियल ऑफिसर हैं। सिंह सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (CBI) जैसी फेडरल एजेंसियों द्वारा जांचे गए हाई-प्रोफाइल करप्शन केस देखते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी से लॉ ग्रेजुएट सिंह को अक्टूबर 2024 में एडिशनल सेशंस जज के तौर पर अपॉइंट किया गया था। करप्शन के मुश्किल केस को संभालने में उनकी एक्सपर्टीज ने उन्हें पहचान दिलाई है और उन्होंने पहले भी चुनावों के दौरान दिए गए कम्युनल बयानों से जुड़े केस में अपील खारिज कर दी थी, जिसमें भारतीय जनता पार्टी (BJP) लीडर कपिल मिश्रा से जुड़े केस भी शामिल हैं।
7 मार्च, 2025 को, सिंह ने मिश्रा की वह अपील खारिज कर दी, जिसमें हेट स्पीच और चुनावी गड़बड़ियों से जुड़े 2020 के एक केस में उन्हें समन भेजने के ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज किया गया था। यह केस 2020 के दिल्ली असेंबली चुनाव से पहले मिश्रा के ट्वीट्स से जुड़ा था, जिसमें उन्होंने शाहीन बाग के मुस्लिम आबादी वाले इलाके को मिनी-पाकिस्तान कहा था और इलेक्शन को इंडिया और पाकिस्तान के बीच मुकाबला बताया था।
अमानतुल्लाह खान को भी रिहा करने का दिया था आदेश
14 नवंबर, 2024 को, जज सिंह ने आप विधायक अमानतुल्लाह खान को उनके चेयरमैन रहने के दौरान दिल्ली वक्फ बोर्ड के रिक्रूटमेंट प्रोसेस में कथित गड़बड़ियों से जुड़े मनी-लॉन्ड्रिंग केस में रिहा करने का भी आदेश दिया। जज ने सेक्शन 197(1) के तहत जरूरी मंजूरी न होने की वजह से प्रिवेंशन ऑफ़ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत खान के खिलाफ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) की सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया। एक्साइज-पॉलिसी केस में, सिंह की कोर्ट ने फैसला सुनाया कि प्रॉसिक्यूशन ठोस सबूतों की कमी और अंदाजों पर भरोसा करने का हवाला देते हुए, आरोपी के खिलाफ पहली नजर में केस बनाने में नाकाम रहा है। सीबीआई ने इस मामले को हाई कोर्ट में चुनौती दी है।
